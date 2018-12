Parteien Wo stehen die CDU-Kandidaten? Nach acht Regionalkonferenzen mit Fragen von der Basis spitzt sich ein Zweikampf zwischen Kramp-Karrenbauer und Merz zu.

Von Reinhard Zweigler

Merken

Mail an die Redaktion Beiden wollen die CDU anführen, beide haben gute Chancen: Friedrich Merz und Annegret Kramp-Karrenbauer. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Friedrich Merz:

Eine Frage wurde Friedrich Merz zuletzt von der CDU-Basis immer wieder gestellt. Ob er als CDU-Chef mit einer Kanzlerin Angela Merkel überhaupt zusammenarbeiten könne. „Natürlich geht das gut“, versicherte der 63-jährige Sauerländer immer wieder. Angela Merkel sei als Kanzlerin der großen Koalition gewählt. An den Koalitionsvertrag fühle er sich gebunden. Er wolle „in voller Loyalität diese Regierung unterstützen“. Und dann wiederholte der 1,94-Meter-Mann das Bild aus dem Fußball. Die CDU brauche ein „starkes Team, mit starken Flügelstürmern“. Der in der Finanzbranche tätige Ex-Fraktionschef wird zwar zum wirtschafts-liberalen Flügel der CDU gezählt, doch sowohl die wertkonservativ-rechtsstaatliche, als auch die sozialpolitische Strömung wolle er beachten, wenn er Parteichef werden sollte.

Die CDU müsse „ohne Zweifel“ die Partei der inneren Sicherheit sein, bekräftigte Merz. Kein Widerspruch zu seinen Mitbewerbern. Doch er verstand es in den vergangenen Wochen auch, Themen mit erheblichem Erregungspotenzial zu setzen. So stellte er das Asylrecht zwar nicht grundsätzlich infrage, erklärte jedoch, dass das grundgesetzlich geltende individuelle Recht auf Asyl eine europäische Lösung erschwere oder gar verhindere. Selbst aus der Union erntete der begeisterte Hobby-Pilot dafür heftige Kritik. Auf den letzten Konferenzen versicherte Merz, das individuelle Recht auf Asyl wolle er nicht antasten. Für Aufregung in der CDU sorgte zudem seine Aussage, die CDU habe das Anwachsen der AfD „achselzuckend“ zur Kenntnis genommen. Auf die Ankündigung von Merz, er wolle die Wahlergebnisse der Rechtspopulisten halbieren, reagierten Spahn und Kramp-Karrenbauer mit der Bemerkung, man müsse auch sagen, wie man das bewerkstelligen wolle.

Zuletzt machte Merz Schlagzeilen mit seiner rentenpolitischen Forderung, Arbeitnehmer müssten für ihre Alterssicherung mehr auf Aktien setzen und der Staat müsse den Aktienerwerb mit Steuererleichterungen fördern. Außer von wenigen Wirtschaftsvertretern, die Merz` Vorschlag für sinnvoll hielten, ergoss sich ein wahrer „Shitstorm“ über den Finanzfachmann. Der ehemalige Bundessozialminister Norbert Blüm belehrte Merz, private Altersvorsorge über Aktien könne die gesetzliche Rentenversicherung höchstens ergänzen, aber keinesfalls ersetzen. Merz ruderte etwas zurück. Das von der GroKo beschlossene „Rentenpaket“ zur Stärkung der gesetzlichen Altersversorgung müsse umgesetzt werden. Allerdings liege das „an der Grenze dessen, was die junge Generation ertragen“ könne. „Mehr geht nicht!“, erklärte Merz und warb unverdrossen für eine „langfristige Beteiligung“ der Arbeitnehmer am Produktivkapital. Auf die Frage, ob er auch im Falle seiner Nichtwahl zum CDU-Chef weiter in der Politik bleiben wolle, entgegnete Merz: „völlig klar“. Auch nach dem Parteitag werde er der CDU zur Verfügung stehen werde, „wenn sie es will“. Auf dem Parteitag könnte es auf einen Zweikampf Merz gegen Kramp-Karrenbauer hinauslaufen.

