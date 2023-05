Bayerisch-tschechischer Gipfel Söder und Fiala in Regensburg: Dieses Programm steht an - Verkehrsbehinderungen erwartet von Christine Schröpf

Mail an die Redaktion 2022 trafen sich Markus Söder und Petr Fiala in Prag: An diesem Dienstag kommen die Ministerpräsidenten von Bayern (r.) und Tschechien (l.) in Regensburg zusammen. Zunächst ist Fiala Gast bei der Kabinettssitzung. Danach steht die Eröffnung die bayerisch-tschechischen Landesausstellung „Barock! Bayern und Böhmen“ auf dem Programm. Foto: dpa

Regensburg.Kabinettssitzung in Regensburg mit dem tschechischen Ministerpräsidenten Petr Fiala: Das Treffen am Dienstag setzt einen neuen starken Impuls für die bayerisch-tschechischen Beziehungen. Ein Großereignis, bei dem in der Stadt ab dem Vormittag auch mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen ist.

Am Nachmittag um 15 Uhr eröffnet Regierungschef Markus Söder gemeinsam mit Fiala im Dom die Landesausstellung „Barock! Bayern und Böhmen", die ein wechselvolles und auch schmerzhaftes Kapitel der gemeinsamen Geschichte nachzeichnet. „Wir wissen um die historische Verantwortung unserer Länder", sagt Söder. Daraus erwächst für den bayerischen Ministerpräsidenten Verpflichtung. „Bayern und Tschechien befinden sich im Herzen Europas – und als überzeugte Europäer arbeiten wir gemeinsam an einer stabilen und friedlichen Zukunft für unseren Kontinent."







Fiala trifft um 11 Uhr ein

Er wisse sehr zu schätzen, dass sich Fiala für den Besuch den ganzen Tag Zeit nehme. „Damit setzen wir unseren guten Austausch fort.“ Regensburg sei mit seiner „reichen Vergangenheit und seiner Offenheit für die Zukunft“ als ostbayerisches Kulturzentrum der ideale Ort für Landesausstellung und Zusammenkunft.

Das Kabinett versammelt sich am Vormittag im Haus der bayerischen Geschichte, wo um 11 Uhr Fiala und der tschechische Kulturminister Martin Baxa erwartet werden. Nach dem Eintrag ins Goldene Buch der Staatsregierung und der Stadt beginnen im Museums-Foyer die Gespräche in der Ministerrunde. Für 13 Uhr ist eine Pressekonferenz terminiert.

Mittagessen in der Wurstkuchl

Danach schlendern die Regierungschefs samt Begleitung Richtung Steinerne Brücke – in der Historischen Wurstkuchl, die als älteste Wurstbraterei der Welt gilt, wird das Mittagessen serviert. Hinterher geht es in Richtung Dom zum Festakt für die Landesausstellung. Die Gästeliste ist so lang, dass das Museum dafür zu klein gewesen wäre. Mit besonderer Spannung erwartet werden die Ansprachen, die Söder und Fiala in der Kathedrale halten werden.

„Das wird ein großer Tag für Regensburg", sagt Richard Loibl, Direktor des Hauses der Bayerischen Geschichte. „Barock! Bayern und Böhmen“ ist die erste, vollständig Seite an Seite mit dem Nationalmuseum Prag konzipierte Landesausstellung. Sie leuchtet anhand von 150 hochkarätigen Objekten und an interaktiven Stationen eine Epoche der Extreme aus. Nach dem 30-jährigen Krieg und Zerstörungen ungekannten Ausmaßes folgte das Barock als eine Art Marshall-Plan zum Wiederaufbau. Bayern und Böhmen wurden gemeinsamer Kulturraum.

Erst Regensburg, dann Prag

Die Ausstellung wird von 10. Mai bis 3. Oktober in Regensburg gezeigt, danach vom 8. Dezember bis 8. Mai 2024 in Prag. Das Gemeinschaftsprojekt zählt als Zeichen für die enge politische Zusammenarbeit beider Länder. Söder spricht von guter Nachbarschaft, „die wir zusammen weiter ausbauen wollen".

Museumschef Loibl und sein Team arbeiteten vor dem hochrangigen Treffen in Regensburg mit Hochdruck. Normalerweise wird bei Landesausstellungen bis zur letzten Minute vor dem Start geschraubt und geputzt. Der letzte Handwerker verlässt hinten eilig den Saal, wenn vorn der erste Besucher eintritt. Dieses Mal sollte alles schon am Vortag fertig sein, um für Kabinett und Staatsgäste Platz zu machen. Für Besucher bleibt das Museum am Dienstag geschlossen.

Verkehr fließt eingeschränkt

Kabinettsitzung und Festakt im Dom werden führen – darauf weist das Polizeipräsidium Oberpfalz hin. Folgende Areale sind betroffen:

Domplatz: Sperrung für den Fahrzeugverkehr (Individual-, Lieferverkehr und öffentlicher Personennahverkehr) am Dienstag ab etwa 13 Uhr bis etwa 17 Uhr – auch die Altstadtlinie „emil“ verkehrt nur eingeschränkt.

Öffentliche Parkplätze an der Süd- und Südwestseite des Domplatzes: Halt- und Parkverbot am Dienstag in etwa von 10 bis 17 Uhr.

Parkplatz „Wöhrdstraße“: Nur der östliche Teil des Parkplatzes steht am Dienstag zwischen 0 und 20 Uhr zum Parken zur Verfügung

Parkplatz „Alter Kornmarkt Süd“: Komplette Sperrung für die öffentliche Nutzung am Dienstag von 7 bis 20 Uhr.

Parkplätze „Thundorferstraße“: Sperrung einiger Parkflächen an der nördlichen Seite der Thundorferstraße am Dienstag zwischen 7 und 15 Uhr.

Weitere Hinweise der Polizei: Zwischen 7 und 19 Uhr kann es zu weiteren kurzfristigen Verkehrssperrungen im Innenstadtbereich kommen. Die Polizei informiert darüber auch über ihre Social-Media-Kanäle. Der Domplatz bleibt für Fußgänger frei zugänglich. Der öffentliche Zutritt zum Dom ist ab 8 bis etwa 17 Uhr nicht möglich und nur akkreditierten Gästen und Pressevertretern erlaubt.