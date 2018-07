Zweierlei Maß

In den USA knien Football-Spieler während der Nationalhymne, um gegen die US-Politik zu protestieren; hierzulande ist ihnen Befall sicher, geht es doch gegen US-Präsident Trump. Mesut Özil, der dem türkischen Präsidenten Erdogan Respekt zollt, sich also auch politisch äußert, war die öffentliche Verdammnis sicher. Ja, es stimmt: Die US-Sportler protestieren gegen Missstände, die es in dieser Form in Deutschland nicht gibt, und Özils Bild mit Erdogan ist kein Protest, sondern ein Statement. Die Debatte darüber war erwartbar; sie war und ist aber geprägt von Heuchelei. Denn derselbe Erdogan, mit dem man sich ja nicht zeigen sollte, weil er ein Despot ist, ist derselbe, mit dem die EU ein Abkommen getroffen hat, das uns den Anblick von Flüchtlingstrecks entlang der Balkanroute erspart. Wir alle stehen quasi grinsend auf einem Foto mit Erdogan.

Özil selbst hat gesagt, er sei Sportler und kein Politiker; es ist dieses Argument, mit dem er seinen Besuch bei Erdogan für sich behalten hätte sollen. Fußballer sind öffentliche Personen. Dass sie eine politische Meinung haben, ist ihnen unbenommen. Aber sie spielen eine Rolle, die ihnen verbietet, bestimmte Dinge zu tun – oder sie müssen die Konsequenzen tragen. Özil hat das nun richtigerweise getan. Seinen Kritikern ist es ebenfalls unbenommen, sich Gedanken zu machen. Etwa darüber, warum sie von einer multi-ethnischen Fußballtruppe einen Patriotismus fordern, den sie bei Trump oder Erdogan lautstark kritisieren.