Aussenansicht Wer hat am Tacho gedreht? Den Tacho zu manipulieren ist einfach. Belgien könnte ein Vorbild sein, um dem entgegenzugehen, meint unsere Gastautorin.

Nina Zeindlmeier, Verbraucherschützerin

Mail an die Redaktion Nina Zeindlmeier ist Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei der Europäisches Verbraucherzentrum Deutschland.

Was dauert wenige Minuten, kann mit einem im Internet erhältlichen Gerät bewerkstelligt werden und ist später kaum nachweisbar? Richtig, Tachomanipulation. In Deutschland werde laut Polizei und ADAC bei einem Drittel der Gebrauchtwagen an der Tachonadel gedreht. Für Betrüger lohnt sich der Eingriff: Sie können Fahrzeuge um durchschnittlich 3000 Euro teurer verkaufen, als sie wert sind. Und das Phänomen ist kein deutsches. Obwohl das Tricksen am Kilometerzähler in 26 EU-Staaten verboten ist, wird bei 30 bis 50 Prozent der in Europa grenzüberschreitend verkauften Gebrauchtfahrzeuge gepfuscht, so ein Bericht des EU-Parlaments. Das mache einen Schaden von zu zehn Milliarden Euro aus. Hinzu kommt, dass Fahrer Pannen oder gar Motorschäden riskieren. Logisch, denn wer den tatsächlichen Kilometerstand seines Autos nicht kennt, kann es auch nicht ordnungsgemäß warten.

Eine Lösung halten unsere belgischen Nachbarn parat. Dort gibt es seit 2004 den Car-Pass, eine Art Ausweis fürs Auto. Werkstätten, TÜV und Co. sind gesetzlich verpflichtet, bei jeder Reparatur, Hauptuntersuchung, Reifenwechsel und so weiter den aktuellen Tachostand samt Datum einzutragen. So entsteht für jedes Fahrzeug eine lückenlose Historie der Kilometerstände, die zusätzlich in einer Datenbank gespeichert wird. Befinden sich verdächtige Sprünge zwischen zwei Einträgen, wird sofort klar, was Sache ist. Online kann jeder Car-Pass mit der Datenbank abgeglichen und so auf Echtheit überprüft werden. Der neue Besitzer erhält den Car-Pass automatisch beim Kauf des Autos mit dazu.

In Deutschland gibt es eine private Initiative, die auch Car-Pass heißt. Der Unterschied zu Belgien: Da keine gesetzliche Verpflichtung besteht, handelt es sich um ein freiwilliges „Nice to have“. Auch der deutsche TÜV-Bericht, in dem der Kilometerstand dokumentiert ist, bietet keine Gewissheit. Beim Verkauf wird oft nur der letzte davon vorgelegt. Es ist also nicht möglich, mit älteren Daten zu vergleichen. Ist der belgische Ansatz nun ein Erfolgsrezept, das übertragen auf Deutschland unser Vertrauen in den Markt für Gebrauchtfahrzeuge stärken könnte? Die Zahlen der Nonprofit-Einrichtung, welche die Car-Pässe ausstellt, klingen nicht schlecht: In Belgien liege das Risiko, an einen manipulierten Wagen zu geraten, bei eins zu 500.

