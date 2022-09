Familienpolitik Bayerns Grüne schnüren bei Klausur in der Oberpfalz ein Paket für Kinder und Eltern von Christine Schröpf

Mail an die Redaktion Die Grünen richteten bei der Klausur den Fokus auf Familien: (v.l.) Ludwig Hartmann, Lisa Paus und Katharina Schulze Foto: Andreas Gebert/Grüne

Weiden.Katharina Schulze und Ludwig Hartmann schnuppern zum Abschluss der Klausur der Grünen-Landtagsfraktion schon ein Mal ein wenig Regierungsluft: Die Parteifreundin und Bundesfamilienministerin Lisa Paus ist am Freitag zu Gast.

Sie diskutiert mit den 38 Abgeordneten über grüne Konzepte zur Sozialpolitik und informiert über den Stand bei der geplanten Kindergrundsicherung. Die bayerische Fraktion unter Vorsitz der Co-Chefs Schulze und Hartmann hat selbst ein Bündel von Ideen, das sie nach der Landtagswahl 2023 im Freistaat gerne in einer Regierungsbeteiligung umsetzen würde. Umfragewerte von um die 20 Prozent stützen Hoffnungen, dass das gelingen kann. Der Kampf um Wählerstimmen hat bereits begonnen. Beim Parteitag in einer Woche in Landshut sollen Schulze und Hartmann offiziell als Spitzenduo aufs Schild gehoben werden.







Härtefallfonds zur Energie

Schulze attackiert bei der Klausur die CSU, die in der Familienpolitik offene Flanken biete. „Markus Söder redet zwar jeden Tag viel, aber über über dieses Thema höre ich von ihm fast nichts.“ Die Kernforderungen, die in Weiden beschlossen werden, kreisen um gleichwertige Chancen. Mit Blick auf die hohen Energiepreise drängt die Partei auf einen Härtefallfonds, der Eltern mit geringem Einkommen auf Antrag unterstützt. . 200 Millionen Euro müssten dafür im bayerischen Haushalt bereit gestellt werden, sagt Schulze. Ein anderer Vorschlag betrifft Klassenfahrten: Sie sollen in diesem Schuljahr von der ersten bis zur siebten Klasse zu 100 Prozent staatlich finanziert werden, damit kein Kind außen vor bleibt. „Wir wollen Kindern die Unbeschwertheit zurückgeben“, sagt sie und kalkuliert dafür mit Kosten von rund 80 Millionen Euro. Sie macht sich zudem für eine zusätzliche ärztliche U-Untersuchung für Schüler im Alter von elf oder zwölf Jahren stark, für die auch die Nationale Akademie der Wissenschaften „Leopoldina“ kürzlich mit Blick auf die Belastungen durch die Corona-Pandemie plädiert habe. Denn eine frühe Diagnostik von körperlichen und psychischen Erkrankungen sei entscheidend.

Co-Fraktionschef Hartmann sieht in Bayern viel Potenzial zur Gegenfinanzierung neuer Maßnahmen , sofern das Gießkannenprinzip ad acta gelegt wird. „Geld ist endlich. Es muss zielgenauer sein.“ Er denkt dabei an das Familiengeld und das Pflegegeld, das im Freistaat unabhängig von den persönlichen Finanzverhältnissen gezahlt wird. Die Ausgaben dafür summierten sich seit 2018 auf 4,5 Milliarden Euro – ohne dass sich dadurch etwas strukturell verbessert habe, wie er sagt.

Die Oberpfälzer Landtagsabgeordneten Anna Schwamberger und Jürgen Mistol setzen eigene Akzente: Schwamberger sieht im Freistaat Defizite bei den Einstellungszahlen zu neuen Schulpsychologen. Sie müssten von jetzt etwa 100 auf 200 pro Jahr verdoppelt werden. „Nicht jede Schule ist bisher gut versorgt.“ Dabei hätten die psychischen Erkrankungen stark zugenommen. Das Spektrum reiche von Depressionen und Essstörungen bis zu Einschlafproblemen, so die Grünen-Politikerin aus Tirschenreuth, die vor dem Wechsel in den Landtag selbst als Lehrerin gearbeitet hat. Mistol bestätigt die Klausur-Exkursion in einen Waldkindergarten darin, dass bei der Betreuung von Kindern nicht an qualifizierten Erzieherinnen gespart werden darf. „Die Kinder hatten dort trotz strömenden Regen Spaß, weil es eine gutes Konzept gibt.“ Mit Quereinsteigern und Ungelernten sei eine hohe Qualität nicht zu halten.

Sprach-Kitas: Appell an Bayern

Und wie geht es mit der Kindergrundsicherung des Bundes weiter, mit der die Ampel-Koalition Unterstützungsleistungen für Kinder verbessern und bündeln will? Wie viel Spielraum lässt Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP), damit sich die Leistungen insgesamt noch verbessern? Zur finanziellen Dimension könne sie aktuell nichts sagen, so die Familienministerin. Das wäre angesichts der derzeit dynamischen Entwicklung in Fragen des Existenzminimus „nicht redlich“. Den Gesetzentwurf kündigte sie für das vierte Quartal 2023 an. 2025 soll die Grundsicherung erstmals ausgezahlt werden.

Paus äußerte sich auch zum Aufregerthema „Sprach-Kitas“. Der Bund stellt das Modell-Programm ja nach elf Jahren Laufzeit ein und drängt auf eine Regelfinanzierung durch die Länder. Die Kosten für Bayern bezifferte sie auf rund 25 Millionen Euro. Dass es daran scheitern könne, sei „nicht nachvollziehbar“. Paus stellte aber eine Überbrückungsfinanzierung des Bundes für ein halbes Jahr in Aussicht.