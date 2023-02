Mediengruppe Bayern exklusiv Wirtschaftsunion kritisiert geplantes Ampel-Gesetz zur Rüstungsexportkontrolle von Mareike Kürschner

Merken

Mail an die Redaktion „Die Verteidigungsindustrie ist in Deutschland Mittelstand pur. Dieser darf nicht weiter ausgehungert werden“, sagte die MIT-Vorsitzende Gitta Connemann (CDU). Foto: Michael Matthey/dpa (Archiv)

Die Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) fordert im Zuge der Zeitenwende eine Stärkung der deutschen Rüstungsindustrie und in Krisenzeiten vergaberechtliche Vorschriften für die Branche auszusetzen.

„Für Krisenzeiten muss grundsätzlich eine Möglichkeit geschaffen werden, vergaberechtliche Vorschriften auszusetzen beziehungsweise Prozesse wesentlich zu beschleunigen“, heißt es in einem Präsidiumsbeschluss der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT), der in dieser Woche verabschiedet wurde und den Zeitungen der Mediengruppe Bayern vorliegt. In der Vergabeverordnung für Verteidigung und Sicherheit müsse die Möglichkeit zur ausnahmsweisen Vergabe von Aufträgen im Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb ausgeweitet werden.







Rüstungsexportkontrollgesetz „muss sofort gestoppt werden“

Besonders kritisch sieht die Mittelstands- und Wirtschaftsunion die geplante Verschärfung des Rüstungsexportkontrollgesetz der Ampel. Dieses „muss sofort gestoppt werden“, schreibt die MIT in ihrem Beschluss. „Eine europäische Harmonisierung ist anzustreben, deutsche Sonderwege sind zu vermeiden.“ Bislang wurden nur Eckpunkte des Gesetzes vom Wirtschaftsministerium vorgelegt. Geplant ist vor allem, dass bei künftigen Entscheidungen über Rüstungsexporte die Einhaltung der Menschenrechte und die europäische Rüstungszusammenarbeit ein höheres Gewicht haben.

Die MIT kritisiert, dass „für den Export der Produkte schon heute hohe Hürden zu nehmen sind“. Damit würde die Branche weiter von Finanzierungen abgeschnitten. Deutschland dürfe durch das Gesetz „nicht zum Hemmschuh der europäischen Verteidigung“ werden, sagte die MIT-Vorsitzende Gitta Connemann (CDU) der Mediengruppe Bayern. „Die Verteidigungsindustrie ist in Deutschland Mittelstand pur. Dieser darf nicht weiter ausgehungert werden. Sonst gibt es bald nur noch ausländische staatsnahe Konzerne, die dann Regeln und Bedingungen bestimmen.“