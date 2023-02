Ein Jahr Ukraine-Krieg Zwei Präsidenten, zwei Welten – Wie sehr sich Selenskyj und Putin unterscheiden

Im russischen Krieg gegen die Ukraine stehen sich zwei Präsidenten gegenüber, die gegensätzlicher nicht sein könnten: der 70-jährige Wladimir Putin in Moskau und der 45 Jahre alte Wolodymyr Selenskyj in Kiew.

Der eine ist ein ehemaliger Geheimagent, seit 20 Jahren an der Macht und für einen Großteil der Welt das personifizierte Böse. Der andere war bis vor wenigen Jahren Komiker, bewährt sich als Kriegsherr und wird vom Westen geschätzt.







Jung und modern gegen verschlossen und archaisch

„Es ist offensichtlich, dass es sich um zwei grundlegend verschiedene Führer handelt. Der eine ist modern, jung, informell, entwicklungsorientiert. Der andere ist verschlossen, archaisch, autoritär, hat Komplexe und verrückte Ideen“, sagt der russische Politologe Andrej Kolesnikow von der Carnegie-Stiftung mit Hauptsitz in Washington.

Beide wurden im selben Land geboren, der Sowjetunion. Die 25 Jahre Altersunterschied erklären ihre Politik. Putins Streben nach Macht ist von nostalgischem Revanchismus geprägt, Selenskyj geht es um eine Öffnung gegenüber dem Westen und Modernisierung. Seit dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine am 24. Februar 2022 wird dieser Gegensatz mit Waffen ausgetragen, in einem Kampf, der an den Davids gegen Goliath erinnert.

Selenskyj 2019 als politischer Neuling angetreten

Als Selenskyj 2019 sein Amt antrat, hatte er außer seinen Beiträgen in Online-Netzwerken keine politische Erfahrung. Diese Expertise nutzt er jetzt für seine routinierten Videoansprachen jeden Abend, in denen er den Ukrainern Hoffnung macht und den Sieg beschwört.

Zwölf Monate Krieg haben den ukrainischen Staatschef nicht nur äußerlich verändert: Die Gesichtszüge verhärtet mit dunklen Augenringen, selbst beim Staatsbesuch in Washington oder Paris trägt er ein militärgrünes Sweatshirt. Die Skepsis gegenüber einem Kabarettisten im Präsidentenamt ist im Westen der Bewunderung für einen mutigen Anwalt seines Volkes gewichen. Regelmäßig besucht er Soldaten, selbst mitten im Kampf wie im Dezember in Bachmut.

Experte: Putin hat Selenskyj unterschätzt

Der Kremlchef habe seinen Kontrahenten völlig falsch eingeschätzt, sagt der ukrainische Politikwissenschaftler Anatoli Oktysiuk. „Putin behandelte ihn wie einen Clown, einen Komiker, einen Trottel“. Die Invasion in der Ukraine gehe darauf zurück, „dass er Selenskyj in seiner Arroganz und seiner Respektlosigkeit unterschätzt hat“.

Im Gegensatz zu Selenskyj ist Putin weit weg vom Geschehen und wirkt wie ein Einsiedler. Er hält sich fast nur noch im Kreml auf, wo er in endlosen, im Fernsehen übertragenen Videokonferenzen mit seinen Ministern die Ukraine des Nazismus bezichtigt und dem Westen droht. Der Mann, der einst mit nacktem Oberkörper durch die Taiga ritt oder als Judokämpfer posierte, meidet inzwischen öffentliche Auftritte. An der Front oder bei einem Soldatenbegräbnis hat er sich in dem ganzen Jahr kein einziges Mal gezeigt.

Gegenseitige Beschimpfungen

Das gegenseitige Unverständnis zwischen den beiden Präsidenten hat sich in Hass verwandelt. „Für mich ist er ein Niemand“, sagte Selenskyj Ende Januar über Putin. Putin beschimpfte Selenskyj und sein Team als „Clique von Drogensüchtigen und Neonazis“, die einen „Völkermord“ an der russischsprachigen Bevölkerung der Ukraine begehe.

Putin habe ihm in den ersten Kriegstagen zugesichert, Selenskyj nicht zu töten, verriet der ehemalige israelische Regierungschef Naftali Bennett. Vor der Invasion hatten sich die beiden Präsidenten 2019 zu einem Friedensgespräch für den Osten der Ukraine getroffen, wo die ukrainische Armee seit 2014 gegen von Moskau kontrollierte pro-russische Separatisten kämpfte.

Frühere Begegnung sorgte für Gesprächsstoff

Bei dieser Begegnung in Paris wirkte der frisch gewählte Selenskyj zurückhaltend gegenüber dem weitaus erfahreneren russischen Amtskollegen. Als Putin Selenskyj am Verhandlungstisch aufforderte, in die Kameras zu schauen, wandte sich dieser umgehend lächelnd den Journalisten zu - eine Szene, die für Gesprächsstoff sorgte.

Wie aus einem anderen Zeitalter wirkt der Auftritt Selenskyjs 2013 in einer Neujahrssendung des russischen Fernsehens. In Anzug und Fliege singt und tanzt der damalige Komiker, reißt einen Witz nach dem anderen. Und die russische Kultur- und Medienelite lacht und applaudiert - jene Leute, die den Ukrainer heute beschimpfen und verachten.

