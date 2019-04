Bildung Wie früh soll mein Kind zur Schule? Bislang mussten die Grundschulen einer Rückstellung zustimmen. Seit diesem Jahr dürfen die Eltern selbst entscheiden.

Katia Meyer-Tien

Merken

Mail an die Redaktion Ist mein Kind reif für die Schule? Eine Frage, die viele Eltern beschäftigt. Bei den sogenannten „Korridor-Kindern“ haben sie jetzt mehr Mitspracherecht. Foto: Armin Weigel/dpa

Regensburg.Leon war noch nicht soweit. Zählen und Rechnen bis 100 war kein Problem, er kannte schon ein paar Buchstaben und wusste auch, wie er einen Stift richtig halten muss. Den Schuleingangstest meisterte er mit Bravour. Aber verlor er in einem Spiel, war er jedes Mal untröstlich. Und lief etwas nicht so, wie er es sich vorstellte, fing er an zu weinen und zu toben.

####, ### ############# ## ########### #### #### ### ########### „####-####“, ### #### ### ############### ############## ######, ##### ### #### ## ### ####### ## ######. ## ### ######### ##### ## #### ####.

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 0,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Mehr als fair oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

###### ###### ### #### ###########

### ### #### ## ########### #### #### ########### ### - ### ############ ### ### ### ######, ### ############, ### ########## ### ### ################ ####### #### ##########, #### ### #### ############ ###########, ##### ### ############ ######### - #### ### ######### ######. ######, ### ## ####, ###### #### ######### #### ####### ####, ########### ## ###### ##### #### ### ################ ## ### ############, ##### ### #### ####### ###### ####, ### ## ######### ############## ######.

#### #### ######################## ### -######### ###### ### ###### ### ######, ### ## ########### „####################“ ########## #####, #### ###########, ## ### #### ### ###### ##### #### #### ### #### ## ############ ######. ### ### #. ### ##### ### #####, ### ## ### ### ###### ### ####### ########### ######### ######, #### ### #### ##### ########### ###### ####.

### ### ########## ### ##################### ##### ### ###### ###### ### ############### ###: #### ######### ### ### ############ ########### ### ######, #### ####### ### #############. ### ##### ####### #######, ##### ##############, ##### ## ######### #########. ### ####### ## #### ### #################### ## ####### #### ############# ### ###################### ### ### ##. #### #########, ###### #### #########. ## ### ################# #### ######## ## ### ##########, ##### ########## ### ######### ####/#### ####### ## ###### ##########.

### „###### #########“ ### ########### ###########- ### ###############, #### ####. ### ####### ### ################ #############, #### ####-########### ###### ###########, ### ########## ###### ####### ### ######### ############## ### ### ######## ######### ####, ### #### ### ### „##### #### #########“. ######### ### ### ### ### ######, ### #### ##### ###### ########### ######, ### ######### ## ######, ##### ###### ## #### #### ### ########## ###### #########.

### ##### #### ###### ### ########### ########### ####### ### ############ ### ########: ########### #### ##### ### ########### ### #### ###### ### ### ######## ################, ####### ## ####### ####### ##### ############### #########. ### ## ### ############ ##### ### ######## ##### ######. ########### ######## ### ########### ### ####### ### ############### ######.

########### #### #### #### ### ######### ####### ## #######. ## ######## ########## ##### ### ########## ##### ###### ############### ### #### ########. #### ## ####### ### ### ####### #########: ### ########### ### ### ############, #### ###### ###########, ### #### ### ### ### ####### ### ######## ######, ##### #### ###### ####### #######.

############ ###### ########## #######

############ ###### #### #### ############# #########, ### ########### ########### ### ### ###### ########, #### ####### ###. ###### #### ###### ### ###### ### ##- #### ####### ########. ################## ### #### ## ##. ####. ######### ####### #### ##### #### ########## #######, #### ###### #### ########### ##### #### ########### ###########. #### ### ### ####### #### ## #######, #### #### ###### ### ### ############ ### #### ##### #### ############ ### #### ## ##### #### ###### ########.

