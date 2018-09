Außenansicht Zahnversorgung wird besser Der Tag der Zahngesundheit steht in diesem Jahr unter einem besonderen Motto. Der Autor erklärt, was es damit auf sich hat.

Prof. Dr. Dietmar Oesterreich, Zahnarzt

Mail an die Redaktion Prof. Dr. Dietmar Oesterreich ist Vizepräsident der Bundeszahnärztekammer (BZÄK)

Der 25. September ist traditionell der Tag der Zahngesundheit. In diesem Jahr steht er unter dem Motto „Gesund im Mund – bei Handicap und Pflegebedarf“. Denn gerade Menschen mit Behinderung und Pflegebedürftige können noch nicht genug am Fortschritt der Zahnmedizin teilhaben. Viel zu häufig sind ein Pflegegrad oder ein körperliches „Handicap“ in Deutschland gleichbedeutend mit einer schlechten Mundgesundheit. Folgen können unter anderem Schmerzen, Mundgeruch, Zahnkaries und durch die Beschwerden bedingtes aggressives Verhalten sein, was den Pflegealltag belastet. Zudem bedeutet eine schlechte Mundgesundheit oft auch eine schlechte allgemeine Gesundheit und eine eingeschränkte Lebensqualität.

Für Menschen mit einem Pflegegrad und für viele Menschen mit Behinderung gibt es aber eine gute Botschaft: Seit Juli hat sich ihre zahnmedizinische Versorgung verbessert. Denn die gesetzlichen Krankenkassen bieten für sie endlich notwendige Präventions- und Therapieleistungen an. Dazu gehört die Erstellung eines Plans zur individuellen Mund- und Prothesenpflege oder die Aufklärung über Maßnahmen zur Mundhygiene. Pflege- oder Unterstützungspersonen sollen in die Aufklärung und die Erstellung des Pflegeplans einbezogen werden. Über diese neuen Leistungen der Krankenkassen wird in diesem Jahr bundesweit zum Tag der Zahngesundheit informiert.

Seit 2013 gibt es zudem spezielle Kooperationen zwischen Zahnärzten und Pflegeeinrichtungen, die eine systematische Betreuung Pflegebedürftiger vor Ort ermöglichen. Deutschlandweit gibt es knapp 13 600 Pflegeheime, von denen mittlerweile fast jedes Fünfte einen Kooperationsvertrag mit einer Zahnarztpraxis vor Ort geschlossen hat. Neben den Menschen in Pflegeheimen versorgen Zahnmediziner Pflegebedürftige auch zu Hause. Die Zahl der Haus- und Heimbesuche lag 2017 bei rund 923 000 (+ 3,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr). Die zweite Botschaft, die wir mit dem diesjährigen Motto ins Zentrum stellen wollen, lautet: Das Vorhandene reicht immer noch nicht aus. Denn ein Teil der Menschen mit Handicap in Deutschland profitiert immer noch nicht von den neuen Regelungen. Wir Zahnärzte setzen uns gegenüber der Politik und den Krankenkassen dafür ein, dass es hier weitere Verbesserungen gibt.

