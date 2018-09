Aussenansicht Zu helfen wird zu schwierig Zivilgesellschaftliche Organisationen haben es in Schwellenländern immer schwerer Hilfe zu leisten, die ankommt.

Carmen Paradiso, Entwicklungshelferin

Mehr als 30 Frauen und Männer werden von Uniformierten mit einer riesigen Kette umringt und langsam eingeengt. Am Ende ist es ihnen unmöglich, sich zu bewegen und zu handeln. So geschehen am gestrigen Tage vor dem Brandenburger Tor in Berlin, bei einer Aktion, die von einem breiten Bündnis deutscher Nichtregierungsorganisationen getragen wurde und an der sich arche noVa beteiligt hat. Damit möchten wir darauf aufmerksam machen, dass Handlungsräume für die Zivilgesellschaft weltweit immer enger werden und Menschenrechte zunehmend unter Druck geraten.

Als zivilgesellschaftliche Organisation, die in schwelenden und akuten Krisen und Konfliktregionen der Welt humanitäre Hilfe leistet, sehen wir in unserer täglichen Arbeit, dass der Zugang zu Menschen, die von Konflikten und Katastrophen betroffen sind, mit immer größeren Hindernissen verbunden ist. Dass Hilfe ankommt, wird oft schwieriger, gefährlicher und aufwendiger. Wenn aber Hilfe für Menschen, die von existenzieller Not betroffen sind, nicht mehr geleistet werden kann, werden die Menschen vor Ort alleingelassen. Dass ihnen Hilfe zusteht, ist im internationalen Völkerrecht festgeschrieben. Es gibt ein Recht auf Mindestversorgung und Schutz der Zivilbevölkerung, unabhängig davon, auf welcher Seite des Konfliktes die Menschen leben.

Doch sehen wir seit Jahren, dass in den heutigen bewaffneten Konflikten internationales Recht, geschaffen um die Zivilbevölkerung zu schützen, immer weiter ausgehöhlt und bewusst missachtet wird. So werden in Syrien Schulen, Krankenhäuser und die Zivilbevölkerung gezielt bombardiert. In der Ukraine, wo arche noVa im Kriegsgebiet im Osten des Landes Not- und Wiederaufbauhilfe leistet, haben wir keinen Zugang zu den Gebieten, die nicht von der Regierung kontrolliert werden. Hier ist aber die Not am größten. Auf beiden Seiten des Konfliktes sind die bürokratischen Hürden hoch und die Sicherheitslage lässt kaum zu, dass Hilfe in die am meisten betroffenen Gebiete unweit der Konfliktlinie gelangt. Von der Bundesregierung fordern wir, sich weltweit für den Schutz der Zivilgesellschaft einzusetzen. Wir nehmen nicht hin, dass schnelle humanitäre Hilfe durch Willkür, Bürokratie oder Bedrohung der Helfenden verhindert wird.