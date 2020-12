Aussenansicht Wir müssen die Gesellschaft informieren Schulen sollten junge Menschen mehr dazu befähigen, sich kritisch und souverän in einer digitalisierten Umgebung zu bewegen.

Dr. Lars Rinsdorf, Medien-Experte

In der Corona-Krise zeigt sich, dass nicht alle Akteure bereit sind, eine Diskussion auf Basis von Fakten zu führen. Das Thema ist wie andere Kontroversen anfällig für Desinformation oder die Vernetzung mit Verschwörungsmythen. Vor dem Hintergrund ist eine Zahl aus dem Reuters Institute Digital News Report 2020, der jedes Jahr verlässlich über die Nutzung von Nachrichten berichtet, beruhigend. Die Reichweiten von sogenannten „alternativen“ Medienangeboten, die sich vom vermeintlichen „Mainstream“ der etablierten Medienmarken abgrenzen, liegen in der Spitze bei gerade einmal vier Prozent. Ein Großteil der Nutzer fühlt sich bei regionalen Medienhäusern, öffentlich-rechtlichen Sendern etc. gut aufgehoben. Können Journalisten und Medienhäuser deshalb die Hände in den Schoß legen?

In Summe sprechen alle Daten für eine hohe Resilienz der Gesellschaft gegen Desinformation. Damit dies so bleibt, gibt es viel zu tun.



Eher nicht. Denn Befunde aus derselben Studie ergeben eine durchaus brisante Konstellation im Hinblick auf die Zukunft journalistischer Angebote und deren Bedeutung für politische Diskussionen. Zwar ist das Interesse an Nachrichten bei den 18- bis 24-Jährigen in der Pandemie grundsätzlich gestiegen, aber etablierte Medienmarken können davon nur bedingt profitieren. Denn für ein Drittel dieser Zielgruppen sind soziale Medien die wichtigste Informationsquelle. Hier sind etablierte Medienmarken aber nur Zulieferer. Gleichzeitig hält nur jeder zweite 18- bis 24-Jährige unabhängigen Journalismus für wichtig. Das schwächt die Rolle etablierter Medienmarken als Faktor der Meinungsbildung.



Junge Menschen bei Medien schulen

Schließlich traut sich ein Viertel der jungen Onliner nicht zu, Desinformation von seriösen Nachrichten zu unterscheiden. Für diese Gruppe ist es fatal, wenn Leitmedien nicht länger als Leuchttürme Orientierung bieten.

Noch einmal: In Summe sprechen alle Daten für eine hohe Resilienz der Gesellschaft gegen Desinformation. Damit dies so bleibt, gibt es viel zu tun. Schulen und Hochschulen sollten junge Menschen stärker dazu befähigen, sich kritisch und souverän in einer digitalisierten, unsicheren Umgebung zu bewegen. Es liegt an Parlamenten und Regierungen, die institutionelle Bedeutung journalistischer Angebote zu stärken und sie nicht fahrlässig zu gefährden. Schließlich sind Medienunternehmen selbst gefragt, Formate zu entwickeln, die in den Alltag junger Bürger dieses Landes passen.