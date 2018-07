Regierung Zehn Baustellen der Bundeskanzlerin In Berlin hat sich ein Berg an Themen angesammelt. Nach der Sommerpause wartet auf Angela Merkel ein strammes Programm.

Von Reinhard Zweigler

„Zu tun habe ich jedenfalls genug", sagte Kanzlerin Angela Merkel am Freitag in ihrer Sommerpressekonferenz auf die Frage, ob sie über ihren Abschied aus der Politik nachdenke.





Milliarden für Stabilisierung der Renten und den Ausbau der Mütterrente

Das Rentenniveau soll bis 2025 bei 48 Prozent stabilisiert werden. Derzeit liegt es bei 46,5 Prozent des Durchschnittslohnes Dazu muss die Regierung die Zuschüsse aus der Staatskasse auf über 100 Milliarden Euro im Jahr anheben. Hinzu kommt der Ausbau der Mütterrente: Frauen, die vor 1992 mindestens drei Kinder bekommen haben, wird ein drittes Erziehungsjahr angerechnet. Kosten: rund vier Milliarden Euro.

Lösung für Dieselfahrzeuge noch im September

Angela Merkel überraschte gestern mit der Ankündigung, dass „bis Ende September“ eine Entscheidung darüber gefällt werde, ob die Hersteller von Diesel-Autos mit unzureichender Abgasreinigung bei Stickoxiden zu einer Nachrüstung verpflichtet werden. Es geht um fünf Millionen Euro-5- und Euro-6-Fahrzeuge, die die Abgaswerte nicht erreichen. In der Regierung gibt es noch keine Einigkeit. Die Umweltministerin ist für, der Verkehrsminister gegen Hardware-Nachrüstungen.

Bessere Ausrüstung für Bundeswehr und Geld für EU-Fonds

US-Präsident Donald Trump drängt Berlin, mehr Geld für Rüstung auszugeben. Auffallend an Merkels gestrigen Äußerungen zum Etat der Bundeswehr war, dass sie von einer Anhebung „in Richtung“ des Zwei-Prozent-Zieles – Anteil am Bruttoinlandsprodukt (BIP) – sprach. Das entspricht dem Nato-Beschluss von 2014 in Wales. Im nächsten Jahr will Berlin 46,3 Milliarden Euro für neue und bessere Ausrüstung der Armee ausgeben, was etwas weniger als 1,3 Prozent des BIP entspricht. Außerdem soll Geld in einen EU-Verteidigungsfonds fließen.

Schnelles Breitbandnetz auch ländlichen Räumen



Mit zwölf Milliarden Euro bekommt der Minister für digitale Infrastruktur, Andreas Scheuer (CSU), viel Geld in die Hand, um das digitale Breitbandnetz leistungsfähiger zu machen und flächendeckend bis in den letzten Winkel des Landes auszubauen. Dazu sollen statt alter Kupferleitungen, die nur Übertragungsgeschwindigkeiten von 50 bis 100 Megabit je Sekunde ermöglichen, überall Glasfaserleitungen eingesetzt werden. Damit werden Gigabit-Geschwindigkeiten möglich.

Soli nur langsam abgebaut – trotz sprudelnder Steuereinnahmen

Trotz sprudelnder Steuereinnahmen hat es die Regierung nicht besonders eilig, Steuern zu senken. Für den Abbau der „kalten Progression“ könnten zwei Milliarden Euro pro Jahr ab 2019 eingesetzt werden. Noch länger auf sich warten lässt der Wegfall des Solidaritätszuschlages. Erst ab 2021 sollen in einem „ersten Schritt“ rund zehn Milliarden Euro wegfallen. Das beträfe 90 Prozent aller bisherigen Zahler, verspricht Finanzminister Olaf Scholz.

Mehr Tempo bei der Elektro-Mobiliät

Die noch von der Vorgängerregierung ausgegebene Zielmarke, bis 2020 eine Million Elektrofahrzeuge auf die Straße zu bekommen, wird zwar deutlich verfehlt, doch es werden weitere Milliarden für Forschung und Entwicklung zur Elektromobilität, von Batteriesystemen, Ladeinfrastruktur und anderem bereitgestellt. Verkehrsminister Scheuer fördert mit 300 Millionen Euro im Jahr den Bau von rund 10 000 Normal- sowie über 2000 Schnell-Ladesäulen. Benötigt werden 100 000.

Zwei Milliarden Euro für Wohnungen zu erschwinglichen Mieten

Für Bundesbauminister Horst Seehofer gibt es auch abseits des Flüchtlingsthemas viel zu tun. Der Bund gibt für den Bau von Wohnungen zu erschwinglichen Mieten zwei Milliarden Euro aus. Pro Jahr sollen 375 000 Wohnungen im sozialen Wohnungsbau entstehen. Zugleich wird ein Baukindergeld von 1200 Euro pro Kind und Jahr eingeführt. Zudem sollen Vermieter künftig die Vormiete offenlegen müssen, um Mietwucher vorzubeugen.

Tausende neue Pflegekräfte und ein Pflege-Bafög

Mit 13 000 zusätzlichen Stellen in der Pflege will die Bundesregierung dem dramatischen Mangel an Fachkräften entgegenwirken. Dazu werden von den Ministerien Gesundheit, Arbeit und Familie zusätzliche Millionen Euro bereitgestellt. Das bislang für eine Pflegeausbildung fällige Schulgeld wird durch ein Bafög ersetzt. In der Pflege selbst hält man das alles für zu wenig. Merkel betonte gestern, Pflege müsse von der Gesellschaft mehr geachtet werden, auch die zu Hause von Angehörigen geleistete.

Künstliche Intelligenz als Wachstumsmotor fördern

Als eine Schlüsseltechnologie der künftigen wirtschaftlichen Entwicklung will die Bundesregierung die sogenannte Künstliche Intelligenz nach vorne bringen. Nach derzeit etwa 300 Millionen Euro Förderung sollen bald 1,5 Milliarden fließen. Autonomes Fahren, Medizin, Stadtentwicklung, Fertigung und vieles mehr könnten durch die neue Technologie revolutioniert werden. China macht bereits vor, wie es geht.

Mehr Geld für Bekämpfung von Fluchtursachen gefordert

CSU-Entwicklungsminister Gerd Müller macht eine einfache Rechnung auf: „nur 15 Cent am Tag“ koste es, ein Menschenleben im Jemen oder in den Rohingya-Lagern zu retten. Dagegen fielen in Deutschland für die Versorgung eines Flüchtlings pro Tag 50 bis 100 Euro an. Müller kämpft jetzt für die Erhöhung seines Etats, um Flüchtlingen vor Ort helfen und Fluchtursachen besser bekämpfen zu können. Allerdings hat Finanzminister Scholz an dieser Stelle den Rotstift angesetzt.

