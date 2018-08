Parteien Wo ist eigentlich die SPD? Die Genossen haben es schwer, in der großen Koalition sichtbar zu werden. Dabei können sie einiges vorweisen.

Von reinhard Zweigler

Die SPD hat nach den Wochen des Streits zwischen CDU und CSU einen schweren Stand, denn ihre Bedeutung in der großen Koalition geriet dabei bei vielen Beobachtern aus den Augen.

Acht Kisten mit genau 155 Flaschen Rotbier – für jedes Jahr der Sozialdemokratischen Partei eines – hatte jetzt der SPD-Unterbezirk Bamberg für den Besuch der Parteivorsitzenden Andrea Nahles spendiert. Seit 100 Tagen steht die 48-jährige ehemalige Arbeits- und Sozialministerin an der Spitze der ältesten Partei Deutschlands. Auf dem Parteitag in Wiesbaden am 22. April wurde sie gewählt. Aber den großen Aufschwung hat die erste Frau an der Parteispitze noch nicht bringen können. In bundesweiten Umfragen dümpelt die SPD bei dürftigen 18 Prozent herum. Das ist sogar noch weniger als beim historischen Wahldesaster mit dem unglücklichen Spitzenkandidaten Martin Schulz bei der Bundestagswahl im September 2017. Und in Bayern droht am 14. Oktober bei der Landtagswahl nun sogar ein noch tieferer Absturz. Mit Umfragewerten um die 13 Prozent könnte die Partei sogar noch hinter Grüne und AfD zurückfallen.

Menschen nicht allein lassen

Ja, wo ist eigentlich die SPD?, fragen sich landauf, landab viele. In der SPD selbst herrschen Rat- und Fassungslosigkeit, Galgenhumor, aber auch eine Jetzt-erst-Recht-Stimmung. Um den Sturz in die politische Bedeutungslosigkeit zu verhindern, tourte Nahles jetzt ein paar Tage durch Franken, durch Bamberg, Fürth und Erlangen, also Regionen, in denen die SPD noch relativ stark ist, etwa Oberbürgermeister stellt. Weitere Wahlkampfauftritte im Freistaat im Vorfeld der Landtagswahl sind bereits fest eingeplant.

Nahles räumt ein, dass das dramatische Gezerre der Unionsschwestern um die Flüchtlingspolitik die eigene Partei in den Hintergrund der öffentlichen Aufmerksamkeit geschoben hätte. Dass Horst Seehofer wegen eines „Micky-Maus-Problems“, wie er es selbst nannte, eine veritable Regierungskrise ausgelöst und rechtspopulistischen Kräften Vorschub geleistet habe, ärgert sie noch heute. Sie sei „nach dieser Sache wirklich urlaubsreif“ gewesen, gesteht Nahles. Und sie verweist auf den Fünf-Punkte-Plan der SPD, auf den man sich schließlich im Kern innerhalb der großen Koalition geeinigt habe.

Danach soll es für Asylbewerber beschleunigte Verfahren geben. Innerhalb einer Woche müsse geklärt werden, ob eine Person Schutzrecht habe. Hat sie keines, muss sie in das Herkunftsland zurückgeführt werden. Aber dafür brauche es bilaterale Abkommen. Einen deutschen Alleingang mit der Zurückweisung an der Grenze wird es nicht geben.

In der Flüchtlingspolitik ist die SPD ganz nahe bei Kanzlerin Angela Merkel. Aber darin steckt auch ein Problem: Während viele bisherige Wähler, die sogenannten „kleinen Leute“, sich vor zu vielen Flüchtlingen und Asylbewerbern fürchteten, sehen das viele SPD-Funktionäre anders. Nahles kennt diesen Spagat und setzt deshalb auf die Losung „Realismus ohne Ressentiments“. Dass Kriegsflüchtlinge und politische Verfolgte nach Deutschland kommen können, solle grundsätzlich weiterhin gelten. Doch man dürfe die Kommunen und Menschen bei der Integration nicht alleine lassen. Mit einem Augenzwinkern sagt sie: „In der Partei quietscht es ein bisschen, wenn ich sage: Es können nicht alle bei uns bleiben.“

Vor allem Parteilinke werfen Nahles solche Sätze vor. Sie verteidigt sich jedoch und warnt vor einer Überforderung der Gesellschaft. Außerdem dürfe die SPD nicht „durch schlechtes Benehmen gegenüber den Schwächsten der Gesellschaft das eigene Profil schärfen“. Das unterscheide ihre Partei von Rechtspopulisten, aber auch von der CSU.

Die Unterschiede sind undeutlich

Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil stellte kürzlich er ein milliardenschweres Rentenpaket vor. „Mein Ziel ist es, dass wir dieses Kernversprechen des Sozialstaates jetzt erneuern“, sagt Heil. Die gesetzliche Rente müsse die zentrale Säule der Alterssicherung bleiben. Diese Verlässlichkeit sei auch wichtig als Reaktion auf „politische Scharlatane“, meint der Minister mit Blick auf die AfD. Die SPD hatte in den Koalitionsverhandlungen durchgesetzt, dass das Rentenniveau – das Verhältnis zwischen einer Rente nach 45 Jahren Durchschnittslohn und dem aktuellen Durchschnittsverdienst – bei 48 Prozent stabilisiert wird. Vor allem die Renten von Müttern und Vätern sowie Geringverdienern und krankheitsbedingten Frührentnern will Heil aufbessern. Die Kosten von über 30 Milliarden Euro bis zum Jahr 2025 sollen aus dem Steuertopf kommen. Zudem sollen Geringverdiener bei den Sozialbeiträgen entlastet werden. Der Unsitte von immer neuen befristeten Arbeitsverträgen will Heil gesetzlich entgegenwirken. Die SPD pflegt sozusagen ihren Markenkern als „Partei der kleinen Leute“. Doch ob sie mit dieser klassischen SPD-Politik aus dem Tal herauskommen wird, steht auf einem anderen Blatt

Die SPD müsse die Unterschiede zur Union viel deutlicher machen und aggressiver auftreten, rät der Chef der Jusos Kevin Kühnert, der monatelang heftig gegen den erneuten Gang in die große Koalition aufgetreten war. Nahles hat als eines der Kernthemen ihrer Partei für die Zukunft die Digitalisierung ausgerufen. Die Arbeits- und Lebenswelt verändere sich rasant. Die SPD wolle in diesem Wandelprozess für Sicherheit, Ordnung und Stabilität sorgen. Auf einem mehrtägigen Zukunftskongress will sie darüber mit ihren Genossen diskutieren. Im November, nach der Wahl zu den Landtagen in Bayern und Hessen.

