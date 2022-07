Bundestag FDP-Mann Nils Gründer: Die Liberalen können von Robert Habeck lernen von Christine Schröpf

Nils Gründer aus Neumarkt rückt am Dienstag in die FDP-Bundestagsfraktion nach.

Neumarkt i.d. OPf., Stadt.Der Neumarkter FDP-Politiker Nils Gründer rückt am Dienstag in den Bundestag nach. Im Interview erzählt der 25-Jährige, was sich die Liberalen von den Grünen abschauen sollten.

Ab Dienstag sind sie offiziell jüngster Abgeordneter der FDP-Bundestagsfraktion: Was machen Sie am ersten Tag?

Nils Gründer: Ich steige ich in den Zug nach Berlin und hole mir im Tagungsbüro des Bundestags meinen Abgeordnetenausweis ab. Danach rufe ich meine Partnerin und meine Eltern an, damit sie wissen, dass alles gut gelaufen ist. Am Nachmittag treffe ich mich mit Mitarbeitern.

Haben Sie schon ein Bürgerbüro – und natürlich eine Wohnung in Berlin?

Das Bürgerbüro in Neumarkt gibt es noch nicht. Aber ich bin auf der Suche, um es baldmöglichst zu eröffnen. In Berlin bekomme ich als Abgeordneter ein Büro in den Liegenschaften des Bundestags. Das mit der Wohnung ist schwieriger. Der Wohnungsmarkt in Berlin ist sehr angespannt. Da hoffe ich sehr auf eine rasche Zusage.

Sie starten in heißen politischen Zeiten mit Energie-Krise, Ukraine-Krieg, Klima-Problemen und Corona-Pandemie. Welches Problem ist für Sie das drängendste? Welche Maßnahme würden Sie sofort umsetzen, wenn sie freie Hand hätten?

Der Ukraine-Krieg und die damit verbundene Energiekrise ist für mich das drängendste Thema. Ich würde mit zwei Maßnahmen ansetzen: Zum einen müssen die Waffenlieferungen an die Ukraine deutlich erhöht werden. Die Bundesregierung agiert zu langsam und zu zögerlich. Es wäre für uns langfristig am schädlichsten, wenn der Krieg in der Ukraine zugunsten Russlands ausgehen sollte. Deshalb muss die Ukraine diesen Krieg unbedingt gewinnen.

Und ihr zweiter Punkt?

Ich wünsche mir, dass die Laufzeiten der Atomkraftwerke verlängert werden. Kernkraft ist wirklich überhaupt nicht meine Lieblingstechnologie. Ich bin da sehr skeptisch. Aber ich verstehe nicht, dass man lieber Kohlekraftwerke länger laufen lässt als das Kraftwerk Isar 2. Wir benutzen derzeit viel Gas zur Strom-Erzeugung. Deshalb ist das Argument der Grünen hinfällig, dass wir eine Gasknappheit und keine Stromknappheit haben.

CSU-Chef Markus Söder hat sich für eine Laufzeit-Verlängerung bis mindestens Mitte 2024 stark gemacht: Sind sie mit ihm im Gleichklang?

Die FDP hat sich gerade ebenfalls auf 2024 festgelegt. Ich gehe mit der Forderung d‘accord. Man muss jetzt sehen, dass wir gut durch den Winter kommen. Auf die Worte von Markus Söder gebe ich allerdings nicht sehr viel. Er fordert immer das, was gerade populär erscheint und ändert seine Meinung bekanntlich wie das Fähnchen im Wind.

Sie könnten sich sogar Laufzeiten bis Ende 2024 vorstellen. Warum so lange, wenn es nur um den nächsten Winter geht?

Einfach, damit wir eine Option haben, falls wir dann noch mitten in der Krise stecken, weil die Gaslieferungen langfristig ausbleiben.

