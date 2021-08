Service Wichtige Fragen zur Bundestagswahl Wer darf wählen? Welche Spitzenkandidaten gibt es? Wie beantragt man die Briefwahl? Und was ist die Fünf-Prozent-Hürde?

Mail an die Redaktion Im Herbst wird das neue Parlament gewählt. Foto: Michael Kappeler/dpa

Regensburg.Im Herbst findet die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag statt. Wer darf wählen? Wer tritt an? Was bedeutet Erst- und Zweitstimme? Wie beantragt man Briefwahlunterlagen? Die wichtigsten Fragen im Überblick:

Wann ist der Termin für die Bundestagswahl 2021?

Der genaue Wahltermin fällt auf Sonntag, den 26. September 2021. Der Termin der Bundestagswahl muss sich laut Bundeswahlgesetz nach 46 bis 48 Monaten der aktuellen Wahlperiode ereignen und darf nur an einem Sonntag oder Feiertag stattfinden. Dadurch soll sichergestellt werden, dass möglichst viele Menschen ihre Stimme abgeben können.

Wer tritt an?

Die bayerischen Wähler haben mit der Zweitstimme die Wahl zwischen mehr als zwei Dutzend Parteien. Laut Landeswahlleiter wurden 26 Landeslisten zugelassen. Die Landesliste wird mit der Zweitstimme gewählt.

Ganz oben auf dem Stimmzettel stehen die aktuell im Bundestag vertretenen Parteien: Christlich-Soziale Union in Bayern (CSU), Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD), Alternative für Deutschland (AfD), Freie Demokratische Partei (FDP), Bündnis 90/Die Grünen (Grüne) sowie die Linke (Linke).

Auf Platz 7 liegen die Freien Wähler (Freie Wähler). Es folgen die Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP), die Partei Mensch Umwelt Tierschutz (Tierschutzpartei), die Bayernpartei (BP), die Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die Partei) und die Piratenpartei Deutschland (Piraten).

Die zweite Hälfte der Landeslisten beginnt mit der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands (NPD), vor der V-Partei³ - Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer (V-Partei³), der Partei für Gesundheitsforschung (Gesundheitsforschung), der Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschlands (MLPD), der Deutsche Kommunistischen Partei (DKP), der Basisdemokratischen Partei Deutschland (dieBasis), dem Bündnis C - Christen für Deutschland (Bündnis C).

Nummer 20 ist Der dritte Weg (III. Weg), gefolgt von Die Urbane. Eine HipHop Partei (du.), den Liberal-Konservativen Reformern (LKR), der Partei der Humanisten (Die Humanisten), dem Team Todenhöfer – Die Gerechtigkeitspartei (Team Todenhöfer), den Unabhängigen für bürgernahe Demokratie (Unabhängige) sowie Volt Deutschland (Volt).

Wer sind die Spitzenkandidaten?

Große Parteien gehen mit Spitzenkandidaten oder sogar Kanzlerkandidaten ins Rennen. Der Bundeskanzler wird allerdings nicht direkt von den Bürgern gewählt, sondern von den Abgeordneten im Bundestag. Als Kanzlerkandidaten bewerben sich Armin Laschet (CDU/CSU), Olaf Scholz (SPD) und Annalena Baerbock (Grüne). Als Spitzenkandidaten treten Christian Lindner (FDP), Alice Weidel und Tino Chrupalla (AfD) sowie Janine Wissler und Dietmar Bartsch (Linke) an.

Wer darf wählen?

Wer in der neuen Legislaturperiode im Bundestag sitzt, entscheidet sich im Herbst Foto: Michael Kappeler/picture alliance/dpa

Mehr als 60 Millionen Menschen dürfen bei der Bundestagswahl ihre Stimme abgeben. Wahlberechtigt sind Deutsche, die volljährig sind und seit mindestens drei Monaten ihren Wohnsitz in Deutschland haben. Wer als Deutscher im Ausland lebt und nicht in Deutschland gemeldet ist, kann unter Umständen trotzdem wählen. Möglich ist das für die Menschen, die nach ihrem 14. Lebensjahr mindestens drei Monate ununterbrochen in Deutschland gelebt haben. Dieser Aufenthalt darf noch keine 25 Jahre zurückliegen. Laut Bundeswahlleiter können die im Ausland ansässigen Personen mit einer deutschen Nationalität auch aus anderen Gründen wählen. Nämlich dann, wenn sie persönlich und direkt mit den politischen Verhältnissen in Deutschland vertraut und von ihnen betroffen sind.

Wann erhalte ich eine Wahlbenachrichtigung?

