Politik Wüst soll Laschet beerben Am Samstag wählt die nordrhein-westfälische CDU einen neuen Landesvorsitzenden als Nachfolger von Armin Laschet.

Merken

Mail an die Redaktion Hendrik Wüst (rechts) soll Armin Laschet als Landesvorsitzender der CDU in NRW ablösen. Foto: Marcel Kusch/dpa

Bielefeld.Nach Laschets Rücktritt soll die nordrhein-westfälische CDU am Samstag einen neuen Landesvorsitzenden wählen. Der 60-jährige Landespartei- und Regierungschef hat NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (46) vorgeschlagen, der voraussichtlich am kommenden Mittwoch im Landtag auch als neuer Ministerpräsident gewählt werden soll. Der personelle Wechsel wird notwendig, nachdem Laschet, der in diesem Jahr als Kanzlerkandidat der Union angetreten war, sich schon vor der Bundestagswahl festgelegt hatte, auch im Falle eines Scheiterns nicht in seinen Ämtern in NRW zu bleiben. (dpa)