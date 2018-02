Justiz Wo die Streupflicht endet Totale Sicherheit bei Schnee und Eis gebe es nicht, befindet der Bundesgerichtshof. Räumpflicht endet an Grundstücksgrenze.

Mail an die Redaktion Der BGH sieht keinen Anspruch auf absolute Sicherheit. Foto: P. Pleul/dpa

Karlsruhe.Es war ein eiskalter Januartag im Jahr 2010 und der Gehsteig direkt vor der Haustür spiegelglatt – acht Jahre nach seinem Sturz dort ist ein Mann mit seiner Klage auf Schadenersatz und Schmerzensgeld endgültig gescheitert. Die Eigentümerin des Anwesens in München sei für den Unfall nicht verantwortlich, entschied am Mittwoch der Bundesgerichtshof in Karlsruhe.

Generell ende die Räum- und Streupflicht des Vermieters an der Grundstücksgrenze, erläuterten die Richter. Auch in den Vorinstanzen war die Klage ohne Erfolg geblieben. Der Mann, der seinerzeit seine Freundin besucht hatte, war aus der Haustür eines direkt an einen Gehweg grenzenden Mietshauses getreten. Er rutschte aus, verletzte sich am Knöchel und laboriert nach Worten seines Anwaltes bis heute an den Folgen.

Vertrackt: Für die Räumung des öffentlichen Gehweges ist die Stadt verantwortlich und hatte dies auch brav erledigt – allerdings, wie auch nach Ansicht des BGH üblich und zulässig, nicht auf der kompletten Breite, sondern nur mittig auf einem etwa 1,20 Meter breiten Passierstreifen. Zwischen Eingangstür des Mietshauses und dem vorschriftsmäßig gestreuten Trottoir verblieb also eine kleine schneeglatte Fläche. „Es gibt keinen Anspruch auf absolute Sicherheit und den Ausschluss aller Gefahren“, betonte die Vorsitzende Richterin am BGH, Karin Milger. Dem Kläger sei es zuzumuten gewesen, „mit der gebotenen Vorsicht“ den schmalen Streifen zu überqueren. Das nicht gestreute Stück gehöre in den Bereich des „allgemeinen Lebensrisikos“. (dpa)

