Suchtambulanzen Holetschek präsentiert Studie: Süchtigen zu helfen, spart Kosten im dreistelligen Millionenbereich von Christine Schröpf

Mail an die Redaktion Heroinsucht ist nur eine von vielen Abhängigkeiten für die es Hilfe gibt. Foto: Frank Leonhardt/dpa

Gesundheitsminister Klaus Holetschek bezog auch zu den Kostenexplosionen in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Rehas Stellung Foto: dpa

Minister Holetschek im Gespräch mit Marion Santl, Leiterin der Caritas-Fachambulanz für Suchtprobleme in Regensburg. Foto: H.C. Wagner/Caritas

Bezirketagspräsident Franz Löffler lieferte beim Termin mit Minister Holetschek auch Zahlen für die Oberpfalz. Foto: H.C.Wagner/Caritas

Regensburg.Für jeden Euro, der in Bayern in die ambulante Suchthilfe gesteckt wird, lassen sich 17 Euro an Folgekosten einsparen: Das ist das Ergebnis einer Studie, die Gesundheitsminister Klaus Holetschek am Donnerstag in Regensburg präsentierte.

78 der 110 Psychosozialen Beratungsstellen im Freistaat waren dafür unter die Lupe genommen worden. Mit dem Ergebnis, dass allein durch die Arbeit dort im Jahr 2019 gesamtgesellschaftliche Kosten in Höhe von 474 Millionen Euro vermieden werden konnten. Einkalkuliert wurde etwa, dass der Arbeitsplatz nicht verloren ging, aber auch Langzeiterkrankungen, das Abgleiten in die Kriminalität oder ein Aufenthalt in stationären Suchtkliniken verhindert werden konnten. Hochgerechnet auf alle 110 Ambulanzen summiert sich die „soziale Rendite“ nach Ministeriumsangaben sogar auf 668 Millionen Euro – bei eingesetzten Kosten von rund 40 Millionen Euro.







Minister drängt Lauterbach

„Das ist ein Markstein in der Bewertung zukünftiger Maßnahmen“, sagte Holetschek, stellte aber gleichzeitig klar, dass die Not von Suchtkranken weit mehr als eine Frage der Rendite sei. Er informierte zudem über ein neues niederschwelliges hybrides Angebot: Die Plattform „DigiSucht“ startet am 4. Oktober zunächst in Nürnberg, Würzburg und Grafing (Lkr. Ebersberg), wird ab Januar dann bayernweit ausgerollt. In der Oberpfalz ist die Diakonie in Neumarkt zu Jahresbeginn mit am Start, in Niederbayern ist es die Caritas in Pfarrkirchen.

Erste digitale Kontakte werden dabei mit Präsenzangeboten kombiniert. Das Gespräch von Mensch zu Mensch werde nie ganz durch Online-Angebote zu ersetzen sein, betonte der bayerische Bezirketagspräsident und Chamer Landrat Franz Löffler. Die Bezirke sind Kostenträger der meisten ambulanten Angebote. Allein in der Oberpfalz werden in der Suchtberatung rund 2,8 Millionen Euro erstattet und damit – nach Maßstab der Studie – Kosten in Höhe von 47,6 Millionen Euro verhindert. Löffler verwies ergänzend auf spezielle Angebote am Regensburger Bezirksklinikum, wo es inzwischen eigene Abteilungen für Spiel- und Internetsucht gebe.

Holetschek äußerte sich auch zur Energiekrise

Ort der Pressekonferenz ist die Caritas-Fachambulanz für Suchtprobleme. Der katholische Verband zählt mit seinem zwölf ambulanten Suchtangeboten in der Diözese Regensburg zu den Eckpfeilern der Versorgung in der Region. 2021 wurden rund 5000 Ratsuchende begleitet. Die Regensburger Leiterin, Marion Santl, listete das Spektrum auf: Es reicht von illegalem Drogenkonsum, Medikamentenabhängigkeit, Sexsucht, Spielsucht, Kaufsucht und Essstörungen bis zu exzessiven Medienkonsum. Die Hilfen seien kostenfrei, freiwillig, konfessionsungebunden und auf Wunsch auch anonym.

Holetschek äußerte sich in Regensburg auch zu den durch Energiekrise und Inflation bedingten Kostensteigerungen in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Reha-Häusern. Er drängte den Bund zu raschen Finanzhilfen. Bundesweit seien allein an Krankenhäusern im nächsten Jahr neun Milliarden Euro ungedeckt, in Bayern seien es 500 Millionen Euro. Gemeinsam mit Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein bringt der Freistaat dazu an diesem Freitag einen Bundesrats-Antrag ein, um den Druck auf Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zu erhöhen. Holetschek warnte vor einem kalten Strukturwandel. „Wir können nicht jetzt Strukturen zerschlagen, die wir nachher wieder brauchen.“ Bayern werde Defizite nicht auffangen können. „Ich bin nicht der Ausfallsbürge des Bundes. Ich kann nicht aus Landesmitteln die gesetzlichen Krankenkassen sanieren.“

Stipendien bleiben im Blick

Stellung bezog Holetschek zudem zu den neuen bayerischen Pflegestipendien. Ab Wintersemester erhalten Studenten der entsprechenden Studiengänge ab zweitem Semester 600 Euro für längstens 36 Monate. Vergütungen für Praktika werden allerdings angerechnet. Die 36 Monate sind nach Einschätzung Betroffener recht knapp bemessen. „Da ist nichts in Stein gemeißelt“, reagierte Holetschek auf Kritik. „Wir werden beobachten, ob man nachjustieren muss.“ Er wolle aber auch hier ungern den Bund aus der Verantwortung entlassen.