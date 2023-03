Ankündigung im TV Wladimir Putin: Russland stationiert Atomwaffen in Belarus

Merken

Mail an die Redaktion Auf diesem Sputnik, Kremlin Pool Photo, das von AP zur Verfügung gestellt worden ist, hört der russische Präsident Wladimir Putin dem russischen Verkehrsminister Witali Saweljew während ihres Treffens in Moskau, Russland zu. Foto: Gavriil Grigorov/Pool Sputnik Kremlin/AP

Russland wird dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zufolge taktische Atomwaffen im Nachbarland Belarus stationieren.

Daran sei „nichts Ungewöhnliches“, die USA stationierten seit langer Zeit taktische Atomwaffen auf dem Gebiet ihrer Verbündeten, sagte Putin in einem am Samstag im russischen Fernsehen ausgestrahlten Interview. Zudem kündigte der russische Präsident an, in der Ukraine Geschosse mit abgereichertem Uran einzusetzen, falls Kiew solche Munition vom Westen geliefert bekomme.Mehr dazu in Kürze hier.







− afp