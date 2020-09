Parteien Wissler will Linken-Vorsitzende werden Der Linken steht ein personeller Umbruch bevor. Die hessische Landtagsfraktionsvorsitzende bewirbt sich um den Parteivorsitz.

Merken

Mail an die Redaktion Janine Wissler, Fraktionsvorsitzende der Linken im Hessischen Landtag, bewirbt sich um den Parteivorsitz. Foto: Lino Mirgeler/dpa

Wiesbaden.Hessens Linken-Fraktionschefin Janine Wissler bewirbt sich für das Amt der Bundesvorsitzenden ihrer Partei. Das kündigte die 39-Jährige am Freitag in Wiesbaden an. Die bisherige Doppelspitze der Linken, Katja Kipping und Bernd Riexinger, hatte angekündigt, nicht wieder für den Parteivorsitz anzutreten. (dpa)