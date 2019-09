Zwei Flüge mit doppelt negativer Wirkung

Merken

Mail an die Redaktion Ein gutes Beispiel in Sachen Klimaschutz sieht anders aus: Kanzlerin Angela Merkel (l.) und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer flogen fast zeitgleich in zwei separaten Maschinen an die US-Ostküste. Foto: AXEL SCHMIDT / AFP

Berlin.Am Freitag wollte die Bundesregierung noch das Klima retten. Am Montag schon fliegen zwei ihrer mächtigsten Vertreterinnen in zwei separaten Maschinen fast zeitgleich an ein und dasselbe Ziel und pusten damit mächtig viel klimaschädliches CO2 in die Luft. Ein gutes Beispiel in Sachen Klimaschutz sieht anders aus – diesen Eindruck hinterlässt die Nachricht von den getrennten Flügen von Kanzlerin Angela Merkel und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer an die US-Ostküste. Ausgerechnet jetzt, drei Tage nach Bekanntgabe des Eckpunkteplans, mit dem die Regierung doch die Klimaschutzziele 2030 erreichen will, zeigen Merkel und Kramp-Karrenbauer, wie man es gerade nicht machen sollte. Die zwei Flüge entfalten eine doppelt negative Wirkung: Sie verschmutzen nicht nur die Luft. Sie heizen auch die negative Stimmung gegenüber der Bundesregierung beim Thema Klimaschutz zusätzlich an.

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 1,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Mehr als fair oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

### ##### ###### ## ####### ####### ### #####: ###### ###### ### ##-########### ## ###### ### ##### ## ######## ## ### ##-############## ## ### #### ####. #####-########### ###### ## ##### ####### ### ##### ############## ######## #### #####. ############ ###### ### ########## ## ### #######-######## ##########. #### #### #### ##, #####-########### ### #### ########## ###### ###### ##### ####. ### ### ######### ##### #### ### ############# ## ### ####: #### ###### ##### ######### ### #####-########### #######? ### ### ########## ######## ### ########## ########## ##########? ### ########### ### #### ### #####: ##### #### ### ######### ###### ### ### ######### ##### ########### ##### ########### ###?

######### ###### ### ###### ####### ##### #######, #### #### #### ### ################## ## ###### ######### ###########, ### ######## ####### ###### ###########. ### ##### ### ### ########## ##### #### ##### #####- #### ### ########### ######, ######## ### ################ #################### ###### ######. „#### ##### ### ### #### ## #######, #### ### ####### ##### ##### ######### ### ####### ################### ######### ###### ######.“ ### ################# ##### ####: ### ############### ####### #### ############ ##### ############# ## ################### ###. ### ############ ##### ############ ########### ##### ### ######### #### #### ## ### ####: #### ##### #### #,# ######### #### ## ##################### ######## ######, ### ### ############ #### ##### #### #### ######### #### ##########. ## ### ########### ##### #### ########, ### #### ### ######### ####### ##### ##### #####. ###: ### ########## #####.

########### ### ######### ########## #####

#### ### ##### ### ##### ##### ########## ##################### ### ##### ## ## ### ####. ############# ####, ### ######### ##### ### ######## ##########, ## ##### ## ####### ###. ### ####### ###### ## ### ######### ###### ## ######## ### ### ########### ### #### #### ####, #### ######## ### ####### #### ######## ################# ### ######## ###########.

### ######### ##### ####### ##### ########### ###, ## ### ############# ##### ######### ####### #### ########### ## ###########. ## ##### ############### #### ##### ## ####, ### ### ###### ####### ## „##### ######################## ################“ ### #### ################## ###### ####### „##### ########## ######### ######### ###. ############“. ### ############## ####### ### ##### ######## ##########. ### #### ####### #### #### ########### #### #######.

####### ##### ### ### ####### ####### ###### ### ####!