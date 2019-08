Tierschutz Wildtiere gehören nicht in den Zirkus Die Haltung kann niemals artgerecht sein, der pädagogische Nutzen ist mehr als zweifelhaft, meint unser Gastautor.

Von Karl-Heinz Seidl, Mitglied im Verein Menschen für Tierrechte Regensburg e.V.

Merken

Mail an die Redaktion Karl-Heinz Seidl, Mitglied im Verein Menschen für Tierrechte Regensburg e.V. Foto: Seidl

Regensburg.Gerade einmal zwölf Meter lang und zweieinhalb Meter breit ist der Lebensraum eines Zirkuselefanten und das für ein ganzes Leben . Ein Löwe zusammen mit anderen Artgenossen muss sich bis zum letzten Auftritt seines Lebens mit drei Metern begnügen. Elefanten sind die meiste Zeit des Tages angekettet. Tiger liegen apathisch hinter ihren Gittern oder laufen stereotyp auf ihren sechs Quadratmetern im Zirkuswagen stundenlang hin und her. Tagsüber zur Untätigkeit verdammt verlassen die Tiere, die keine Freiheit als nur ihre Gitterstäbe kennen, am Abend ihre rollenden Gefängnisse für Darbietungen, deren tieferer Sinn nicht erkennbar ist.

Zuschauer werden nicht über das natürliche Verhalten und die Lebensweise der Wildtiere aufgeklärt, die Vorstellungen sind eher entwürdigend. Und der sogenannte hochgepriesene „pädagogische Wert“ für Kinder? Eine Irrlehre, im Gegenteil, Kinderpsychologen sind sich einig. Es werden Kindern genau die falschen Werte vermittelt: Fühlende Lebewesen werden mit mehr oder weniger Gewalt zu Aktionen gezwungen , ein System der Unterdrückung wird ihnen vermittelt. Freiwillig springen Löwen nicht durch brennende Reifen, fahren Bären nicht auf Treträdern oder machen Elefanten einen Kopfstand ! Auch wenn es einige Dompteure gibt die im Zirkus mit Lob und Einfühlungsvermögen arbeiten , die Dressur der Tiere geschieht in der Regel meist mit Zuckerbrot und Peitsche, mit Zwang und Gewalt, nicht umsonst sind Elefantenhaken, Elektroschocker und Peitsche immer in erreichbarer Nähe.

Das macht die Teire krank

Wildtiere im Zirkus sind nicht domestiziert, in ihrem Verhalten nicht an den Menschen angepasst, auch dann, wenn sie in Gefangenschaft geboren wurden. Wildtiere sind bewegungsaktiv, haben ihre natürlichen, angestammten Lebensräume. Die Haltung, in viel zu engen Käfigen, in rollenden Zirkuswägen kann niemals artgerecht sein, selbst , wenn überhaupt möglich, unter einigermaßen angepassten Bedingungen , es macht die Tiere psychisch und physisch krank. Nach dem Tierschutzgesetz darf niemand ohne vernünftigen Grund ein Tier Schmerzen und Leiden zufügen. Kann eine Wildtierhaltung im Zirkus ein vernünftiger Grund sein? Sicher nicht ! Es wird allerhöchste Zeit zur Beendigung dieser Gepflogenheiten aus der Kolonialzeit, in welcher Sklaven und Tiere in Europa und USA noch zur Schau gestellt wurden !

Hier geht es zu unserem Special „Außenansicht“