Für die Grünen ist jede Laufzeit-Verlängerung bitter, könnte aber durch ein FDP-Zugeständnis zum Tempolimit von 130 auf Autobahnen versüßt werden: Wäre das nicht auch eine Antwort auf die Klimakrise?

Ich bin überhaupt kein Freund von Tempolimits. Verschiedene Studien zeigen, dass Tempolimits wenig dazu beitragen, den CO2-Ausstoß in Deutschland zu reduzieren. Ich bin auch kein Freund davon, dass man unterschiedliche politische Aspekte verknüpft und einen Kuhhandel eingeht. Aber wir sind immer noch Koalition. Ich würde mir wünschen, dass wir bei einer gemeinsamen Klausur intern darüber reden, wie sich die verschiedenen Krisen am besten lösen lassen. Die Debatte sollte nicht in der Sommerpause über die Medien ausgetragen werden.

Die Energiepreise haben sich stark erhöht. Wie würden Sie Menschen mit niedrigerem Einkommen in diesem Winter konkret finanziell entlasten?

Wir müssen ganz schnell über Steuersenkungen reden, damit auch Menschen mit niedrigem Einkommen mehr von ihrem Geld behalten. Das ist effektiver als wieder ein Paket zu schnüren, dass über die Ämter ausgezahlt werden muss und nur zusätzliche Bürokratie schafft. Zudem unterstütze ich den Vorstoß des Finanzministers die Pendlerpauschale ab dem ersten Kilometer geltend zu machen. Gleichzeitig wurde in den letzten Tagen viel über zielgerichtete Entlastungen gesprochen. Hier haben wir mit dem Wohngeld ein ideales Instrument, das wir mehr Menschen zugänglich machen sollten.

Wie wollen Sie Rentner oder Minijobbern unterstützen?

Bei Minijobbern wurde die Verdienstgrenze zum 1. Oktober schon auf 520 Euro erhöht. Ich könnte mir vorstellen, dass man da noch Mal nachbessert. Und zu den Rentnerinnen und Rentnern: Sie zahlen zum Teil ja auch Steuern. Ich könnte mir auch da ein Entlastungspaket vorstellen.

Zum Schluss zur Lage der FDP, die gerade in Umfragen mit sechs bis acht Prozent deutlich unter dem Bundestagswahl-Ergebnis von 11,5 Prozent liegt. Sie haben einen frischen Blick: Was muss besser werden?

Die FDP macht viel richtig und vertritt auch gute Positionen. Aber ich glaube, dass es bei der Kommunikation noch viel Potenzial nach oben gibt. Ich mache das gar nicht an einer bestimmten Person fest. Wir können in diesem Punkt von unserem Koalitionspartner, den Grünen, lernen. Sie haben mit Robert Habeck jemanden, der Politik sehr gut erklärt. Das könnten wir uns abschauen. Aber ich bin optimistisch, dass die Umfragewerte für die FDP auch wieder steigen werden.

Zur Info: Nils Gründer

Lebensweg: Nils Gründer ist mit 25 Jahren der Jüngste in der FDP-Fraktion. In die Partei war er 2015 eingetreten, während der Migrationskrise. Bei der Bundestagswahl 2021 hatte der Neumarkter knapp ein Mandat verpasst, nun rückt er für Thomas Sattelberger nach.

Bundestag: Die Hauptarbeit passiert in den Ausschüssen. Gründer weiß noch nicht, welchen Gremien er angehören wird. Sein Spezialgebiet: Verteidigungspolitik.

Vorbild: Als politisches Vorbild nennt Gründer die frühere Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger. Ihn beeindrucke ihre Aufrichtigkeit. „Ich habe mir auch zum Ziel gesetzt, die Aufrichtigkeit im politischen Berlin durchzuhalten.“

Studium und Job: Gründer studiert Volkswirtschaft an der Uni Göttingen. Seine Arbeit in einer Münchner PR-Agentur für die IT- und Techbranche lässt er jetzt ruhen.

