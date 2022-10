Menschen in Europa Yegorova: „Ukrainer haben ein Leben lang für Freiheit gekämpft“ von Oliver Glombitza

Was macht der Krieg mit den Ukrainern? Und wie konnte in Russland das gesellschaftliche Klima für diesen Angriff letztlich entstehen? Bei Menschen in Europa gab es am Mittwochabend Einblicke in die Seelen zweier Völker.

### ####### ######### ## ##. ####### ### ##### ######### ### ##### ###### #######, ###### ### #### #### ######## ###### ######### ######. „## #### ### ### ##### ######“, ####### ### #### ######. ### ##### ### ###### ##### ### ######### ###### ##### ####### ## ### ####### #########. „### #####: ‚####, ## #### ## #####?‘ ### ### ##########: ‚####, ### ######## ##### #####. #### ### ####### ####, #### ######### ######‘.“ ## ###### ###### ### ####### ### #######. ########### ####### ####### ########## ###### ### ######## ################### ### ######. ####### #### ###### ### ##### #### ###########, ### ###### ########## ### ##### ## #######, ## ####### ###### ### ######### ### #### #### ##, ### ### ######## ## ##### #######.

### ## ## ######## ###### ### ######## ## #######

#### ###### ### #### #### #### ### ########## ######### ### #### ### ####### ######### ###### ########. ##### ####### ### ####. #### #### ### ## ###### ### #### ### ### ##### ############# ###### ######### ## #### ########. ####### #### ### ###### ##### ############ ######## ######. #### ### ####### ##### ### ### ## ############# ## ######## ############# ##### ## ###########. ######## ########### #### #### #### ### #### ### ##### #######. #### ############ ##### ### #### ##### ##### ## ### ############# ### ########### ########### ### ##### ##########. ## ### ###### ####### ### ###### ##### ### ### ## ## ########## ### #### ## ####### ###. ### ##### #### „###### ###“ ####### ### ######### ####### ### ### #######, ##### ## ################ ####. „### ##### #### ## ###### ##### ##########. #### ##### #### ###### #### ############“, #### ###.

######## ####### #### ############## ##### ### #############

##### ##### ### #### ###########, ## ############## ## ######## – ## ### ############## ### ### #######. ######## ####### ### ## ###### #### ###, #### ### ### ############# ### ############ ########### ## ###. #### #### ############## ##### ### ############# ### ############# ##### #########. „### ######## ###### #### ##### ####### ### ###########, ### ###### ##### ###########“, #### ########. ## ### ### ## ###### #### ####### #### ##### ###. ### ##### ####### ###### ### ## ###### ##### ### ######## ## ######-####### ##### ### ############ ######. ######## ######## #. ###### ##### ### ########## ## ##### ############## ### ### ######-######### „### ####### ## ########### ### ############ ###########“.

„################## #####“

##### ###### ######## ### ########-###### ### ############ ### ########## #### ##### ######## ## ### ##### ### ######## ### ###### ###### ### #########. ### ######### ###### ### ###-####### ## ###### ############ ##### ##### ####### ### ############# #### ###### (###). „###### ### ##### #####, #### ## ####, ## ### ###### #####. ## ### ###### #### ### ##### #########.“ ############ ############## ##### „##########, ################## #####“, ### ### #####-########## ### ###### #### ###### ## ### ##### ######### ####. ##### ##### ##### #### ### ############ ### ####### ### ######## ### ########### ###, ## #### ### ### #### ## ###########, ### ######## ###### ###### ### ### ######### ### ########## ####### ###.

###### ## ###### ### #####

############ ######## ### ##### ### ############# ########### ### ###### ###### ##### ### #### ### ######## #### ### ########## ############ - ####### ### ############# ########## ### #################. ### ##### #########, ### #### ##### ##### ###### ## ########### ### ###### #### ## ### ##### ############.

######## ### ###### ### „#### ### ###########“, ### ### #######. ### ####### ### ##### ### ############, ### ### #### ##### ## ###### ###### ########### ####. „### ##### ############, #### ### ### #########, ### ######, ### ######## ####. ### #### ## ####### ### ### #### ####.“ #### #### ### #### ### ########### ### ### ##### ############## ###########, ## ### ###### ## ######, ### ### ##########. ##### ###### ### ######## ##### ############# ####### ##### ### #### ## ###### ###### - ### #######, ### ### ###### ########## ####### ####.

„######## ##### ### ##### #### ### ######## ########“

### ### ###### ##### ### ### #### ###### ####### ### ###### ###### ###### ######### #### ### ################ ##### ########## ## #####. „### ######## ##### ### ##### #### ### #### ######## ### ############## ########. ### ###### ############ ##### ### ### #### ### ### #####, #### ## #### ### ## ##### ########## ## #####, #### ###, ###### ###, ##### #####.“

## ######## ##### ########## ## ####, ### ######## ### ###### ##### ### ### ##### ########### ######## #####. #### ## ## #### ### ########## ########### ## ###### ##### ### ###### ## ################## ########### #####, #### ######### ### ################# ############# ######### #### ### ######## ### ############ ######. ### ########## ######## ### ############ ############# ### #### ### ####### ######### - ######## ##### #### ###, #### ## ##### #### ############ ########## ######### ########. ### ### ########## ##### ##### ### ######## ######, ### ### ######. #### ### #### ### ##### #### ##### ########## ######. „#### ### ##### ## ### ####### ####, ##### ### ## ###### ### ##### ########, ## #####: ‚### ### ######, ###### ############ ## #########‘.“