Aussenansicht Wir sind Gutenberg! Beim Schreiben auf dem PC gibt es eine Reihe mikrotypografischer Regeln zu beherzigen. Die Strichlängen zählen dazu.

Christian Stang, Rechtschreibexperte

Vor einer gefühlten Ewigkeit – aber eigentlich noch bis vor drei Jahrzehnten – war es gang und gäbe, Texte auf der Schreibmaschine zu (v)erfassen. Über die Länge von Strichen musste man sich zu diesen Zeiten noch keine Gedanken machen, denn auf der Schreibmaschine ist ein Strich ein Strich. Seit der Computer in unsere Büros und Wohnzimmer Einzug gehalten hat, fühlen sich viele von uns als „kleine Gutenbergs“. Doch beim Schreiben auf dem PC gibt es eine Reihe mikrotypografischer Regeln zu beherzigen. Die Strichlängen zählen dazu – und es empfiehlt sich, von diesen regen Gebrauch zu machen, denn sie tragen zur guten Lesbarkeit von Texten bei.

Seit wenigen Wochen liegt die Neuausgabe der DIN 5008 nun der Öffentlichkeit als Entwurf zur Stellungnahme vor. Diese Norm wird sicherlich noch vielen aus ihrer Schulzeit als „Regeln für Maschinenschreiben“ ein Begriff sein. Die neue DIN 5008, die jetzt übrigens den Titel „Schreib- und Gestaltungsregeln für die Text- und Informationsverarbeitung“ trägt, versucht durch die Verwendung neuer Begriffe wie „Kurzstrich“, „Langstrich“ und „Extralangstrich“ einem breiteren Publikum die Regelungen verständlich zu machen. Dies ist vom Grundsatz her zu begrüßen, da die – oftmals auch parallele – Verwendung von Begriffen wie „Divis“, „(Halb)geviertstrich“, „Streckenstrich“ und „Spiegelstrich“ bei Laien oftmals für Verwirrung sorgte.

Es liegt auf der Hand, dass es an dieser Stelle nicht einmal ansatzweise möglich ist, die Regeln für den Gebrauch der „horizontalen Striche auf der Tastatur“ – so DIN 5008 – aufzuzeigen. Als Faustregel kann gelten, dass der Bindestrich als Kurzstrich (-) und der Gedankenstrich als Langstrich (–) wiedergegeben werden sollte. So ist der Gebrauch des Bindestrichs/Kurzstrichs in Fällen wie „E-Mail“, „i-Punkt“, „100-jährig“, „Max-Planck-Institut“, „Sonnenauf- und -untergang“ und – in Verbindung mit dem Schrägstrich – „Schüler/-innen“ korrekt, um Beispiele aus der DIN 5008 zu zitieren. Auch ein Beispiel für die Verwendung des Gedankenstrichs/Langstrichs soll hier wiedergegeben werden; es macht zugleich deutlich, dass hier vor und nach dem Langstrich ein Leerzeichen steht: „Art und Ausführung des Schriftstücks – auch einer kurzen Mitteilung – kennzeichnen den Absender.“ Korrekt gesetzte Striche sind zweifelsohne ein Aushängeschild für die Schreibenden.



Der Autor ist Orthografieberater der Universität Regensburg.

Die Außenansicht gibt die subjektive Meinung des Autors wieder und nicht unbedingt die der Redaktion.

