Interview „Wir müssen mehr über Covid-19 fragen“ Was sagen die Zahlen? Und wie verhältnismäßig ist der Umgang mit Corona? Gerd Glaeske sucht Antworten.

Von Marianne Sperb

Mail an die Redaktion Professor Gerd Glaeske vom Zentrum für Sozialpolitik der Universität Bremen: Er hat mit einer Gruppe führender Wissenschaftler ein viel beachtetes Thesenpapier zum Umgang mit Covid-19 vorgelegt. Foto: Privat/Socium Uni Bremen/dpa

Regensburg.Das Land tut alles, um die Corona-Pandemie einzudämmen. Aber: Was legen die Daten nahe? Welche Prävention kann man ins Auge fassen? Welche gesellschafts- und sozialpolitischen Auswirkungen hat die Entwicklung? Ein multidisziplinäres Expertengremium versucht in einem kritischen Thesenpapier Antworten und sagt: Wir müssen auch die Kollateralschäden in den Blick nehmen und abwägen. Die MZ sprach mit dem Gesundheitswissenschaftler Professor Gerd Glaeske vom Socium der Uni Bremen, einem der Autoren des Thesenpapiers.

### ####### ### ################# ########## ### ########### ### ########## ########. ### ###### ### #########, ### ####### ######## ### #### ##### ############, #### ### ############ ##### ## ###### #### ##### ########### ########. ### #######, ## ####### #### ######## ###############, #### ### ######### ######## ######, #### ######## ## ### ############ ## ######### ######### #####, ### ######### ## ###### ##### ##########.

### ### #### ########### ## ### ##########?

### ### ####### #########. ## ####### ##### ### ##### ##### ##########. ### ##### ##### ## ###### #############, ##### ### ###### ############## ######, ### #####: ### ### ################ ############# ###, ##### ### ####, ##### ##### ##########. ##### ######## ###: ### ###### ########## ### ### ############## ########## ###### ### ######## ########.

### ##### ######## #### ## ######?

#### ## ####### ### ########### ##### ##### #### ##### ########. ##### ######## ###### ##### ########, #### ### ###### ###### #####, ################ #### ##### ######### ### #### ###### ## ######. ## ###### #### ### ### ### ######### ###### ########## ########. ### ###### #### ### ##### ####### #### ###. ### ############ ### ####. ### #################### #### ########## ###### ### ######- ### ##########. ### ## ######### ###### #### ### #### ##### ########. ####### ###### ### #### ##### ######, ## ### #########, ### ## ### ### ####### ############ #### ############### ######### ######, ####### ### ########## ####.

### ##########, ### ##### ### ## ##### ###, ####### ### ######## ##### ############## ######## ## ###########. ### ### #### ##### ###########. ####### #### ##### ##### ##### ###### ### ####### ##### ########### ############## #######. ### #### ### ####?

##### ### ### ### #####, #### ####### ### ### ##########. ### #### ##### ############# ##### ### ### ################ ####### ######## #########. ### #### #### #### ### ##### ####. ## ##### #### ######## ## ####, #### ### ########### ####, #### #### #########. ### ######## #### ########## ### #,# #######. ######## ### #####, ### ######### ####### ####### ### ### ######-###### ######### ########, ##### ### ########## ### #####-## ##### ### ### #,## ####### #########. ### ###### #### #### #### ############## – #### ## #### ##### ### ### #### ##### ######, ### ### ######### ### ########## ##############, ### ### ##### ############ #########, ######## ######.

### ##### ####### ## ### ###### ###### ### ###### ### ###### ###: ##, ### #### ### ### ### ########## ##### #### ##########? ## ######### ## #### ### ### ########## ### #### ## ###########? ## ######### ### ############# ##### #### ############# ######## ## #######?

##, ### #### ##### ### ######### ######. #### ### #### ########, ### ##### ######## ## ###### ######### #### #### ###, ####: #### ### ########## #### ###### ####### ######### ######, ###### ### ##### ####### ######### ########. ### ############# ###, ## #####, ## ###### ##### ##############, ######## #### ########### ################## ######### ### #### ########## ##### ######. ### ###### ######## ######, ### ####### ## ###, ## #####, ############ ######## #### ## ###### #########.

### ##### ###### ######: ############, ### ####### ## #### ###############, ##### ##### ########### #######. ### ############# #####: #### ###### ##### ## ##########, #### ## ##### ###### ##### ### #### ##### ### ###### #############. ### ###### ### ## ###### #######?

