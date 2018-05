Verkehr Wir brauchen den Diesel Hunderttausende Jobs hängen von der Autoindustrie ab. Fragwürdige Kampagnen gefährden diese Arbeitsplätze.

Alfred Gaffal

Mail an die Redaktion Alfred Gaffal ist Präsident der vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e.V.

München.Die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. (vbw) wendet sich entschieden

gegen die anhaltende Kampagne gegen den Diesel. Wir sehen darin eine Gefährdung des Automobilstandortes Deutschland. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes gibt es allein in Bayern in der Branche „Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen“ rund 230 Betriebe mit über 200 000 Beschäftigten. Weitere 200 000 Arbeitsplätze hängen im Freistaat von der Automobilindustrie ab: In Handel und Dienstleistung sowie bei Unternehmen anderer Branchen, die der Fahrzeugindustrie zuliefern, wie zum Beispiel dem Maschinenbau. Die Automobilindustrie ist einer der wichtigsten Investitions-, Wachstums- und Innovationstreiber in Deutschland. Wenn wir diese starke Stellung erhalten wollen, müssen wir auch in Zukunft auf einen Technologiemix mit einem starken Anteil des Verbrennungsmotors setzen.

Er wird zumindest mittelfristig – gerade unter dem Aspekt des Klimaschutzes – eine entscheidende Rolle spielen und darf nicht verteufelt werden. Die CO2-Gesetzgebung in Europa macht es erforderlich, dass wir auch mittelfristig auf Diesel-Motoren angewiesen sind. Fahrverbote sind daher kontraproduktiv. Wir müssen uns der Verantwortung bewusst sein, die alle Beteiligten in dieser Frage haben und diese unverhältnismäßige Debatte wieder in geordnete Bahnen lenken.

Die von Seiten der Deutschen Umwelthilfe hoch emotionalisierte Diskussion um den Diesel zeigt, wie sehr sich verschiedene Seiten von einer sachlichen Auseinandersetzung um ein wichtiges Zukunftsthema für unser Land entfernt haben. Bei manchen Akteuren wie der Deutschen Umwelthilfe muss man sich fragen, von welchen Interessen sie geleitet sind. Sie ist weder eine wissenschaftliche Institution noch eine Behörde. Sie finanziert sich aus Abmahngebühren sowie durch Mittel von der EU-Kommission und von Bundes- und Landesministerien. Toyota, mit geringem Dieselanteil, gehört ebenfalls zu den Spendern.

Fragwürdige Untersuchungsmethoden, übervorsichtige Grenzwerte und darauf basierende Klagewellen und deren Folgen gefährden Wohlstand und Arbeitsplätze in Deutschland. Dazu darf es nicht kommen. Der Fahrzeug- und Automobilbau ist eine Schlüsselindustrie für Deutschland. Um die Automobilindustrie zukunftssicher zu machen und Arbeitsplätze zu sichern, braucht es für den Strukturwandel eine gemeinsame Innovationsstrategie von Wirtschaft, Wissenschaft und Politik – mit Technikvorschriften oder gar Verboten kommen wir nicht weiter. Daher müssen jetzt auch auf politischer Ebene die entscheidenden Weichen gestellt werden, um für alle Akteure eine Planungs- und Rechtssicherheit zu schaffen.