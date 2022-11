In Regensburg kein Unbekannter „Wütender“ Seenotretter legt sich mit Italiens Regierung an - Sea-Eye-Vorstand besorgt von Jonas Raab

Regensburg, Stadt.Italiens Regierung lässt bestimmte Migranten nicht an Land. Zwei Rettungsschiffe sollen den Hafen von Catania samt „Restladung“ unverzüglich verlassen, heißt es aus Rom. Kapitän Joachim Ebeling, in Regensburg kein Unbekannter, verweigert das und legt sich mit den Behörden an. Sea-Eye-Vorstand Gorden Isler ist besorgt.

####### ### ############ ### ######### ### ########, ### ##### ## #########, ###### ##########, ###### ########### ############. #######, ####### ### ### ###### ### ######## ### ####### ## #######, ### ####### ######## ### ###-### ### #######. ###### #####, ######## ### ############ #################, ###### ### ##### #### ########. ## ######### ### ### ############ ###### ###### ## ### ######### ## ##### ### ####### ###. ########## ### ##### ################, ### ### ## ### #######, ########## ## #### ####### ##########.

###-###-######## ###### ##### ## #########

#### #####, ### ###### ####### #######. ### ####### ######## ####### ### #### ########?

###### #####: ####### ### ######## ## ####### ######. ## ### ### ##########, ########## ####### ### ### #### ########### ######. ###### ######## #### ## ###### ########### ####### ### ###, ###### #### ### ### ##########, ### ### ####### ### ####### ############## ###### ######.

##### ### ## ### ### #### ###### ################# ## #######?

####### ##### ### ####### ### ################# ################. ## ### ####### ####### ### ###-###, ###-##### ### ### #### ### ### ########. ### ##### #### ####, #### ##### ##### #### ####### ## ####### #### ### #### #######*##### ####### ####### ######. ####### ###### ########## ###### ############## ######. ###-### ###### ### ###### ###### ######### #### ### ############ ####### ##########.

##### ### ####### ## ####### #######?

## ### ########, ### ########### ###### ############, #### ### ####### ################ #######. ####### ### ### ######## #### ## ##### ########### #########. ### #### ###########. #### ### ######## ######################## ### ###-### #### ####### ############### #######, #### ############ ### ###. ######### ##### ## ###### ####, #### ##### ############## ### ########## ### ### ## ######, #### ### ######## #### ###### #### ##### #### ## ### ###. ### ###### ###### ########### ### ## ###.

### ######## ### ### ######## ######### ### ####### „######## #“ ### „### #######“ ### #######?

### #### ###### #### ########### ####. ####### ####### ### ########## ######### ############ ## ######, ### ##### ### ###### ####################### ########. ##### #########, ### ### ####### ######### ## ### ### #### ### ############## ### ############*##### ####### ##########, ### #### #### #### ##########. ######## ######### ###### #### ## #### ######### ###### ## #### ########## #########. ### #### ### #### ## #### ##### ## #### ### ### #### ###### ########, #### ### ########## #### #### ########## ###. ### #######, #### ### ############ ######### #### ## ##### ###### ### ### ############### ############ #### ######.

###### ########### ##### ### ###### ### ############# ######## #######?

#### ################. ## ##### ##### ##, ### ###### ## ### #######. ## ### ####, ## ### ###### ####### ############# ###, #### ######### ##### ############## #### #####. #### ### ####### ######### ############*##### ### ######### ### ##############. ### ###### #### ##### ### ### ### ############# ########### #### ## #### ################## ### ############# ########.

### ########## #### ### #########, ### ### ######### ### ##### ### ####### #############?

####### ###### ## ##### ############# ####### ###### ### #### ### ###### ##### ### ############ ########## ##. ### ########## ### ### #### ###### #### ##### #### ######.

### ##### ##### ######?

##### ##### ### #### ##########: ####### ### #########, ############## ### ################# ### ############## ##### ############ ########. ############# ########## ########### ### ############ ########## ######## ## #### ### „######## #“ ### „##########“. ### ### ################. ### ### #########. ### ######### ### ##### #### ########, ##### ###### #### ## ###### ### ################# ### ### ################### ############ ### ##########. #### ###### ##### ## ###### ### ###-#########*##### ########### ########## ####, #####, ### ### ####### ### ############# ######### ########### ###.

######## ### #### ### ########## ### #######?

### ########### ########## ###### ##### ## #########, ###### ## #########, ###### ## ##### ########### ##### ### ########## ## ###### ########. ### ####### ###, #### ### ## ####### ########### ### ####### ##########, ################ ########## ########### ### ### ###### ####################### ## ######. ### ###### #### ###### ############ ####### ######### ### ## ####### ###########.

##### ### ## ###### ##### ### ### ##### ############# ######### ## ### ########?

### „###-### #“ ######## #### ####### ## ####### ### #### ### ### ######## ####### ###########. ### ###### ## ######## ###### #######. ##### ####### ### ###### ### ######### ####### ### ####### ############*#####. ### #### ##############, #### ### ### #######. #### ###### ### ### ## #### ### ###### ### ######## ######### #######. ###### ######## ### ### ###.