Pandemie WHO: Schon eine Million Corona-Tote in diesem Jahr Laut WHO hat ein Drittel der Weltbevölkerung noch immer keine Erstimpfung gegen das Coronavirus erhalten. Die Welt habe immer noch nicht gelernt, mit Corona zu leben, so WHO-Chef Ghebreyesus.

dpa

Mail an die Redaktion „C19“ und der Hinweis „Infektiös“ auf einem Sarg eines Verstorbenen, der an dem Coronavirus gestorben ist. Foto: Rolf Vennenbernd/Rolf Vennenbernd/dpa

Genf.Mehr als eine Million Menschen sind seit Anfang des Jahres im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Das gab die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf bekannt.

Angesichts dieser Zahl könne keine Rede davon sein, dass die Welt gelernt habe, mit Corona zu leben, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus während einer Pressekonferenz.

Tedros wies darauf hin, dass eigentlich alle Mittel zur Verfügung stünden, um diese Todesfälle zu verhindern. Trotzdem habe ein Drittel der Weltbevölkerung noch immer keine Erstimpfung gegen das Coronavirus erhalten. Drei Viertel aller älteren Menschen in ärmeren Ländern habe ebenfalls noch keinen Impfschutz. Der Generaldirektor der WHO berichtete jedoch auch über positive Trends in Afrika, wo Länder mit bislang niedrigen Impfraten nun aufholten.