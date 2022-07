Parteien Oberpfälzer Jusos wählen Doppelspitze – Tandem versteht sich als Korrektiv der SPD von Christine Schröpf

Mail an die Redaktion Alexander Roth und Christina Schmid arbeiten ab sofort im Tandem Foto: Jusos

Vohenstrauß.Die Oberpfälzer Jusos haben sich erstmals in ihrer Geschichte eine Doppelspitze gewählt: An die Seite des bisherigen Vorsitzenden Alexander Roth (21) aus Regensburg rückte beim Bezirksparteitag am Samstag Christina Schmid (23) aus Vohenstrauß.

Die zwei Studenten verstehen die Jungsozialisten nicht als „Kaderschmiede“ der SPD, sondern als Korrektiv der Mutterpartei. „Wir kämpfen für linke Mehrheiten, bei denen wir keine FDP an der Seite haben müssen“, sagte Roth mit Blick auf die Ampel-Koalition in Berlin. Die Jusos haben in der Oberpfalz derzeit 763 Mitglieder. Der Frauenanteil beträgt 30,8 Prozent. Mit Theresia Stahl kommt eine stellvertretende Juso-Bundesvorsitzende aus dem Regierungsbezirk.

Thema beim Bezirksparteitag waren die Versorgungslücken, mit denen in der Oberpfalz ungewollt schwangere Frauen konfrontiert sind. Aktuell gibt für Schwangerschaftsabbrüche nur zwei ambulante Möglichkeiten in Regensburg. Es dürfe keine weiteren Übernahmen von Krankenhäusern durch kirchliche Träger geben, da dort Abbrüche ausgeschlossen sind, sagte Schmid. Roth forderte, dass Krankenhäuser in kommunaler Trägerschaft Optionen prüfen. „Mindestens ein Krankenhaus in der Oberpfalz müsste es anbieten.“

Im Bereich Wirtschaft machen sich die Jusos für eine Absenkung der Arbeitszeit auf 35 oder 30 Stunden stark. Das sei in Zeiten des Fachkräftemangels nicht kontraproduktiv, sagte Roth. Es würde vielmehr die Attraktivität von Arbeitsplätzen erhöhen. „Gerade in den Bereichen, in den Personalknappheit herrscht, sind die Bedingungen oft schlecht.“