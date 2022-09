Thema bei der CSU Steigende Flüchtlingszahlen, volle Ankerzentren: So ist die Lage in der Region von Lisa Katharina Brand

Mail an die Redaktion Voll belegt sind die Unterkünfte des ANKER Oberbayern mit einer Auslastung von rund 80 Prozent. Auch die niederbayerischen Einrichtungen wie das Ankerzentrum Deggendorf sind ausgelastet. Foto: Archiv/Hannes Lehner

München, Landeshauptstadt.Die Flüchtlingsunterkünfte in Bayern füllen sich wieder– und zwar explizit nicht mit Ukrainern, sondern mit Asylbewerbern aus anderen Regionen. Unsere Zeitung hat sich bei den Regierungen von Ober- und Niederbayern nach der aktuellen Lage in den Ankerzentren erkundigt.

Zwei mutmaßliche Schleuser hat die Rosenheimer Bundespolizei bei Grenzkontrollen Anfang der Woche auf der A93 gestoppt. Der Vorwurf: Sie wollten fünf Minderjährige ohne Dokumente und somit illegal über die deutsche Grenze bringen. Laut Polizei werden sich die beiden wegen „Einschleusens von Ausländern“ verantworten müssen.







Meldungen über illegale Einreisen häufen sich in letzter Zeit. Und auch bei der Tagung der CSU-Landtagsfraktion im Kloster Banz ließ Fraktionschef Thomas Kreuzer anklingen, dass man sich „mit der Ausländerfrage befassen“ werde, weil die Flüchtlingszahlen derzeit wieder stark anstiegen.

Rund 5000 Menschen leben im ANKER Oberbayern

Oberbayern

4972 Personen, darunter 34 ukrainische Geflüchtete, befinden sich – Stand Mittwoch – in Oberbayern in Aufnahmeeinrichtungen für Asylbewerber (ANKER). Der Großteil der dort untergebrachten Personen kommt nicht aus der Ukraine. Rund ein Viertel der in den vergangenen Wochen angekommenen Personen kommen aus Afghanistan, 24 Prozent aus der Türkei und 13 Prozent aus Syrien. Das hat Wolfgang Rupp, Pressesprecher der Regierung von Oberbayern, mitgeteilt.

Konkret bedeuten die Zahlen: Die Einrichtungen sind ausgelastet. „Die Unterkünfte des ANKER Oberbayern einschließlich des Ankunftszentrums und der Kurzaufnahme in der Landeshauptstadt München sind momentan im Durchschnitt zu 88 Prozent belegt“, sagt Wolfgang Rupp. Und auch die Auslastung im Bereich der Anschlussunterbringung – wie Gemeinschaftsunterkünfte der Regierung und dezentrale Unterkünfte der Kreisverwaltungsbehörden – bewege sich durchschnittlich bei etwa 80 Prozent.

Schon 80 Prozent bedeuten teils Vollbelegung

Eine Auslastung von 80 bzw. 88 Prozent bedeuten aber nicht, dass es noch freie Betten-Kapazitäten von 20 bzw. 12 Prozent gibt. Im Gegenteil: Es heißt Vollbelegung. „Da in der Praxis die rechnerisch vorhandenen Kapazitäten, insbesondere bei der Belegung mit Familien, nie vollständig belegt werden können“, erklärt Rupp.

Seit Anfang des Jahres ist ein deutlicher Anstieg der Zahlen zu beobachten. Die durchschnittlichen täglichen Zugänge im Ankunftszentrum der Regierung von Oberbayern in München habe sich seitdem verdoppelt, so Rupp. „Seit Jahresanfang wurden dort insgesamt über 12500 Zugänge registriert.“ Unter ihnen seien aber nicht ausschließlich Asylerstantragsteller, sondern schon auch Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, die nicht unmittelbar private Unterkünfte gefunden hätten oder nicht direkt in Unterkünften der Kreisverwaltungsbehörden aufgenommen worden seien, stellt der Pressesprecher klar.

Viele Ukrainer leben in dezentralen Unterkünften

Der Großteil – rund 13.000 ukrainische Geflüchtete, die nach dem russischen Überfall auf die Ukraine nach Deutschland gekommen sind – lebt aber mittlerweile in dezentralen Unterkünften der Landratsämter oder anderen Unterbringungen, welche die Behörden seit Frühjahr für den Zweck angemietet haben.

Auf die Frage, ob die Regierungen von Oberbayern und die Kommunen für die Aufnahme weiterer Flüchtlinge gerüstet sind, antwortete Wolfgang Rupp, dass man weiterhin nach geeigneten Unterkunftsstandorten suche. „Einerseits, um bestehende Unterkunftsobjekte angesichts auslaufender Mietverträge oder dem Ende der wirtschaftlichen Nutzungsdauer durch neue Objekte ersetzen zu können“, sagt Rupp. Andererseits wolle man sich angesichts des bestehenden Bedarfs aber auch neue Standorte für Unterbringungszwecke sichern, indem man geeignete Bestandsgebäude anmiete oder neue Unterkünfte baue, fügt er hinzu. Auch die Landratsämter in Oberbayern werden in den Prozess eingebunden und aufgefordert, die bestehenden Unterkunftskapazitäten auszubauen.

Niederbayern

Auch in Niederbayern zeichnet sich ein ähnliches Bild ab. „Der ANKER Niederbayern ist voll ausgelastet, die Gemeinschaftsunterkünfte und dezentralen Unterkünfte sind nahezu vollständig ausgelastet“, sagt Katharina Kellnberger, Leiterin der Pressearbeit der Regierung von Niederbayern. Auch sie spricht von „rund doppelt so vielen Personen“ im Vergleich zum Vorjahr. Konkrete Zahlen teilte die Regierung nicht mit.

Großteil kommt aus Syrien und Moldau

Jede Einrichtung sei für die Aufnahme und Unterbringung von Personen aus bestimmten Herkunftsländern zuständig. Im ANKER Niederbayern seien derzeit Personen aus Aserbaidschan, Eritrea, Gambia, Moldau, Senegal und Syrien untergebracht. „Hauptherkunftsländer sind derzeit Syrien (rund 55 Prozent) und Moldau (rund 24 Prozent)“, so Kellnberger. Die ukrainischen Kriegsflüchtlinge seien „größtenteils in Privatwohnungen untergekommen“.

Und wie soll der Platzbedarf in Niederbayern gedeckt werden? „Um kurzfristig weitere Kapazitäten zu schaffen, ist das Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration in intensivem Austausch mit den Kommunen und den Bezirksregierungen“, so Katharina Kellnberger.

Zur hohen Auslastung erschwerend hinzu kommen Inflation und steigende Energiepreise, die sich in beiden Regierungsbezirken auch im Bereich der Unterbringung von Geflüchteten auswirken. Und auch die Corona-Pandemie spiele „nach wie vor eine Rolle“, so Kellnberger. Sie wirke sich auf den Betrieb aus, „insbesondere, weil geeignete Kapazitäten für Quarantäne-Unterbringungen vorzuhalten seien“, fügt Rupp hinzu.