Die Gemeinden verschicken die Wahlbenachrichtigungen in der Regel vier bis sechs Wochen vor der Wahl. Die Benachrichtigung enthält beispielsweise Angaben zum Wahltag, zur Wahlzeit, zum Ort des Wahlraumes und ob dieser barrierefrei erreichbar ist sowie zur Möglichkeit der Beantragung eines Wahlscheins mit Briefwahlunterlagen.

Was mache ich, wenn ich keine Wahlbenachrichtigung bekomme?

Hat man bis zum 5. September vor der Wahl keine Wahlbenachrichtigung erhalten, rät der Bundeswahlleiter, sich bei der Gemeinde zu melden und zu klären, ob man ordnungsgemäß in das Wählerverzeichnis eingetragen wurde.

Kann ich auch ohne Wahlbenachrichtigung wählen?

Wer eine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, ist bereits in das Wählerverzeichnis eingetragen. Verliert man diese Wahlbenachrichtigung, kann man trotzdem wählen gehen, und zwar, indem man sich im Wahlraum mit dem Personalausweis oder Reisepass ausweist. Wer jedoch keine Wahlbenachrichtigung bekommen hat, steht aber womöglich nicht im Wählerverzeichnis.

Wie kann ich per Brief wählen?

Dafür muss nur rechtzeitig ein Wahlschein beantragt werden. Das ist zum einen persönlich bei der Gemeinde möglich, wo man die Unterlagen auch abholen kann. Zum anderen lässt sich der Antrag schriftlich per E-Mail, Fax oder per Post stellen - zum Beispiel mit dem Vordruck auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung. In jedem Fall müssen Vorname, Nachname, Adresse und Geburtsdatum angegeben werden. Die Briefwahlunterlagen werden dann zugeschickt. Telefonisch kann die Briefwahl nicht beantragt werden. Viele Gemeinden ermöglichen das aber online. Der Bundeswahlleiter empfiehlt, die Briefwahl möglichst frühzeitig zu beantragen. Der Antrag auf einen Wahlschein muss spätestens bis Freitag, den 24. September, um 18 Uhr vorliegen.

Bis wann kann ich meine Stimme abgeben?

Die Wahllokale schließen am 26. September um 18 Uhr. Danach wird ausgezählt. Foto: Sven Hoppe/picture alliance/dpa

Am Wahltag öffnen die Wahllokale um 8 Uhr. Um 18 Uhr ist dann Schluss und es wird ausgezählt. Die Briefwahlunterlagen müssen bis zum 26. September um 18 Uhr beim Wahlamt eingegangen sein.

Was ist die Erststimme?

Der Bundestag wird nach dem personalisierten Verhältniswahlrecht gewählt. Deutschland ist in 299 Wahlkreise eingeteilt. Mit der Erststimme wird in jedem Wahlkreis ein Kandidat direkt gewählt. Wer die meisten Erststimmen erhält, bekommt auch das Direktmandat. Das ist der personalisierte Teil des Wahlrechts.

Was ist die Zweitstimme?

Mit der Zweitstimme werden Parteien gewählt, die dazu Landeslisten aufstellen. Abgeordnete, die so in den Bundestag einziehen, haben daher ein Listenmandat. Das Zweitstimmergebnis entscheidet über die Stärke der Parteien im Bundestag.

Was ist ein Überhangmandat?

Gewinnt eine Partei in einem Bundesland mehr Direktmandate als ihr nach dem Zweitstimmenergebnis zustehen, darf sie diese behalten. Durch diese sogenannten Überhangmandate steigt die Zahl der Abgeordneten regelmäßig über die Normgröße des Bundestags von 598 Abgeordneten hinaus.

Was ist ein Ausgleichsmandat?

Ausgleichsmandate gleichen die Überhangmandate anderer Parteien aus. Das bedeutet, dass auch die anderen Parteien zusätzliche Sitze erhalten, damit die Verteilung wieder dem Ergebnis der Zweitstimmen entspricht. Damit sitzen üblicherweise deutlich mehr als die eigentlich vorgesehenen 598 Abgeordneten im Bundestag. Bei der letzten Bundestagswahl im Jahr 2017 wurden 709 Kandidaten ins Parlament gewählt.

Was ist die Fünf-Prozent-Hürde?

Die Fünf-Prozent-Hürde ist eine Sperrklausel. Für die Wahl des Bundestags gilt diese Regelung für die Landeslisten von Parteien. Das bedeutet, dass eine Partei erst dann Sitze für den Bundestag bekommt, wenn mindestens fünf Prozent der abgegebenen, gültigen Zweitstimmen auf sie entfallen. Eine Ausnahme gibt es: Eine Partei hat in drei Wahlkreisen die Direktmandate gewonnen. Dann zählen auch ihre Zweitstimmen.