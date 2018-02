Ermittlungen Wirbel um Spenden für die CSU Spekulationen um Geldflüsse im Regensburger Kommunalwahlkampf sorgen für Unruhe. Ermittlungen gegen Schlegl werden dauern.

Merken

Mail an die Redaktion Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den ehemaligen CSU-OB-Kandidaten Christian Schlegl Foto: Armin Weigel/dpa

Regensburg.Der Regensburger Oberbürgermeister-Wahlkampf 2014 zwischen Christian Schlegl (CSU) und Joachim Wolbergs (SPD) verursacht weiter Aufregung. Der Rechenschaftsbericht des CSU-Kreisverbandes Regensburg Stadt für das Jahr 2013 werfe neue Fragen auf, schreibt das Regensburger Wochenblatt. Wieder gehe es um Spenden von Regensburger Immobilienunternehmen.

Vergangene Woche waren Wohnräume Schlegls sowie die CSU-Kreisgeschäftsstelle durchsucht worden. Die Staatsanwaltschaft geht einem Anfangsverdacht auf Verstoß gegen das Parteiengesetz nach. Möglicherweise wurden Spenden nicht ordnungsgemäß verbucht und gekennzeichnet. Könnten Bauträger versucht haben, auch auf die CSU Einfluss zu nehmen?

Die Ermittlungen gegen Schlegl dauern an und werden auch noch geraume Zeit in Anspruch nehmen, sagte Oberstaatsanwalt Markus Pfaller am Mittwoch. Das Brisante an den Ermittlungen gegen Schlegl: Bei der Anklage gegen Wolbergs stützt sich die Staatsanwaltschaft auch auf Aussagen Schlegls.

CSU bleibt bei ihren Angaben



2016 gab die CSU bekannt, dass die drei Bauträger, deren Namen im Zusammenhang mit der Korruptionsaffäre um den noch immer suspendierten OB Wolbergs auftauchen, auch insgesamt 90 550 Euro für den Kommunalwahlkampf der Regensburger CSU spendeten. 54 650 Euro flossen demnach im Jahr 2013 von den Unternehmen „sowie einem diesen eventuell zuzuordnenden Personenkreis“ und 35 900 Euro im Jahr 2014. Am Mittwoch blieb der Kreisvorsitzende Dr. Franz Rieger dabei, dass diese Angaben korrekt seien. Insgesamt soll der CSU-Kreisverband 2013 und 2014 rund 450 000 Euro als Spenden für den Kommunalverband verbucht haben. Schlegl legte Anfang 2017 offen, dass der Verein Bürger für Regensburg (BfR), der Spenden für seinen Wahlkampf sammelte, vom Bauteam Tretzel rund 30 000 Euro und etwa 20 000 Euro von den Brüdern Schmack, ebenfalls Bauträger, bekommen habe.

Haftbefehle weiter in Kraft



Ob es zum Prozess gegen OB Wolbergs, den Bauträger Volker Tretzel, den früheren SPD-Fraktionsvorsitzenden Norbert Hartl und einen ehemaligen Mitarbeiter Tretzels kommen wird, ist unterdessen weiter offen. Eine Entscheidung stehe nach wie vor aus, sagte Landgerichtssprecher Thomas Polnik am Mittwoch. Die Haftbefehle samt Auflagen hätten weiter Bestand. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen weitere Beschuldigte, darunter Alt-OB Hans Schaidinger sowie Verantwortliche der Bauträger Immobilienzentrum Regensburg und Schmack dauern an. (ct)

Lesen Sie hier weitere Berichte über die Regensburger Korruptionsaffäre!