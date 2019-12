Jahresrückblick Wo Berliner Politik 2019 spürbar wurde Ob Klimaspaket, Bahn- oder Kita-Ausbau – das Regierungshandeln schlägt sich in Ostbayern nieder. Nicht immer im Positiven.

Von Jana Wolf

Merken

Mail an die Redaktion Die Fridays-for-Future-Bewegung veranstaltete am 20. September ihren Klima-Protesttag vor dem Brandenburger Tor teil. Foto: Jörg Carstensen/dpa

Berlin.Gute zehn Minuten geht man zu Fuß von der Bundespressekonferenz zum Brandenburger Tor, gute zehn Minuten vom neuen Berliner Büro der Mittelbayerischen zu dem Ort, an dem sich die Emotionen Tausender Menschen entluden wie an keinem zweiten in der Hauptstadt. Zehntausende Klimaaktivisten demonstrierten dort dieses Jahr. Hundertausende erinnerten bei einem glanzvollen Festival am Wahrzeichen an den historischen Mauerfall vor 30 Jahren. Mehr als 10 000 Landwirte aus ganz Deutschland rollten mit mehr als 5000 Traktoren ins Zentrum Berlins, um ihrem Ärger über die Agrarpolitik Luft zu machen. In unmittelbarer Nähe zum politischen Machtzentrum verschaffen sich ganz normale Bürger Gehör. Sie zeigen damit auch, dass das Regierungshandeln nicht im luftleeren Raum stattfindet, sondern sich auf das eigene Leben auswirkt. Ob Klimaschutz, Bahn- oder Kita-Ausbau – die Berliner Politik schlägt sich auch in Ostbayern nieder.

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 1,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Mehr als fair oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

###########: ###-##### #### ###### ### ######

######### ### ###### ### ### ###-##### #### ###### ### ######, ### ## #### ### ## #### ### ##### ### ######## ### ###### ### ######### ## ################### ######### ####### ####. #### #### ########### ####### ###### #######: #### ###### #### ### ############## #### ########### ## #### #,# #### ### ##### ########. ### #### #### ### ##### ############ ### ## #### ### ##### ### #########. ############### ### ###### ######### ### ######### ######## ### #################### #### ##### #########, #### ### ##### ### ########## ###### ###, ##### ######## ### ######### ######.

## ### ###### ## ######## ## ######### #### ### ################ ####### #######. ### ######### ### ### ####### ###-##### ###### #### #### ######### ######, ### ###-###### ### ######### ### ######### ## ######. #### ####### ################# ###### ##### ##### ### ########## ####### ######## ######. „### ### ### ### #######: ### ###### ###-##### #### #### ## #### ## ### ###### #############.“

####### ###### ### ######## ### ### ###### #### ##### #### ## ####, #### ### ##### ## ##### #####. ##### ### ######### #### #### ### ############## ### ########### ## ########### ######. ###### ###### ##### ####### ### ## ####### #########, ####### ###### ## # ####### ####.

#### ### ###### ### ############ ### ###### ## ####, ## ### ############ ### ########## ##### ## ### ##### ## ########. ### ############## ############# #### #### #### ############ #####. ### ####### ##-########### ## ###### #### #### ############ ############ ## ####. ############# ### ############### ##### #### ########### ### #### ### ###### #### ########## #######. ### ##### #### #### #### ###### ######.

#######: ############ ##########

####### ####: ### ####### ### ##### ##### ######## ### ######## #######, ### #### ### ######### #### ######## ##### ########. #### #### ### ########### ### ### ################### ### ### ############# ###-#### ### ### ######## ######### ##### ######## ####### ####### ########## ######, ####### ###### #### ### ### ###### #### ##### #########: ### ### ################ ### ########### ### – ########## #### ## ######### ######## #####. ### ############# ##### ### ##### ### ########## ##### ############## ## ### #### ############################ ### ############### ###########. ##########, ##################### ### ########## ######### #### ###### ###### #### ### ######. ### ####### ### ################ ### ########### ###### ####, #### #### #### ##### ###### #####.

##### ##### ###### #### ####, ### ## ### ### ############## ### ############# ######### ## ### ############## ### ### ########### ############## ##########. ### ### ###############-#### ### ### ############### ###### #### ######## ### #######, #### ### „######### ##### ############## ####################“ ########### #####. #### ##### #### ###### #### ###- ### ######### ######: ###### ########.

######## #### ### ### ####### ### #######/######## #### ##########, ##########, ##### ## #### ### #### ####. ####### ### ###### ### ### ############# ##### #### ############# ### ################# ####### ######## #### #######, #### ## ########### #### ##### ###### ##### ############### ### ###### ## ### ####. ################## ############## ###### ### ######## ## ######### #### #### ##### #######, ######## ### ##### #### ### ############ ######.

###############: ####### ### ### ########

#### ## ####### ###### ### ### ### ######## ##-#### ### ###################. ### #### #### ##### ## ###### #### ####### #######, ### ### ### ####### #####. ####### ######## ### #### ### ######### #### ## ##### ########### #################### ###, ## ### ###- ### ###### ### ####################### ## ######### ##############. #### ########## ######### ## ### #########, ### ##### ### ##### ################# ##### ##### ######, ###### ### ### ############# ###########.

### ############ ###-########### ##### ##### ##### ## ####-###### #### „### ###### ######################## #################“, ### ## ### ################# ## ###### #####-############## #####. „### ###### ################ ##### ### ######, ### #### ### ###### ## ### ######## ## ############ ############ ### -####### ###.“

### ### ################### ##### #### ### ####-####-######, ### ### ######## ### ############### ## #### ########## ####. ### #### #### ##### #,# ########## ###, ### #### ### ###### ## ### ###### ### ################## ######## ######. #### ######## ########, ###-########### ### ##########/####, ##### ## ### ########## ######## ########## ### ####-###### ### ### ##### ############ ### ### ######### #######. „### (#####) ###### #######, ###### ######, #### ### ############ ####### ###. ### ######## ###### ## ## ### ####, ### ########### ### ###### ###### ## ########“, ##### ######## ### #####-########.

########### ## ##########: ####### ### ### ########

### ########### ########### ## ### ##### ###### ## ###### #### ### ##########, ### ### ##### ############### ## ##### ######### ####. ########, ### ## ##### ############## ######### #####, ###### ####### ##### ######### ######## ### ############## ########. ### #### ######## #### ## #### ######. ######### ##### ###### ## #########, ### ##### ### ############### ######### ###### ###### #######, ####### ####### ##### ###########.

##### ## ######### #### ###### #### #### ####### ### ######### ###### ######. ### #. #### #### ####### ### ###### ## #,## ####### (#### ### ###############) #######. #### ## ######### ####### ###### ########## ##### ###########. ######## ###### ### ############## ####### ##################### ####### ######.

#### #### ###### ### #### ### ### ### ############## ### #### #### ### #### #########, ##### ### ########## ### ######### #### ### ######## ########## ### ### ###### #####. ### ### #### #######, #### #### ######### ### ########## ##### ######### ####.

####### ####### ### ### ####### ##### ### ####.

######### ### ### ###### ### ### #### #### ## #### #########-####### ###### ### ### ##########. #### ##### #### ###### ### ####.