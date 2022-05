Wir wollen dabei sein! Die Nato soll ihren Mitgliedern Schutz bieten. Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine sind daran auch Finnland und Schweden interessiert. Sie wollen der Nato gerne beitreten. Doch was sagt Russland dazu?

dpa

Merken

Mail an die Redaktion So sieht die Flagge der Nato aus. Foto: Daniel Naupold/Daniel Naupold/dpa

Wenn es schwierig wird, ist es gut, Hilfe zu bekommen. Das gilt nicht nur für uns Menschen, sondern auch für Länder. Um sich gegenseitig zu unterstützen, haben 30 Länder eine Gruppe gebildet, die Nato. Nun wollen auch Finnland und Schweden mitmachen. Was dahintersteckt, erfährst du hier.

Wozu soll die Nato gut sein?

In der Nato haben sich Länder zusammengetan, um sich gegenseitig zu schützen. Sie haben abgemacht: Wird ein Land aus der Nato angegriffen, helfen ihm die anderen. In der Nato sind nur Länder aus Nordamerika und Europa dabei, auch Deutschland.

Weshalb wurde die Nato gegründet?

Als die Nato vor über 70 Jahren gegründet wurde, war die Sorge vor einem Krieg groß. Besonderes misstrauisch waren die Länder gegenüber der Sowjetunion und ihren Partnern. Die Sowjetunion war eine Ländergruppe, in der Russland das Sagen hatte. Mit der Nato wollten die Länder zeigen, wie stark sie sind und die Sowjetunion abschrecken. Heute gibt es die Sowjetunion nicht mehr. Auch deshalb wurde die Sorge vor einem Krieg im Laufe der Zeit kleiner.

Wie ist die Lage jetzt?

Mit dem Angriff auf die Ukraine hat Russland neue Sorgen ausgelöst. Besonders Länder, die nah an Russland liegen, fragen sich: Könnte Russland auch uns angreifen? So denken auch Finnland und Schweden. Am Mittwoch stellten sie deshalb einen Antrag, um Mitglieder der Nato zu werden. Sollten alle Nato-Staaten zustimmen, können sie aufgenommen werden. Ganz sicher ist das noch nicht.

Was sagt Russland dazu?

Seinen Angriff auf das Nachbarland Ukraine hatte Russland auch damit begründet, dass die Ukraine in die Nato wollte. Russland fühlte sich bedroht. Das hat wohl auch damit zu tun, dass auch die Ukraine früher zur Sowjetunion gehörte. Bei Finnland und Schweden ist die Lage anders. Russland erklärte, der geplante Beitritt der beiden Länder sei ein Fehler. Man werde die Folgen für Russland beobachten. Der russische Präsident sagte jedoch auch, dass sein Land keine Probleme mit Finnland und Schweden habe. Deshalb sei es keine direkte Bedrohung für Russland, wenn diese Länder Mitglieder der Nato werden.