Analyse Youtuber Rezo zerlegt die CDU Das Video „Die Zerstörung der CDU“ wird millionenfach aufgerufen. Ein 26-Jähriger trifft mit der wütenden Polemik einen Nerv.

Von Jana Wolf

Mail an die Redaktion Rezo richtet mit seinem Youtube-Video „Die Zerstörung der CDU“ kurz vor der Europawahl eine wütende Kritik gegen die Regierungspartei. Foto: Privat/dpa

Berlin.Es ist eine knallharte Abrechnung mit den Christdemokraten: In einem einstündigen Video wirft der Youtuber Rezo der CDU vor, „unser Leben und unsere Zukunft“ zu zerstören. Er bezichtigt CDU-Politiker, „Propaganda und Unwahrheiten“ gegen die junge Generation zu verbreiten, und attestiert ihnen „krasse Inkompetenz“. Wenn Rezo CDU sagt, meint er zugleich auch CSU, „weil das leichter ist“.

Um seine Vorwürfe zu untermauern, knöpft sich Rezo verschiedene Politik-Felder vor: allen voran die Klimapolitik, aber auch Fragen der sozialen Ungleichheit, Bildungs- und Drogenpolitik, Urheberrecht und Kriegsbeteiligung. Mit seinem „Rant“, was im Youtube-Slang so viel wie „Schimpftirade“ bedeutet, trifft der 26-Jährige einen Nerv. Seit der Veröffentlichung am vergangenen Samstag wurde das Video 5,3 Millionen Mal aufgerufen (Stand Donnerstagnachmittag).

Die CDU sollte nicht beleidigt reagieren, sondern aktiv damit umgehen, meint unsere Autorin Jana Wolf:



Der Klimakrise widmet Rezo 20 Minuten in seinem 55-minütigen Monolog und spricht damit ein Thema an, das seinem jungen Publikum besonderes auf den Nägeln brennt. Sein Hauptvorwurf: Die Bundesregierung hält die international festgelegten Klimaschutzziele nicht ein, während die Erde sich weiter erwärmt. Damit hat der Youtuber recht. Die langsamen Fortschritte beim Klimaschutz wurden vielfach beklagt. In Rezos Worten klingt das so: „Ziele setzen und nicht einhalten, ist doch kein Verhalten für ’ne fucking Bundesregierung.“

Hier sehen Sie das Youtube-Video „Die Zerstörung der CDU“:

„Hunderte Stunden“ Recherche



Er arbeitet sich am Kohleausstieg bis 2038 (laut Rezo zu spät) und der CO2-Bepreisung ab (laut Rezo eine gute Idee). Wie bei allen Themenfeldern arbeitet er auch hier mit Belegen. Er zeigt Statistiken und Auszüge aus Studien, blendet Aussagen von Wissenschaftlern und Politikern ein. Unter seinem Video ist eine Liste mit Quellenangaben verlinkt, die 13 Seiten umfasst. Nach Rezos Worten stecken „Hunderte Stunden“ Recherche in dem Clip.

Beim Thema Klimaschutz kommt allerdings zu kurz, dass die CDU nicht allein für weltweite Emissionen verantwortlich ist. Rezo bezieht sich zwar auf europäische Staaten wie Großbritannien (er sagt „England“) oder Frankreich. Er nennt sie aber lediglich als Beweis dafür, dass andere Länder vermeintlich mehr für den Klimaschutz tun würden. Dass die überstürzte Einführung der Spritsteuer in Frankreich zu den „Gelbwesten“-Protesten führte und Großbritannien den Ausstoß von Treibhausgasen zwar verringerte, dafür aber verstärkt auf Atomenergie setzte, erwähnt Rezo nicht. Auch andere große Klimasünder, Staaten wie Konzerne, tauchen im Video nicht auf.

Zwischen Fakten und Polemik



An vielen Stellen reduziert Rezo Komplexität und spitzt zu. Er wechselt zwischen Fakten und Meinung, Belegbarem und wütender Polemik. Sein Video will aber auch keine ausgewogene Politik-Sendung sein, das zeigt allein der Titel „Die Zerstörung der CDU“. Rezo meint damit, dass die CDU durch ihre Politik „sich selbst, ihren Ruf und damit ihr Wahlergebnis zerstört“. Üblicherweise veröffentlicht der 26-Jährige, dessen vollständiger Youtube-Name „Rezo ja lol ej“ ist, Comedy- und Musikvideos. Dreht er nicht gerade Videos, ist er nach eigener Aussage als Informatiker und Musiker tätig.

So reagiert CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak auf das Video:

1/7 Lieber @rezomusik, lass uns miteinander reden. Wir machen das in der @CDU seit 70 Jahren: Wir zerstören einander nicht, sondern wir hören einander zu, wir reden miteinander, wir finden gemeinsame Lösungen. — Paul Ziemiak (@PaulZiemiak) 23. Mai 2019

Die CDU selbst schießt zurück. Generalsekretär Paul Ziemiak nannte das Video „eine Mischung aus ganz vielen Pseudo-Fakten“ und Marian Bracht, Bundesvorstand der Jungen Union, unterstellt Rezo gar „Meinungsdiktatur“. Eine ursprünglich geplante Video-Replik mit dem CDU-Bundestagsabgeordneten Philipp Amthor, wie Rezo 26 Jahre alt, wurde vom Parteivorstand gestoppt. Im Netz stachelte dieser Rückzieher Häme und Spott weiter an. Übrigens bekommt auch die SPD bei Rezo ihr Fett weg. Und über die AfD sagt Rezo in seinem Fazit: Wählt man die, „trägt man noch mehr zur Zerstörung unseres Planeten bei“.

Hier sehen Sie Reaktionen aus dem Netz zu Rezos Video:

Dieser Satz aus der Erklärung der CDU zum #RezoVideo ist beschämend, weil er zeigt, dass das Internet kein bisschen verstanden wird:

"Die Währung von YouTubern sind Klickraten. Die Währung einer Volkspartei wie der CDU ist Vertrauen."https://t.co/vk14prqDvD — Frau Büüsker (@uedio) 23. Mai 2019

Wie CDU mit Rezo-Video umgeht pic.twitter.com/WzG6PsgDf2 — Maori (@Maori) 23. Mai 2019