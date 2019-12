Kinderbetreuung Wirbel um Kita-Ausbau in Ostbayern Der Bedarf an Kita-Plätzen steigt. Dennoch gingen Gemeinden bei der Förderung leer aus. Auf Druck bessert der Freistaat nach.

Von Jana Wolf

Mail an die Redaktion Ohne die Förderung des Landes wäre der Kita-Ausbau in vielen Gemeinden nicht möglich. Foto: Uwe Anspach/dpa

Regensburg.Bayern bessert beim Ausbau der Kinderbetreuung nach. Aufgrund des hohen Bedarfs an Betreuungsplätzen in vielen Gemeinden, auch in Ostbayern, stockt der Freistaat seine Fördermittel auf. Anstatt der im bayerischen Koalitionsvertrag vorgesehenen 42 000 Kita-Plätze sollen landesweit nun insgesamt 63 500 neue Plätze entstehen, wie das Familienministerium (StMAS) mitteilte. Auch Gemeinden in der Oberpfalz sollen davon profitieren. Laut Bayerns Familienministerin Kerstin Schreyer (CSU) investiert der Freistaat insgesamt rund 356 Millionen Euro. Damit werden die bisher vorgesehenen Mittel des 4. Sonderinvestitionsprogramms verdreifacht.

######### ######### ### ##########

„############### ###, #### #### ########## ######### ### ###### ######### #####“, #### ######### ######, ############### ### ######## ######## ### ##########. #### ###### ### ### ######## ############ ###################, ### ########### ##### ####### ############## ###### ######## ########### ### ### ### ######## ###########. #### ######### ## ######### ########## ###### ### #######. „#### ### ##### ##### ######## ####, #### ###### ###### ########, ### #### ##### ##### ####### #####“, #### ##### #####, ###### ############# ### #############. „### #### ### ## ##### ############.“

########### ### ########## ### ######### ##### ############ ### ### ######### ### ####-#######. ###### #### ##### ### #. ########################## #########, ### ### ### ##. ###### ######### ###. ### #### ########### ### ######### ##### ### ### ### ######### ####. ### ############### ##### ### ######### #### ######### ## ######## ########. ###### ###### ###### ### ##### ###, ### ##### ### ######## ##### #### ### ##. ###### ###### ##########. ##### ######### ######### #### ### ##### ######.

######## ############# ####### #########

## ###### #### ############. #### ############ ############ ############# ###### ####### #########. „### ##### ### #### ### #### ####### ####### ### ### ## ## ####### ######### ### #### #### ### ### ###### ############“, #### ############## ############# #####. „### #### #### ##### ####, ### #### ### ######### ### ####, ### ## ### #### ######## ###, ##### ####### ############## ###.“ ## ##### ########## ##### #### ########-#######, ##########-#######, ############# ### ##### #########, ## ##### ########## ##### ######## #### ###########. „### ### #### ###### ### ######“, #### ###### ######, ####### ############# ### ########### ### ########################. „### #### #### ###### ######## ### ###### ### ###### ############ ######.“

#### ###### #####, ############# ### ##########-#######, #### ### ######### ### ######### ### ######## ########### ####### ##########, #### ### ###### ######### ##### ### ### ###### ##### ####### ###### #####. #### ###### ######### #########, #### ### ######### ### ### ########### ### ### ####### ####### ########## ######.

######### #### ### ######### ##########

##### #### ##### ######### ### ### ######### ##########. „### ### #### ## ## ### ### #### ## #############“, #### ### ########## ############### ######. „##### ##### ### ##### ### ################ ### #########.“ ## ######## ###### ### ######### #### ## #### ####-###### #########. ## ############# #### ## ## ############ ### ### ### ####, ### ##### ###### ### ## ############- ### ## ############## ########### ######. ########### ##### ##### ###############, ## ##### ### #### ###### ####-###### ## ########. #### ### ######## ##########-####### ##### ##### ######, ### #### ######## ###### ####. „### #### #### ############ #########“, #### #####.

### ### ########### ### ########################### #### ### ######## ### ##########. ### ######### ### ######### ##### ### ######### ###, #### #### ############ ### ### ######## ##. ###### ######## ###### ### #####, ##### ### ########### ### ##################, #### ######### ######.

########### ##### ############### ## ### #######

###### ######, ################### ### ###### ### ### #########, ### ### ##### ### ######### ########### ###########. ## ####### #####, #### ### ######## „##### ### ############### ###### ### ###### #######“ ###### #####. „### ### ############### ###### ### ###### ####### ########, ### ####### ####### ### ### ### ### ############### ###############“, #### ######. ###### ### ######### ####### ###### ######### ######, #### ############ ############## ### ################ ########## ######### #####.

#### ######## ########, ###-##################### ### ##########, ##### ### ######### ##### ########### ##### ##### ###### ## ### ####-###### ###########. ######## ######## ### ### ############# ### ###### ### ### ######### ### ###############. „#### ## ################### ###, #### #### ### #### #### #### ##### #######. #### #### ## ############## #### ######## #### ########### ######.“ ### #### ########### ### ######### ##########, ## ### ###### ## #############. „#### ### #### ## ##### ### #### ### ####### ######, #### ### ###### ##### #######“, #### ########.