### ####### ############ ####### ####### ##### ### ########## ######, ### ### ###### ####### #### ####### ########### ######### ## ##### #####. ### ##### ####, ### ##### ###### ############### ## ############ ####### ### ### ##### ###### #### ######. ## ########### ########## ########## ## ###### ### ######## #### ### ###### #### ### #### ###### ##### ################## ### ### ###### ## ############ #### ### „#################“, ###### ###### ###### #### ####### ### ################### ### ### ###### #####, ####### ################## ##### ########. #### ##### ### ##### ##### #####, ## ### #### ############### ########### ###### ##### #### #####: „### ######### ### ######“.

### ###### ### ## ##### ##### #######, ### ########## ##### ###### #############. #### #### ## ####### ###########, ### ### #### ### ########### ###### ######, #### ### ######### ###### ###### ##### ## ############# #####. ########### #### ## #### #### ####### ##### ######### ########### #########, ### ## ### #### ############ ######### ##### ######; ################ ##### ### #######: ## ### ### #### #######? ## #########? ###### ### ####### ### ######### ###########? #### ### ######## #### ## ############ ### #### ########### #######?

######## ####### ## ### ##############

### ####### ### ###### ######### ##### ###### ########### ### ####, #### ########## ### ### ###########, ### #### ## ############ „### #### #### ######## ## ######“. ## ###### ### ###### ### ############## #### ######, ## ######### ####/#### ###### ##,# ####### ### ################ ###### ## ###### ##############, #### ##### ###### ##### ##,# #######, ## ########### ######### ####### ##,# #######. ### ######## „###### ### ###############“, ### #### ### ### ######### ### ###################### ### ### ##.# ### ##################### ### ###### #########, ######## ## ########### #### #### ### ## ### ##############.

##### #### ###### ## ########### #### #### ####### ###### ### ###### ############ ##############. ##### ### #### #### #########, #### ##### #### ####### ###########. ### ####### ############ #### ##### ### ###### #### ### ##########, #### ##### ##### ### #### ##### #####, ### ### ### ##### ###### ######. ### ### ##### ###### ### ### ############ ### ###### #### ########## ############. ####### ### ##### ########## ### ###### ### ######### ## ### #####, ###### #########, #######, ##### ### ##### #####. ### #######, #### ##### ##### ######## ### ######## ###### ######, #### #### ###### „######“ ##### ###, ###### #### ######## ### #### #######.

#### ### ### ### ####### ########, ###### ### ###### ######## #########. ####, #### ### ####### ##### ######: ## ######### ################## ### ## ###, ## #####, ### ###### ##### #### ###########, ### ## ### ##### #### #### ### ########## ### ### #### ######. ########## ### ## #### ### ##### ###### ###########, ###### ##### ## ### ########## #########.

############### ##### ### ####

„## #### ##### ###########, ### ##### ###### ########### ########### ######“, #### ###### #######, ### ### ############### ############### ### ### ############ ## ########, ########## ### ######/######-######## ######### ###. ## #######, #### ### ###### ### „#### ### ### #### ###### ######“, #### #### ##### ###, #### #### ##### ##### #### ###### ####. ########### ###### ### ################### ######, ### ###### ########### ## ##### #######, ####### #### #### ######## ### ### ######, ### ############ ### ############## #########, ########### ### ######## #####.

#############, #### ### ### #### ### ################# #### ### ########### ## ### ####### ###### ###### ######, ### ## #####: ### ###### #######, #### ##, ##### #### ### #### ######## ######, „## ### ##### ##### ### ###### ### ##########, ### ### ####### ######## #########“ - ##### ### ## ##### ### ### #####, ####### #### ### ### ###############. ### ### #### ######## ### ########### ### ##### ### ##################### ###### ############, ############ ## ###############.

## ##### ####### ### ####: „## #### ##### ## #### ########, ### ## ####### ####.“

#### ### ###### ##### ### ####..