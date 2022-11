Landtagswahl Votum für Agnes Becker und Tobias Ruff: ÖDP setzt auf Spitzenduo von Christine Schröpf

Mail an die Redaktion Klares Votum für Agnes Becker und Tobias Ruff Foto: ÖDP

Augsburg.Offiziell besiegelt wird es zwar erst bei einem Parteitag im nächsten Jahr – doch seit Samstag sind die Weichen für die Spitzenkandidaturen der beiden ÖDP-Landesvorsitzenden Agnes Becker und Tobias Ruff bei der Landtagswahl 2023 gestellt:

Das Votum des Landeshauptausschusses am Samstag in Augsburg fiel einstimmig aus. „Wir sind die einzige Partei, die sich dazu bekennt, dass wir unsere Ansprüche an den Planeten begrenzen müssen“, schälte Ruff als Markenkern seiner Partei heraus. Maßhalten und weniger unnötiger Konsum seien überlebenswichtig. Alle anderen Parteien scheuten zurück, den Wählern das in dieser Härte zu sagen.

Becker attackierte scharf die Ampel-Regierung in Berlin, für die Natur- und Artenschutz kaum eine Rolle spielten. „Sogar das überfällige Tempolimit wurde in den Koalitionsverhandlungen ausgeschlossen.“ Die Grünen bräuchten mehr den je ein ökologisches Korrektiv. „Orange ist das neue Grün“, sagte sie.

Am Samstag fiel auch der Startschuss für eine Petition an den Landtag. Die ÖDP will, dass Erziehungsarbeit für Kinder unter drei Jahren stärker honoriert wird. Dazu soll der Freistaat im Anschluss an das Elterngeld des Bundes zwei Jahre ein monatliches Landeserziehungsgeld zahlen, das den staatlichen und kommunalen Kosten eines Krippenplatzes pro Kind entspricht.

