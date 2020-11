Spezial Wie wirkt sich die US-Wahl regional aus? Wir klären, welchen Einfluss die Wahl auf die ostbayerische Wirtschaft hat, und schalten nach New York zu einem Regensburger.

Regensburg.Am 03. November 2020 ist US-Wahl. Es ist die 59. Wahl zum Präsidenten der Vereinigten Staaten. Wird Donald Trump erneut gewählt, oder kann sich Joe Biden durchsetzen? In unserem MZ-Spezial sprechen wir mit Regensburger Experten über die regionalen Auswirkungen der anstehenden Wahl.

Unter anderem analysieren wir mit dem Regensburger Prof. Dr. Stephan Bierling. Leiter der Professur für Internationale Politik und transatlantische Beziehungen an der Uni Regensburg, den aktuellen Wahlkampf. Außerdem schalten wir zum Regensburger Berufsmusiker Tobias Meinhart, der in New York lebt und uns seine Eindrücke über die Wahl vor Ort schildert.