Verkehr Wird die Pkw-Maut nie kommen? Die „Ausländer-Maut“ war viele Jahre das wichtigste CSU-Projekt. Nun ist es um die „Infrastrukturabgabe“ ruhig geworden.

Von Reinhard Zweigler

Mail an die Redaktion Hinweisschild an einer mautpflichtigen Straße: Einen Termin zur Einführung will Verkehrsminister Scheuer nicht nennen. Foto: Bernd Wüstneck/dpa

Berlin.Im Bundestagswahlkampf 2013 war die „Ausländer-Maut“ der große Renner der CSU. Es dürfe nicht sein, dass ausländische Autofahrer die deutschen Autobahnen gratis nutzten, während deutsche Kraftfahrer etwa in Österreich, der Schweiz, Italien oder Frankreich zur Kasse gebeten würden, hieß es von CSU-Chef Horst Seehofer und dem damaligen Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU). Die Empörung vieler deutscher Kraftfahrer über die Ungleichbehandlung trug Früchte. Zwar versicherte die Kanzlerin seinerzeit, dass es mit ihr keine Pkw-Maut geben werde, doch Dobrindt arbeitete emsig an dieser „Infrastrukturabgabe“. Gegen den hinhaltenden Widerstand des Koalitionspartners SPD sowie gegen Kritik und Häme der Opposition.

Doch genau genommen gibt es die Pkw-Maut bereits seit dem 1. Januar 2016. Aber erhoben wird sie nicht, weil das zur Erhebung der Maut erforderliche System noch nicht einsatzbereit ist, wie es Artikel 16 des Infrastrukturabgabengesetzes möglich macht.

Maut ist von der Agenda verschwunden



Allerdings ist die Pkw-Maut derzeit auf wundersame Weise aus den Schlagzeilen und von der poltischen Agenda verschwunden. Lediglich der neue Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) versichert unverdrossen, dass weiterhin „mit Hochdruck“ an der Maut-Einführung, vor allem der technischen Umsetzung, gearbeitet werde. Doch einen konkreten Termin, ab dem die Infrastrukturabgabe erhoben werde, will er nicht nennen. „Wir werden die Maut in dieser Wahlperiode zum Laufen bringen. Aber sie kriegen von mir kein Datum“, sagte er Anfang der Woche unserem Medienhaus.

Dabei ist der letzte Zeitplan von Vorgänger Alexander Dobrindt, der die Maut spätestens zum 1. Januar 2019 „scharf stellen“ wollte, längst Makulatur. Maut-Kritiker hoffen inzwischen, dass das CSU-Prestigeprojekt Maut nun „sanft entschlafen“ werde, wie ein CDU-Verkehrspolitiker jetzt sagte.

Die Skepsis gegenüber der Pkw-Maut hat mit einer Reihe offener Fragen zu tun, die auf dem Weg zu einer wirklichen Mauterhebung gelöst werden müssen. Fast zwei Jahre lang hatte die EU-Kommission wegen möglicher „Europarechtswidrigkeit“ die deutsche Maut torpediert. Ende 2016 wurde schließlich ein Kompromiss mit Berlin gefunden und die Tarife für die Maut-Vignetten geringfügig verändert. Doch das „Damoklesschwert“ der Klage von Österreich vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) hängt immer noch über der Maut. Außerdem ist völlig unklar, welches Unternehmen die Abgabe erheben wird.

Widerstand in Österreich



Wien versucht auf juristischem Wege, die Maut-Pläne zu Fall zu bringen. Unter dem Aktenzeichen C-591/17 ist seit Mitte Oktober die Klage aus der Alpenrepublik registriert. Die Niederlande haben sich ihr angeschlossen. Knackpunkt des Widerstandes unseres südlichen Nachbarlandes ist die „Diskriminierung“ ausländischer Fahrer. Denn nach dem deutschen Maut-Gesetz sollen nur Inländer im Gegenzug für die Abgabe in voller Höhe bei der Kfz-Steuer entlastet werden. Das wurmt die Österreicher, die mit ihren zahlreichen Pendlern nach Deutschland besonders betroffen wären.

Vor diesem Hintergrund wartet Martin Burkert, SPD-Verkehrsexperte aus Nürnberg, „völlig gelassen“ die Entscheidung des EuGH zur Maut ab. Das empfiehlt er auch dem Minister. „Wir sind ja schon oft vom EuGH überrascht worden. Bundesverkehrsminister Scheuer wird es also abwarten müssen und er sollte sich in der Zeit anderen und vielleicht wichtigeren Themen widmen“, sagt Burkert. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter erklärt: „Verkehrsminister Scheuer wäre gut beraten, wenn er die Pkw-Maut auf Eis legt. Andernfalls schleppt er ohne Not einen schweren Ballast mit sich rum. Mit dieser Altlast seines Parteifreundes Dobrindt kann er sich nur blamieren.“

Der angesprochene Verkehrsminister sieht das freilich anders. Er hofft weiter darauf, dass die Pkw-Maut unter dem Strich im jährlichen Saldo 500 Millionen Euro in die Staatskasse spülen werde. Vorausgesetzt natürlich, sie wird überhaupt irgendwann erhoben.