Annegret Kramp-Karrenbauer:

Wochenlang hatte Annegret Kramp-Karrenbauer (56), die Noch-CDU-Generalsekretärin, versucht, den großen Schatten von Angela Merkel hinter sich zu lassen. Aber dann griff sie auf der letzten Regionalkonferenz in Berlin tief in die Formulierungskiste Merkels. Die CDU müsse eine starke Volkspartei der Mitte bleiben. Dafür brauche die Partei „starke Köpfe“, Begeisterung für die eigenen Ideen, eine strategische Industriepolitik, sozialen Zusammenhalt und Sicherheit. „Schaffen wir das?“, fragte sie in das voll besetzte Auditorium. „Ja, das schaffen wir!“, kam die Antwort auf ihre rhetorische Frage. So viel Nähe zu Merkel, bis in die Wortwahl hinein, hatte „AKK“ bislang stets vermieden. Sie wollte in den Veranstaltungen der CDU stets den Eindruck vermeiden, sie sei eine Art „Mini-Merkel“. Zugleich sagte die Saarländerin allerdings auch, es gebe keinen Grund, sich von Merkels Politik zu distanzieren.

Dann tat sie genau das jedoch immer wieder. Der CDU wolle sie einen neuen Politikstil vermitteln. Erst solle die Partei über ein Thema diskutieren und beschließen. Dann müsse dies von der Regierung umgesetzt werden. Das wurde von allen Zuhörern als Kritik an der Kanzlerin verstanden. Merkel hatte häufig – beim Atomausstieg, beim Abschied von der Wehrpflicht oder der Aufnahme von Flüchtlingen im Spätsommer 2015 – ziemlich einsame Entscheidungen getroffen. Die Partei hatte die CDU-Chefin dabei weitgehend außen vor gelassen.

Merkel holte Kramp-Karrenbauer im Januar nach Berlin als CDU-Generalsekretärin. Auf diesen Amtsbonus, auf die genaue Kenntnis der Parteigliederungen, auf allein 40 Stationen ihrer „Zuhör-Tour“ in den vergangenen Monaten baut die Saarländerin nun. Und mit einer „Spitze“ gegen ihre beiden männlichen Konkurrenten sagte AKK, sie wolle ihre „Erfahrungen aus gewonnenen Wahlen“ gerne weiter in den Dienst der CDU stellen. Weder Merz noch Spahn können auf Wahlsiege verweisen. Kramp-Karrenbauer hatte im Saarland zwei Mal – 2012 und 2017 - bei Landtagswahlen triumphiert.

Auch in einigen Sachthemen ging die CDU-Politikerin, verheiratet und Mutter von drei Kindern, zu Merkel deutlich auf Distanz. Die „Ehe für alle“ etwa lehnte die Katholikin ab. Merkel hatte im Sommer 2017 mit einer eher unbedachten Äußerung den Weg frei gemacht für eine fraktionsoffene Abstimmung über gleichgeschlechtliche Ehen. Und mit dem Vorstoß für eine „allgemeine Dienstpflicht“ für junge Menschen löste Kramp-Karrenbauer sogar eine heftige Debatte aus. Nach dem Wegfall von Zivildienst und Wehrpflicht müsse es eine Möglichkeit geben, dass junge Menschen – auch nichtdeutsche Bürger – etwas für die Gesellschaft tun.

Jens Spahn:

Angela Merkel hatte Jens Spahn, einen ihrer schärfsten innerparteilichen Kritiker, mit dem Amt des Gesundheitsministers in ihre Kabinettsdisziplin eingebunden. Das hinderte den 38-jährigen Ex-Finanzstaatssekretär jedoch nicht daran, weiter gegen Merkels Politik aufzubegehren. Dass die Union in Umfragen auf rund 26 Prozent zurückgefallen sei, könne niemanden in der CDU zufriedenstellen, meinte er auf den Regionalkonferenzen, ohne allerdings Merkels Verantwortung dafür konkret zu benennen. Die Außengrenzen müssten geschützt, Schleppern das Handwerk gelegt werden, sagte der CDU-Politiker.

Der Kritik an Merkels Flüchtlingspolitik fügte er umgehend weitere Versäumnisse der Regierung hinzu: Den ungelösten Dieselskandal, fehlende Wohnungen und den immer noch nicht eröffneten Flughafen BER. Deutschland brauche mehr Dynamik, neue Ideen. Spahn ist vor allem für junge Konservative der neue Hoffnungsträger. Dass ihm nur Außenseiterchancen eingeräumt werden, stört ihn offenbar nicht. Selbst wenn er nicht gewählt würde, hätte er die Zukunft für sich.

Weitere Artikel aus dem Ressort Politik lesen Sie hier!