Österreich Wer im Auto mit Kindern raucht, zahlt Die österreichische Regierung setzt ein Zeichen beim Jugendschutz. Bis zu 1000 Euro Strafe drohen bei Verstößen.

Mail an die Redaktion Wer in Österreich im Auto raucht, wenn Kinder im Fahrzeug sind, muss tief in die Tasche greifen. Foto: Marcus Führer/dpa

Wien.Die österreichische Regierung hat beim Jugendschutz durchgegriffen und das Rauchen im Auto mit Minderjährigen unter Strafe gestellt. Wer im Wagen raucht und ein Kind sitzt daneben, muss bis zu 1000 Euro zahlen. Neu ist außerdem, dass das Alter für den Kauf von Zigaretten von 16 auf 18 Jahren angehoben wird.

In Österreichs Kaffeehäusern und Lokalen darf dagegen weiterhin gequalmt werden. Damit ist die Alpenrepublik eines der letzten Länder Westeuropas, in dem in Gastronomiebetrieben noch geraucht werden darf. Die Regierung aus konservativer ÖVP und rechter FPÖ kippte am Donnerstag das für Mai geplante Rauchverbot wieder. Vor drei Jahren hatten SPÖ und ÖVP noch gemeinsam das Rauchverbot beschlossen. 27 Abgeordnete der Konservativen votierten nun gegen ihre alten Überzeugungen. Damit ist es weiterhin den Gastronomen überlassen, ihren Gästen die Zigarette zu erlauben oder sie vor die Tür zu bitten.

