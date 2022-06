Parteien Grüner Plan für Landtagswahl 2023: Konvent am Samstag in Regensburg stellt erste Weichen von Christine Schröpf

Mail an die Redaktion Thomas von Sarnowski ist Co-Vorsitzender der bayerischen Grünen. Foto: dpa

Regensburg.Die Grünen starten an diesem Samstag in Regensburg mit der Arbeit an ihrem Landtagswahlprogramm 2023. Vom Konvent soll das Signal ausgehen, „dass wir Bayern regieren wollen, dass wir gute Ideen haben und die richtigen Lösungen“, sagt der Co-Landesvorsitzende Thomas von Sarnowski.

Er verweist auf Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, der gerade im Bund zeige, wie gut sich ein Grüner um die Wirtschaft kümmere, vorausschauend Ideen entwickle und gleichzeitig pragmatisch unterwegs sei. „Das gibt uns viel Rückenwind.“ Sarnowski sieht nicht als Sündenfall, dass Habeck in der Gaskrise auch auf Kohlekraftwerke setzt. Habeck habe gleichzeitig „in wenigen Monaten der Energiewende mehr Schwung gegeben, als die Vorgängerregierung in den vergangenen zehn Jahren.“







Zum Konvent in Regensburg werden rund 250 Parteimitglieder erwartet. Die Keynote hält die Wirtschaftsweise Veronika Grimm, In Workshops zu 13 Themenfeldern sollen dann Ideen entwickelt werden. Das Spektrum reicht von der Energiewende bis zur Digitalisierung, von gleichwertigen Lebensverhältnissen in Stadt und Land bis zum demografischen Wandel, von Wirtschaft bis Pflege. Das endgültige Programm soll bei einem Parteitag im nächsten Mai beschlossen werden.