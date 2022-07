Erster Tag ohne Luftalarm Zwischen Alltag und Krieg: Unionsabgeordnete besuchen Kiew von Thomas Vitzthum

Mit mehreren Abgeordneten der Unionsfraktion im Bundestag machte sich CSU-Politiker Thomas Erndl (rechts, blaues Hemd) ein Bild von der Zerstörung in Kiew.

Unionsabgeordnete besuchen Kiew. Eine Stadt zwischen Alltag und Krieg. Und sie erleben Politiker, die sich von Maximalzielen verabschiedet haben.

So einen Tag gab es in Kiew lange nicht. Einen Tag ohne Luftalarm. Beinahe irritiert, in jedem Fall überrascht, kommentierten die ukrainischen Gastgeber einer Gruppe Bundestagsabgeordneter von CDU und CSU um den Vize-Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses, den Deggendorfer Thomas Erndl (CSU), den Verlauf des Donnerstags in der ukrainischen Hauptstadt. Die Bundestagsabgeordneten hatten neben Parlamentariern auch den Verteidigungsminister sowie den Premierminister des Landes getroffen. Der erste Tag ohne Luftalarm – das ist leider in Kiew eine Erwähnung wert.







In der Region Odessa fielen dagegen in der Nacht zum Freitag Bomben und töteten mindestens 21 Menschen. Und auch Kiew war zuletzt immer wieder Ziel von Angriffen. Gleichwohl haben die Besucher keine tote Stadt erlebt. Vielmehr seien bei warmem Wetter Menschen aller Altersklassen auf den Straßen, Restaurants offen, auch Kinder spielten draußen. Es ist kein Tanz auf dem Vulkan, den die Kiewer da offenbar vollführen, es ist der mutige Versuch, einen Alltag zu leben, obwohl an Straßen Panzersperren stehen, die Fenster öffentlicher Gebäude, von Ministerien und Behörden mit Sandsäcken verbarrikadiert sind.

„Die Ukrainer, die uns begegneten, sind nicht naiv. Nur weil es einmal einen Tag keinen Alarm gibt, nur weil Kiew nicht von Soldaten umstellt ist, denkt niemand, dass er in Sicherheit sei“, sagte Erndl der Mediengruppe Bayern. Die Leute gingen weiter davon aus, dass die Russen an ihrem Maximalziel festhielten. Und das heißt: Die Einnahme Kiews und damit des ganzen Landes.

Jeder zweite Satz: Wir brauchen Waffen!

Diese Botschaft zu vermitteln, ist Erndl und seinen Mitreisenden, Serap Güler, Knut Abraham und Kerstin Vieregge (alle CDU), wichtig. Denn seit sich die russische Armee auf den Osten des Landes und den Donbass konzentriert, ist der Krieg nur räumlich weiter von Europa weggerückt; damit findet auch eine schleichende Bewusstseinsverschiebung statt. Der Kampf im Osten wirkt nämlich auf viele wie die Wiederauflage jenes Konflikts, der seit 2014 existiert. Geführt mit brutaleren Mitteln zwar, mit mehr Opfern und auf einem größeren Gebiet. Trotzdem setzt ein Gewöhnungseffekt ein. „Die Ukrainer sehen die Gefahr, die dahinter steht: Dass die Bereitschaft zur Unterstützung in Europa und der Welt schwindet“, sagt Erndl. „Deshalb lautet jeder zweite Satz in den Gesprächen, die wir führten: Wir brauchen Waffen!“

Erndls Eindruck ist, dass die ukrainische Armee dabei eine genaue Vorstellung habe, welche Waffen sie brauche und mit welchen sie nach einer kurzen Ausbildung umgehen könne. Kanzler Olaf Scholz (SPD) hat dagegen mehrfach betont, dass die Ukrainer nur Waffen erhalten sollten, die sie schon kennen. Das klingt im ersten Moment nachvollziehbar. Dahinter erblickt die ukrainische Seite aber einen Anflug deutscher Arroganz. Einen nach dem Motto: Wir wissen besser, was gut für euch ist.

Ringtausch von Waffen: Umsetzung dauert lange

Die Idee des Ringtauschs von Waffen rührt aus dieser deutschen Haltung. Dabei sollen Waffensysteme aus sowjetischer Produktion etwa aus Tschechien in die Ukraine geschickt werden. Tschechien erhält im Gegenzug neues, deutsches Equipment. So die Theorie. Der praktische Nachteil: Die Umsetzung dauert lange.

„Deutschland ist eine Führungsnation in Europa und muss vorangehen, und nicht angebliche Absprachen mit anderen Nationen als Ausrede nutzen. Die Ukrainer brauchen aktuelles Gerät, auch Leopard 1 und 2“, sagt Erndl. Auch die Marder-Schützenpanzer sollten schnell geliefert werden. 100 Stück davon hat die Ukraine angefordert. Doch eine Ausfuhrgenehmigung durch die Regierung fehlt, denn die will die Marder nur für den Ringtausch verwenden. Mit den Mardern könnten Soldaten sicherer als bisher an die Front gebracht werden. „Bei bis zu 200 Gefallenen und 300 bis 400 Verletzten pro Tag würden die Marder-Schützenpanzer Leben schützen. Die Lieferung aus Industriebeständen muss umgehend freigegeben werden, ebenso muss geprüft werden, wie viele Marder aus Bundeswehr-Bestand abgegeben werden können.“

Zehn Haubitzen für 1000 Kilometer Front

Auch mehr Haubitzen bräuchten die Ukrainer. Derzeit sind von den 100 Haubitzen im Bundeswehr-Bestand 60 nicht funktionsfähig. „Ich fordere eine Kraftanstrengung, diese schnell einsatzbereit zu machen und mehr Panzerhaubitzen 2000 an die Ukraine abzugeben. Bei mehr als 1000 Kilometer Frontlinie sind zehn Haubitzen keine ausreichende Unterstützung.“ Doch was wollen die Ukrainer damit genau erreichen? Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach zwar davon, alle Landesteile wieder zurückerobern zu wollen, erklärte vor den G7 aber auch, den Krieg noch dieses Jahr beenden zu wollen. Wie? Das ist unklar.

„Die Ukrainer haben bei unserem Besuch deutlich gemacht, dass sie zum Stand vom 23. Februar zurückkommen wollen.“ Das lässt aufhorchen. Denn dies würde die Krim und die abtrünnigen Gebiete Donezk und Luhansk nicht einschließen. Damit hätten die Ukrainer ihr Maximalziel, die Kontrolle über das gesamte Land zurückzuerhalten, aufgegeben. „An Soldaten fehlt es nicht, aber eben an Waffen.“

Indes hat der Wiederaufbau in Kiew begonnen. Gerade in den schwer betroffenen Vororten wie Irpin wird renoviert. „Der südostbayerische Raum sollte sich eine ukrainische Partnerregion suchen“, regt Erndl an. „Unsere Bauwirtschaft kann beim Wiederaufbau sicher helfen. Fenster wären gerade extrem nachgefragt.“