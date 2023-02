EU-Inselrepublik Zyprische Präsidentenwahl geht in die Stichwahl

Es bleibt spannend: Die Präsidentenwahl in Zypern geht in die nächste Runde. Unklar ist noch, gegen wen der frühere Außenminister Nikos Christodoulidis am kommenden Sonntag antreten wird.

dpa