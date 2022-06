Politik im Grenzgebiet Vorbild Bodensee-Konferenz: Mistol wünscht sich Bayern-Tschechien-Bündnis von Christine Schröpf

Mail an die Redaktion Jürgen Mistol will festere Bande zu Tschechien. Foto: dpa

Regensburg.Der Regensburger Grünen-Abgeordnete Jürgen Mistol wünscht sich, dass die Beziehungen auf breiteres Fundament gestellt werden. Vorbild ist für ihn die „Bodensee-Konferenz“.

Die Zusammenarbeit der angrenzenden Staaten, Bundesländer und Kantone ist rund um den Bodensee auf allen Ebenen synchronisiert. Mistol sieht darin eine Blaupause. „Es braucht mehr verbindlichen und regelmäßigen Austausch", sagt der Grünen-Politiker, der gemeinsam mit Landtagsvizepräsident Karl Freller (CSU) die bayerisch-tschechischen Parlamentsbeziehungen koordiniert.







Erster Vorstoß gescheitert

Es ist Mistols zweiter Vorstoß für eine „Bayern-Tschechien-Konferenz“, die die Oberpfalz, Niederbayern und Oberfranken enger mit Pilsen, Südböhmen und Karlsbad verwebt. Ein Antrag, den er 2021 im Landtag stellte, sei abgelehnt worden, nur die SPD habe zugestimmt, sagt er. Dabei gebe es Absprachebedarf genug, nicht nur bei den Verkehrsanbindungen, der Energiepolitik oder dem Klimaschutz.

Mistol ist gerade von einem Besuch im Nachbarland zurückgekehrt. „Ich habe den Eindruck, dass auf tschechischer Seite viel mehr Austausch gewünscht ist, als auf unserer Seite“, sagt er. Die Zwangspause in der Pandemie habe zusätzliche Lücken gerissen, speziell beim Jugendaustausch. „Zwei Schuljahrgänge hatten nicht die Chance, sich zu treffen.“

Mistol hatte sich in Prag mit dem deutschen Botschafter getroffen, außerdem Termine in der bayerischen Repräsentanz, in der Abgeordnetenkammer, im Kulturministerium und bei der Europäischen Satelliten Agentur EUSPA absolviert.

Skepsis gegenüber Ukraine-Kurs

Was er in Tschechien deutlich spürte, war große Skepsis gegenüber dem deutschen Ukraine-Kurs. Im Nachbarland sei die Erinnerung an den 1968 von der Sowjetunion beendeten Prager Frühlings präsent. „Sie verstehen nicht, warum wir bei Waffenlieferungen so zögerlich sind.“ Die Positionierung der Grünen gefalle dagegen gut.