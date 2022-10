Bayern trauert Ehemalige Landtagspräsidentin Barbara Stamm mit 77 Jahren gestorben von Christine Schröpf

Mail an die Redaktion Barbara Stamm (CSU), die frühere Präsidentin des Bayerischen Landtags, ist nach schwerer Krankheit gestorben. Foto: Nicolas Armer/dpa

München, Landeshauptstadt.Die traurige Nachricht verbreitete sich in Windeseile und löste bei vielen Menschen große Betroffenheit aus: Die ehemalige Landtagspräsidentin Barbara Stamm ist nach längerer Krankheit am Mittwochmorgen im Alter von 77 Jahren in ihrer Heimatstadt Würzburg gestorben.

In den vergangenen Wochen war Stamm – schon von der Krankheit gezeichnet – noch bei einer Reihe von Terminen gewesen. Auch den politischen Gillamoos in Abensberg hatte sie an der Seite von Ministerpräsident Markus Söder besucht. Der Landtag hatte am Morgen den Tod der früheren Präsidentin vermeldet. „Ich bin zutiefst getroffen von der Nachricht vom Tod meiner Amtsvorgängerin“, sagte die Landtagspräsidentin Ilse Aigner. Barbara Stamm habe sich in ihrer politischen Karriere großen Respekt und hohes Ansehen erworben. „Wir verlieren mit ihr ein großes Vorbild für Frauen in der Politik, eine leidenschaftliche Kämpferin für die Schwachen in der Gesellschaft und eine überzeugte Demokratin.“







Barbara Stamm war von 1976 bis 2018 Mitglied des Bayerischen Landtags und von 2008 bis 2018 . Sie zählte zu denjenigen in ihrer Partei, die soziales Gewissen verkörpern. In ihrer Kindheit hatte sie selbst erlebt, was es bedeutet, unter sehr schwierigen Verhältnissen aufzuwachsen.







Gleich am Morgen gab es zahlreiche Reaktionen auf die Todesnachricht, die alle von tiefem Bedauern geprägt waren. „Ich verneige mich vor ihrem Lebenswerk. Sie war Mutter Bayerns und Ihrer Hilfsbereitschaft und Wärme ein großes Vorbild – auch für mich ganz persönlich“, schrieb Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder in sozialen Netzwerken. Für Donnerstag und den Tag der Beisetzung ordnete er Trauerbeflaggung an allen staatlichen Dienstgebäuden an.

Der Landtagsvizepräsident und SPD-Politiker Markus Rinderspacher zollte Stamm ebenfalls Respekt: „Sie hat den bayerischen Parlamentarismus in herausragender Weise repräsentiert. Mit Leidenschaft rang sie um die besten Lösungen in Respekt vor den demokratischen Mitbewerbern. Ihr fränkischer Flair gab jeder Begegnung Charme und Empathie.“

Der bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm sagte: „Sie hat ihre christlichen Werte in der Politik tatsächlich gelebt. Auch gegen Widerstände in ihren eigenen Reihen ist die biblische Option für die Schwachen immer wieder als Leitkriterium für ihr politisches Handeln deutlich erkennbar geworden, etwa in ihrem Einsatz für eine menschenwürdige Behandlung von Flüchtlingen, in ihrem Einsatz für Inklusion von Menschen mit Behinderung oder in ihrer Sensibilität für von Armut betroffene Menschen.“

Barbara Stamm ist tot. Das ist ein riesiger Verlust für das soziale Bayern und darüber hinaus. Sie war das soziale Gewissen dieses Landes. Noch im September habe ich mit ihr lange gesprochen. Was für ein toller Mensch. Ich verbeuge mich. #RIPBarbaraStamm https://t.co/pRWRv2YJWw — Marcus Mittermeier (@MMittermeier) October 5, 2022





Der in Regensburg lebende Schauspieler Marcus Mittermeier meldete sich via Twitter zu Wort: „Sie war das soziale Gewissen dieses Landes. Noch im September habe ich mit ihr lange gesprochen. Was für ein toller Mensch. Ich verbeuge mich.“

Barbara Stamm gehörte dem Bayerischen Landtag 42 Jahre lang an, war als Staatssekretärin und Staatsministerin über dreizehn Jahre hinweg ununterbrochen Mitglied der Bayerischen Staatsregierung und von 1998 bis 2001 Stellvertretende Ministerpräsidentin des Freistaats Bayern. In der CSU war sie von 1993 bis 2017 stellvertretende Parteivorsitzende. Daneben engagierte sich Stamm in zahlreichen ehrenamtlichen Funktionen für das Allgemeinwohl.