#####-## ### ######### #### ########### ######. ### #### ### #### ##### ### ######## ############ ###########, ### ### ## ### #### ## ### ##### ##### #########. #### ### ##### #### ####### ####: ### ### ##### ### ########### ## ###########, ### ### ##### ###### ## ######## ######, ### #### ##### ########## #########? #### ### ### ##### ################## ############### #####, ###### ### #### #### ###############, #### ## ##### ###### ## ####### ######, ### ############ ####, ### ###. ### ###### #### ######: ### ############# ###### ### ############### ####### ######? ###### ############### ###### ### ####### ###### ### ###### ### ######, ### ########, ### ### ####### ####### ####? ## #### ##### #####, ###### ## ##############, ####### ### ## ########. ### ### ##### #######, ### ##### ######## ### ### ##### #### ## ########### ### ## #####, ### ### #############. ###### ###### ######: ### #### ##### ########## ##########, ## ### ######## ## ### #### ###.

### #######: ####### ### ## ######## #######, ### ######## ########, #### ##### ##### ##### ####### ### ### #### ### ### ########## ## ### ##############. ### ### ## ########? ### #### #### ##### ## ##### ### ## ####### ### ###### ##############.

### ### ### #### ########### #####, ### ### ##########. ## ### #### ### ##########, ## ####### ### ### ####### #### ############## ## ######### ######, ### #### #### ############## ##########. ###-################# ##### ####### ###### #### ### ######### ####### ### ### ######é. ## ##### ####, ### ##### ####### ##### ######### ### #### #### ######: „##### ####, #### #### #######, #### ###### ### ### ####.“ ## ### ### ######## ##########. ######### ###### #### #### #### ###### ### ################# ################ ### ##### ######, ####### ### #### ### ### #########. ####### ####### ## #####, ### ###### ############### ###### ######, ### ## ##### ## ### ########### ####### #####. ### ##### ####, ### ###### ######, ########### ###### ########### ### #### ############# #########.

##### ### ####### ###########?

### ##### ### ##### #####. ## ###### ##### ### #####: ### #### ### ### ######## ##, ### #### ######## ######? ### ####### ######## #### #### ############ ########### ####### ### #### ### ################### ### ######, ###### ### ######## ####### #############, ####### ### #### ### ### ### ### ######### #############. ### ##### ## ## #######, #### #### ######### ### ##### ######, #### ### ########### ############## ##### ### ### #########, #### ### ####### #### ###### ####### #### ######### #####. ########, ###################, #############: #### ###### ############## ### #####. #### ### ###### ### ####### ## ###### ####### ##### #####.

### #### ###### #########, ## ### ####### ############## ### ############# ###### ############ ####?

### ###, ### ### ######### ## ### ########## ######## #####. ### ##### #### ## #############, ## #### ##########, #### ## ########## ### ############ #######. #### ### ##### ### ######, #### ###### ########## #### #######, ##### ### ## ############ ######, ######### ####. ## ####### ### ###### ###### #######, ### ### ####### ##### – ################, #### ### #### #### ######### ### ###### ####. ##### ##### #### #### #### ########, #### ### #### ## ### ######### #######. ### ###########, #### ##### ###### ##### ########## ########## ####. ## ##### #### ##### #####. ### #### ######, ###### #### ##### ####, #### ###### ############# #########. ### ######## ######, ### ## ### ###, ### #### ##### ###### ##############. ### ##### ### #### #####, #### ## #### ######## #### – ### #### ######### ### ####### –, ### ###### ###########, #### ### ## ###### ############## ### ##### ###, ###### ## ######. ### ##### ###### ## #### ######### ## ##### ########. ### ####### ##### #### ##### ###### ##### #####, ### ### #### ########, ##### #### ##### ####### ### #### ###### ### #####: ###### ### ########## ### #######!

############# ###, #### ### ###### ####. ### ##### ###### ## ####### #### #### #####, #### ### ######-######### ##### ### #######, ####### #### ####### ###. #### ### ######## ### ############## ### #############, #### #### ####### ##### ############## #### ########### ################.

#### ### ### ########### ### ##### ##### ######### ########### ### ##### #################### ########, #### #### ## ## ##### ####### ##### ######. ####: #### ### ########, ######- ### ########## ##### ######## ####### #######. ### ##### ### ######## ### ########## #####, #### ### ### ########### ### #### ########### #######, ############# ### ############# #############, ##### ######### ####, ## ##### ##### #### ## #########.

### ###### ###, #### ### ### ### ######## ##########?

### #####, #### ### ### #######, #### ### #### ### ######## #### ######, ## ####### ####### ############, ### ####### ###### ############ ########### ###### ####. ### ####### #####, ### ###### ##### ###########, ### ##### ##### ###: ### ###### ###### ##### ##### ### ########### #### #### ### ### ### ### ###########. ### ######, ### ###### ##### ############### ######## #####. ##### ##### #### ######, #### ## ########## ####. ##### ##### #### ############, ### #### ##### #########.

############# ### ########## ###### ### ####.