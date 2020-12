Außenansicht Wiederholung versus Realität Eine Demokratie zeichnet sich dadurch aus, dass der Mensch sich als politisches Wesen begreift – ob es schmeckt oder nicht.

Von Viktor Gebhart

Wer’s glaubt, glaubt auch an den Weihnachtsmann“ – kein abwegiger Vergleich: Aus dem dunkelhäutigen östlichen Nikolaus wurde der konsumschwangere Weihnachtsmann, rotweiß ikonisiert für Brause – ein weltweit dominantes Bild, entstanden durch konstantes Wiederholen. Fern der ursprünglichen Realität, doch als historischer Fakt wahrgenommen.

Die Wiederholung macht’s! Mit jedem Mal steigen Akzeptanz und Glaubwürdigkeit des Wiederholten, unabhängig von Wahrheitsgehalt und Realität. Psychologie und Werbung wissen das. Politisch gilt Wiederholen seit jeher als unfehlbare Allzweckwaffe. Selten wurde ihr Abzug häufiger betätigt als derzeit. Oft genug wiederholt stilisieren sich Fallzahlen zu Todesfällen, Geschwurbel zu Fakten. Social Distancing ist Norm. Ein unpassendes Wort für räumliches Abstandhalten, aber ein ehrliches. Distanzieren scheint Volkssport. Wer will schon mit abstrusen Ansichten anderer in Verbindung gebracht, gar in einen Topf geworfen werden. So distanziert sich jeder von jedem, nur nicht vom Relevanten: der Angst. Denn diese frisst am Ende alle. Wie ein Bumerang holt sie auch die, die sie in Schwung brachten. Sie stellt immer das Ende, nie die Lösung.

Weniges fordert mehr Courage als Kurskorrektur und Kommunizieren. Das könnte der Gegenseite Aufwind bescheren. Doch Rechthaberei löst keine Probleme, hat sie nie. Eingeständnisse sind Zeichen von Stärke, nicht Schwäche. Ein Wechselspiel: Etliche, die sich emotional erst ihre eigene Realität erschwurbelten, werfen sich heute auf Statistiken. Viele, die sich anfänglich auf wissenschaftliche Fakten beriefen, ignorieren diese nun, greifen zu Emotionalem. Solange es der Stärkung der eigenen und Diffamierung der anderen Seite dient, scheint alles recht, auch rechtlich und rechtsstaatlich Bedenkliches.

Der Kampf der kleinen Leute versperrt die Sicht aufs Ganze. Demokratie muss verschiedene Meinungen ertragen – vom Schwurbel-Hunnenkönig zum Surveillance-Kanzler. Ohne Gutheißen und Schulterschluss. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass der Mensch sich als politisches Wesen begreift, ob es schmeckt oder nicht. Sich als solches einbringt. Nicht nur, wenn es seinen Ansichten und der Distanzierung dient. Denn eine geschwächte Demokratie kann ihre Schwächsten nicht schützen. Dieses Faktum erübrigt Wiederholungen.