Geschichte Winnie Mandela nach langer Krankheit tot Sie gehörte zu den Kämpfern für Freiheit im Südafrika der Apartheid. Nun ist Nelson Mandelas Ex-Frau mit 81 Jahren gestorben.

Winnie Mandela im Jahr 2008 in Johannesburg.

Johannesburg.Winnie Mandela, die Ex-Frau von Südafrikas Freiheitskämpfer Nelson Mandela, ist tot. Die Veteranin des Kampfes gegen die Apartheid in Südafrika starb im Alter von 81 Jahren nach langer Krankheit im Krankenhaus Netcare Milpark in Johannesburg, wie ihre Familie am Montag mitteilte. „Sie widmete den größten Teil ihres Erwachsenenlebens dem Volk und war deshalb auch weithin als „Mutter der Nation“ bekannt“, hieß es in der Mitteilung.

Südafrikas erster schwarzer Präsident

Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela selbst war bereits 2013 gestorben. Er hatte Südafrika als erster schwarzer Präsident von 1994 bis 1999 regiert.

Winnie Mandela war seit Jahresbeginn mehrfach in einer Klinik behandelt und wieder entlassen worden, wie die Familie weiter mitteilte. Die genaue Todesursache wurde nicht genannt. „Sie verstarb friedlich in den frühen Stunden des Montagnachmittags, umgeben von ihrer Familie und geliebten Menschen“, hieß es weiter.

Als Symbolfigur des Anti-Apartheid-Kampfes in Südafrika hatte die Tochter eine Lehrers mehr als vier Jahrzehnte lang Politik und Schlagzeilen gemacht. Sie war aber auch gleichsam wegen Skandalen und wegen ihres Auftretens umstritten.

1958 hatte Winnie Nomzamo („die Strebsame“) Mandela den Anwalt Mandela geheiratet, sie selbst ließ sich zur Sozialarbeiterin ausbilden. Mit der Verhaftung des Chefs des Afrikanischen Nationalkongresses (ANC) 1962 und seiner Verurteilung begann für sie die schwierigste Zeit ihres Lebens. Am 11. Februar 1990 kam Mandela nach 27-jähriger Haft wieder frei. „Sie (Winnie Mandela) hielt die Erinnerung an ihren inhaftierten Mann Nelson Mandela während seiner Jahre auf (der Gefängnisinsel) Robben Island aufrecht und half dabei, dem Kampf für Gerechtigkeit in Südafrika eines seiner bekanntesten Gesichter zu geben“, schrieb die Familie weiter.

Doch noch vor seiner Wahl zum Präsidenten trennte er sich von ihr und ließ sich 1996 scheiden: Die schillernde Populistin wurde mit Entführungen, Folterungen und sogar Mord in Verbindung gebracht. 1991 wurde sie wegen Entführung und Beihilfe zur Körperverletzung von vier schwarzen Jugendlichen zu sechs Jahren Haft verurteilt, kam in der Berufung aber mit einer Geldstrafe davon.

Nach der Scheidung nannte sie sich Winnie Madikizela-Mandela. Zum Schluss gab sie alle politische Ämter ab.