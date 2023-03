Erinnerung an Nazi-Terror KZ-Gedenkstätten Dachau und Flossenbürg: Offene Finanzfragen von Christine Schröpf

Mail an die Redaktion Vor 90 Jahren – am 22. März 1933 – waren vom NS-Regime die ersten Häftlinge in das neu errichtete Konzentrationslager Dachau gebracht worden. Zum Jahrestag eröffnete Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die Ausstellung „Auftakt des Terrors“. Foto: Sven Hoppe/dpa

Dachau. In den KZ-Gedenkstätten Dachau und Flossenbürg sind Sanierungen vorgesehen. Über die Finanzierung gibt es aber Diskussionen zwischen der bayerischen Staatsregierung und dem Bund.

Ministerpräsident Markus Söder sagte am Mittwoch in Dachau: „Am Ende soll es eine vernünftige Lösung geben und keine bürokratischen Debatten“. Hintergrund sind vor allem Fragen, wer für die von Bayern gestellten Förderanträge zuständig ist. Im oberpfälzischen Flossenbürg gibt es Klärungsbedarf zu einem Neun-Millionen-Projekt. Ein Original-Gebäude des Steinbruchs, in dem KZ-Häftlinge schufteten, soll „Memory-Lab“ werden. Der Freistaat finanziert 50 Prozent der Kosten und hat diese nach Worten des Leiters der Gedenkstätte, Professor Jörg Skriebeleit, bereits in den Etat eingestellt.







Probleme bereitet aber der Bundesanteil. Von der Kulturstaatsministerin der Bundesregierung, Claudia Roth (Grüne) gab es zum Förderantrag in bisheriger Form eine Absage, weil ihre Fördermöglichkeiten in erster Linie inhaltliche und konzeptionelle Aspekte abdecken, nicht aber bauliche, wie ihr Sprecher sagte. Bayern könne einen überarbeiteten Antrag an die Kulturstaatsministerin richten und müsse sich wegen der Baumaßnahmen an andere Stellen wenden, hieß es.

Roth ist wegen Finanzierungsfrage zuversichtlich

Claudia Roth sagte, sie sei zuversichtlich, dass es gemeinsam mit dem Freistaat und der Stiftung Bayerische Gedenkstätten eine gute Lösung geben werde. „Die Erinnerung an die Barbarei des NS-Terrors wach zu halten, das schulden wir den Opfern von damals.“ Das Erinnern sei ebenso wichtig für die Zukunft einer lebendigen Demokratie. Die Vermittlungsarbeit der Gedenkstätte Dachau sei hierbei von sehr großer Bedeutung.

Jörg Skriebeleit: Projekt könnte unverzüglich beginnen

Nach Skriebeleits Worten könnte das Sanierungsprojekt in Flossenbürg nach Klärung der offenen Finanzfrage unverzüglich beginnen. „Wenn Geld da ist, würde sofort die Bauplanung losgehen.“ Das „Memory-Lab“ sei dabei nur der erste Schritt. Im März 2024 laufe der Pachtvertrag für die übrigen Flächen des Steinbruchs aus. Längst gibt es Überlegungen, wie das Areal in die Erinnerungsarbeit eingebunden werden kann.

Anlass für Söders Besuch in Dachau war ein trauriger Jahrestag: Vor 90 Jahren, am 22. März 1933, waren vom NS-Regime die ersten Häftlinge in das neu errichtete Konzentrationslager Dachau gebracht worden. Der bayerische Regierungschef eröffnete dazu am Mittwoch die Ausstellung „Auftakt des Terrors – Frühe Konzentrationslager im Nationalsozialismus“.