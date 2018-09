Interview Zielgenaue, rasche Hilfen für Landwirte Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner spricht mit der MZ über Klimawandel, Gentechnik, das Höfesterben und Tiertransporte.

Von Reinhard Zweigler

Mail an die Redaktion Spricht sich für einen „ganzen Strauß von Maßnahmen“ aus: Julia Klöckner. Foto: Danny Gohlke/dpa

Frau Klöckner, können Sie garantieren, dass die von Bund und Ländern beschlossenen Dürrehilfen für betroffene Betriebe rasch und unbürokratisch kommen?



Wir werden Hilfen nicht nach dem Gießkannenprinzip geben. Die Unterstützung wird nur Betrieben gewährt, die mindestens 30 Prozent Ertragsverlust haben und in ihrer Existenz gefährdet sind. Die Länder sollten, wenn die Verwaltungsvereinbarung unterzeichnet ist, so schnell wie möglich die Antragsverfahren eröffnen, damit die Hilfe den in der Existenz bedrohten Betrieben rasch zukommen kann.

Landwirte beklagen die Bürokratie und befürchten, dass Hilfen viel zu spät ausgezahlt werden.



Wir wollen, dass die Hilfen zielgenau und rasch dort ankommen, wo sie dringend benötigt werden. Wenn die Verwaltungsvereinbarung unterzeichnet ist, sind die Bundesländer gefordert. Sie müssen die Anträge zügig bearbeiten und gegebenenfalls vorab Abschlagszahlungen an die Landwirte auszahlen.

Der Extremsommer 2018 war wohl nur ein Vorbote weiterer Wetterextreme. Was hilft den Landwirten: eine Versicherung gegen Wetterunbilden oder neue Züchtungen?



Es muss ein ganzer Strauß von Maßnahmen sein, um gegen Trockenheit, aber auch Überschwemmungen besser gewappnet zu sein. Es geht zunächst um unternehmerische Entscheidungen der Landwirte selbst, Risiken zu begrenzen, u .a. durch Anlage von Reserven, den Risikoausgleich durch mehrere Betriebszweige oder den standortgerechten Anbau der Kulturen. Dazu gehört, dass Landwirte Möglichkeiten der Beregnung erschließen, wissenschaftliche Erkenntnisse über standortangepasste Anbautechniken sowie neue Züchtungen von widerstandsfähigeren Pflanzen nutzen. Um das finanzielle Risiko abzumildern, setze ich mich für die sogenannte Gewinnglättung ein.

Gehört neueste Gentechnik zu Ihrem Strauß von Maßnahmen?



Ich kenne die aufgeregte Debatte um dieses Thema. Allerdings bin ich gegen Schwarz-Weiß-Malerei, sondern plädiere dafür, dass wir uns Zeit nehmen für eine differenzierte, unideologische und wissenschaftlich basierte Diskussion. Ich denke, wenn wir immer mehr klimatolerante Pflanzen brauchen, werden wir um neuartige Züchtungen, auch mittels neuester Methoden, wie etwa der Züchtungsmethode CRISPR/Cas, nicht herumkommen. Wir müssen Antworten finden, wenn wir den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln reduzieren wollen.

Beunruhigt Sie, dass allein in der Oberpfalz die Zahl der bäuerlichen Betriebe seit 1999 von 19 300 auf 11 300 zurückgegangen ist, auf der anderen Seite die Betriebe immer größer werden?



Ich werde nicht große gegen kleine Betriebe ausspielen, sondern mir geht es um die Erhaltung einer flächendeckenden bäuerlichen Landwirtschaft in allen Regionen. Strukturwandel hat es schon immer gegeben und er wird sich auch in Zukunft nicht aufhalten lassen. Wer das Gegenteil behauptet, macht den Menschen etwas vor. Strukturwandel hat viel mit der individuellen Situation in den Betrieben, zwischen den Generationen und vor allem mit dem technischen Fortschritt zu tun. Der Strukturwandel hängt auch damit zusammen, dass sich Betriebe auf den Wandel in der Gesellschaft – etwa am Arbeitsmarkt – und die Anforderungen an die Landwirtschaft einstellen. In manchen Bereichen bringt er auch Vorteile. So sind viele der körperlich schwersten Arbeiten weggefallen. Betriebe haben sich diversifiziert, zusätzliche Standbeine aufgebaut und sind dadurch stabiler geworden.

Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie Bilder von Tiertransporten sehen, wo Tiere zusammengepfercht und ohne Wasser durch Europa gekarrt werden?



Das, was jedem normal empfindenden Menschen durch Kopf und Bauch geht: Mitgefühl. Tiere sind Mitgeschöpfe, keine Wegwerfware. Wir haben jedoch klare Auflagen, was Transportzeiten und Bedingungen für die Tiere betrifft. Wichtig ist, dass die Bundesländer die Einhaltung dieser Vorschriften auch wirksam kontrollieren. Ich bin dafür, dass Schlachttiere nicht länger als acht Stunden transportiert werden dürfen.

Wird ab 2019 die betäubungslose Kastration von Ferkeln verboten?



Das Verbot der betäubungslosen Ferkelkastration ab 2019 ist bereits gesetzlich geregelt. Ob das Verbot noch mal verschoben wird, kann nur der Bundestag entscheiden.

