Bayerische Geschichte Karikaturen und Knackwürste: Bayern-Museum präsentiert viel Neues von Christine Schröpf

Mail an die Redaktion Karikaturist Horst Haitzinger hat sich 50 Jahre an der Politik abgearbeitet. Ein Querschnitt seines Schaffens ist in Regensburg zu sehen. Foto: altrofoto.de

Mit einem „Amen“ beerdigte Karikaturist Haitzinger das Millionengrab WAA. Foto: Haus der bayerischen Geschichte

Tanz auf der Knackwurstkette: Werbung aus frühen Jahren. Foto: Haus der bayerischen Geschichte

Lebkuchen und Lakritz in Miniatur vom „Zucker Bär“. Foto: Haus der bayerischen Geschichte

Regensburg.Staub ansetzen? Das will Direktor Richard Loibl für das Haus der bayerischen Geschichte mit allen Kräften verhindern. Knapp vier Jahre nach der Eröffnung des Bayern-Museums am Regensburger Donaumarkt kommt deshalb wieder viel Neues in die Räume und Vitrinen.

Teils wurde das schon öffentlich kommuniziert, wie die spektakuläre Präsentation eines Trauerzugs aus dem 19.Jahrhunderts mit einer Kaiserin-Elisabeth-Figur im prächtigen Originalgewand, teils erst am Donnerstag bei einem Pressetermin publik gemacht: Neu ist beispielsweise eine große Parade von Schnupftabakgläsern, so genannten „Bixln“, aus Glashütten des Bayerischen Walds. Sammler Heiner Schaefer hat dem Museum 160 Exponate zur Verfügung gestellt – ein Mix aus Farben, Mustern und Designs, jedes Stück ein Kunstwerk. Wer es lieber politischer mag, ist im frisch bestückten „Kabinett“ bei den über 30 Karikaturen von Horst Haitzinger sehr gut aufgehoben.







Schutzengel und Biergeister

Der Titel der Karikaturen-Schau lautet „Schutzengel und Biergeister“ – was in beiden Fällen eine feine Anspielung auf spezielle Haitzinger-Karikaturen ist. So viel vorab: Die Schutzengel sind irdischen Ursprungs und bei der Auswahl ihrer Schutzbefohlenen politisch getrieben. Die „Biergeister“ ließ Haitzinger an politischen Aschermittwochen aus Maßkrügen entweichen: Figuren, die so muskelbepackt sind, dass sie in der Realität nicht laufen könnten, bestückt etwa mit den Köpfen der Matadore von CSU und SPD.

Haitzinger ist inzwischen 83 Jahre alt – bis 2001 hat er für bayerische Tageszeitung, das Klatschmagazin „Bunte“ und das Nachrichtenmagazin „Spiegel“ gearbeitet, danach das Karikaturisten-Handwerk an den Nagel gehängt. Seitdem nennt er sich „Sonntagsmaler“, fertigt im Atelier seines Wochenendhäuschen höchst phantasievolle Öl-Gemälde. Sein erstes Werk, das den Titel „Meine Arche“ trägt, wird in Regensburg ebenfalls gezeigt. Die „Arche Noah“ habe ihn schon im Alter von acht, oder vielleicht neun Jahren im Religionsunterricht das erste Mal beschäftigt, erzählt er am Donnerstag beim Pressetermin. „Ich habe dem lieben Gott nie verziehen, dass er die ganzen Viecher ersäuft hat.“ Der Schutz der Schöpfung wurde für Haitzinger in gewisser Weise Lebensthema – was sich auch durch Karikaturen zieht. Früh hat er sich Fragen des Klimaschutzes gewidmet.

Ursprünge des „Bärendrecks“

Die Neuerungen im Museum umfassen weitere Stationen und Genres: Gezeigt wird etwa ein kleiner Holzschwan des jungen Prinzen und späteren Königs Ludwig II. Laut Familienüberlieferung ist es das Werk eines Oberammergauer Holzschnitzers von 1860. Wenige Monate später habe Richard Wagners Oper „Lohengrin“ mit dem Schwanenritter als Hauptfigur den 16-jährigen Prinzen tief beeindruckt.

In einer anderen neu konzipierten Vitrine findet sich ein Miniatur der Dampflokomotive „Adler“, das per Knopfdruck auf die erste deutsche Eisenbahnstrecke Nürnberg-Fürth geschickt wird. Per Knopfdruck kann übrigens auch ein berühmter „Oberpfälzer“ frisch bewegt werden – eine Nachbildung des Drachen Tradinno vom Further Drachenstich.

Einblick in die Geschichte der Werbung gibt ein Email-Schild der Großmetzgerei Markl, die ab 1903 in München Kunden Appetit auf die Regensburger Wurstspezialität machte. Eine Frau tanzt darauf auf einer Knackwurstkette, deren Enden zwei kräftige Männern unter Kontrolle haben.

Neu im Ausstellungs-Portfolio ist zudem ein Kaufladen des Nürnberger Süßwarenherstellers „Zucker Bär“. In Regale und Körbe sind Lebkuchen und Lakritz gepackt. Das Unternehmen war einst so erfolgreich, dass sich von Franken aus im Volksmund für Lakritz der Begriff „Bärendreck“ etablierte – wohl eine Kombination aus dem Firmennamen und der Farbe der Süßigkeit, wie Marc Spohr beim Presserundgang erläutert.

200.000 Besucher in 2022

Das Museum war erst 2019 eröffnet worden. Die Baukosten für das gesamte Areal hatten sich auf 88,3 Millionen Euro belaufen. Die Einrichtung verfügt inzwischen über eine Sammlung von über 7500 Objekten zur Geschichte Bayerns im 19. und 20.Jahrhundert – hat also einen reichen Fundus für künftige Updates der Ausstellungsräume. Im vergangenen Jahr hatte das Haus rund 200.000 Besucher angelockt.

− Das Bayern-Museum hat regulär dienstags bis sonntags von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Die Haitzinger-Ausstellung dauert bis 1. Oktober. Von 10. bis 14. Mai ist der Eintritt frei.