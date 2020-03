Aussenansicht Wie lange noch? Man kann sich nicht um die Frage herumdrücken, wie lange wir die aktuellen Maßnahmen aufrechterhalten können.

von Professor Dr. Thorsten Kingreen, Rechtswissenschaftler

Regensburg.Mein 81-jähriger Vater hat seinem Enkel und seinen Enkelinnen am Sonntag am Telefon gesagt: „Wir erwarten jetzt von Euch die Bereitschaft, auf Eure Freiheit zu verzichten, um vor allem uns zu schützen. Aber waren wir zu Freiheits- und Konsumverzicht bereit, um Eure zukünftigen Lebensgrundlagen zu schützen?“ Man schluckt erst einmal. Wir müssen doch alles in unserer Macht Stehende tun, um das Virus zu bekämpfen. Leben und Gesundheit sind doch die höchsten Güter.

Aber so eindimensional verlaufen politische und rechtliche Abwägungsentscheidungen nicht. Im Interesse der persönlichen Freiheit zwingen wir niemanden, in die postmortale Organspende einzuwilligen, obwohl tagtäglich Menschen auf den Wartelisten sterben. Natürlich würden ein Tempolimit auf den Autobahnen und ein Überholverbot auf Landstraßen dazu führen, dass nicht jeden Tag neun Menschen auf Deutschlands Straßen sterben. Man kann darüber streiten, ob das das richtige Verhältnis von persönlicher Freiheit und Leben ist, und man darf schockiert sein, wie selbstverständlich wir diesen alltäglichen Tod hinnehmen. Aber man kann sich nicht um die Frage herumdrücken, wie lange wir Maßnahmen aufrechterhalten können, die zwar die Gesundheit schützen, aber in die DNA unseres Zusammenlebens eingreifen.

Damit sind wir wieder bei meinem Vater, der sich keinesfalls anstecken darf, und seiner kerngesunden Enkelin, die sich vielleicht irgendwann anstecken wird und sich damit vermutlich keiner größeren Gefahr aussetzt als beim Autofahren. Wenn wir eine zivilisatorische Katastrophe wie in Bergamo verhindern wollen, wo Ärzte und Pfleger darüber entscheiden müssen, wer leben soll, wenn nicht alle leben können, müssen wir uns auf der einen Seite auf die Gruppe der besonders Schutzbedürftigen konzentrieren und ihnen deutlicher als bislang empfehlen, sich die täglichen Erledigungen eine Zeit lang abnehmen zu lassen. Auf der anderen Seite werden Einzelhändler, Frauenhäuser, Tafeln, Bildungseinrichtungen und alles, was eine resiliente Bürgergesellschaft ausmacht, irgendwann kontrolliert wieder öffnen müssen, um die demokratischen, sozialen und ökonomischen Strukturen zu erhalten. Wie lange noch? Das weiß keiner. Aber bitte nicht mehr lange so!



Der Autor arbeitet beim Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Sozialrecht und Gesundheitsrecht an der Fakultät für Rechtswissenschaft der Universität Regensburg.

Die Außenansicht gibt die subjektive Meinung des Autors wieder und nicht unbedingt die der Redaktion.

